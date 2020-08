Eliza Hittmanin ohjaamassa Never Rarely Sometimes -elokuvan pääosassa näyttelee Sidney Flanigan

Rakkautta & Anarkiaa -elokuvafestivaali järjestetään syyskuussa, mutta poikkeuksellisin järjestelyin. Koronaviruspandemian vuoksi näytöksiin myydään lippuja vain puolet elokuvasalin kapasiteetista.

Osaa festivaalin elokuvista voi katsoa myös kotoa käsin Festival Scope -palvelun kautta.

Näytöksiä järjestetään myös elokuvateattereissa festivaalin jälkeen R&A -jälkilöylynäytöksissä, jotta mahdollisimman moni pääsee katsomaan haluamansa elokuvan salirajoituksista huolimatta.

Festivaalilla kiinnitetään järjestäjien mukaan erityisen paljon huomiota hygieniaan ja kävijöiden turvallisuuteen. Tapahtumassa valvotaan turvavälejä, ja salien siivousta on tehostettu.

Festivaalin avauselokuvana nähdään Eliza Hittmanin ohjaama yhdysvaltalainen indie-elokuva Never Rarely Sometimes Always (2020).

Kotimaisen gaalan elokuvana esitetään palkitun suomeniranilaisen ohjaajan Hamy Ramezanin ensimmäinen pitkä fiktioelokuva Ensilumi (2020). Elokuva kertoo turvapaikkaa hakevan iranilaisen perheen arjesta vastaanottokeskuksessa, koulussa ja Suomen kesässä. Elokuvassa yhtä pääosaa näyttelee Cannesin ja Berliinin filmijuhlilla parhaana näyttelijänä palkittu iranilainen Shahab Hosseini (Nader ja Sim: ero, The Salesman).

R&A:n muita gaala-elokuvia ovat muun muassa Benh Zeitlinin Wendy (2020), ja perutulta Season Film Festivalilta nähdään Melina Matsoukasin Queen & Slim (2019). Matsoukas tunnetaan Beyoncén visuaalisen Lemonade-albumin ohajaajana.

Gaalan ulkopuolisia elokuvia ovat muun muassa Chloé Zhaon uutuus Nomadland (2020), jonka pääosaa esittää Oscar-palkittu Frances McDormand sekä Kelly Reichardtin tuore indie-western First Cow (2020).

Elokuvajuhlan viimeisessä näytöksessä esitetään Shannon Murphyn indieromanssi Babyteeth (2019).

Yli puolet ohjelmiston elokuvista on naisten tai muiden kuin miesten ohjaamia. Festivaali sitoutui elokuva-alan kansainväliseen 5050x2020-tasa-arvo-aloitteeseen. Pitkistä elokuvista naisten ohjaamia on 37 prosenttia, lyhytelokuvista 62 prosenttia.

Festivaalilla esitetään yhdentoista päivän aikana noin 140 pitkää elokuvaa ja yli 170 lyhytelokuvaa yhteensä noin 560 näytöksessä.

33. Helsinki International Film Festival – Rakkautta & Anarkiaa järjestetään 17.–27. syyskuuta. Yksittäislippujen myynti alkaa 10. syyskuuta.