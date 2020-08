Helsinki Contemporary -galleriaa johtava Mikaela Lostedt esittelee Chart-messuilla keräilijöille muun muassa Rauha Mäkilän teoksia. Messuosasto on rakennettu gallerian takahuoneeseen.

Taidemessut ovat yleensä kuin antiikin tarun monipäinen hirviö. Kymmeniä tai satoja gallerioita kasataan hektiseen messuhalliin, ja muutaman päivän aikana jokainen niistä yrittää houkutella ostajia herkille, sumuisille valokuvateoksille, räjähtävän värikkäille maalauksille sekä veistoksille, jotka ainakin messuosaston kelmeässä valossa näyttävät erehdyttävästi sulaneilta seksileluilta.

Pohjoismaiden johtavaksi messutapahtumaksi on viime vuosina noussut Kööpenhaminan Chart, joka on perinteisesti täyttänyt alkusyksystä Charlottenborgin taidehallin.

Tänä vuonna monet isot messut on peruttu, eikä Chartiakaan voida järjestää totutulla tavalla matkustus- ja kokoontumisrajoitusten vuoksi.

Siksi Chart kokeilee nyt uutta lähestymistapaa, tiettävästi ensimmäisenä maailmassa.

Pelkästään netissä tapahtuvien virtuaalimessujen sijaan Chart on hajautettu osallistuvien gallerioiden kotikaupunkeihin – Kööpenhaminan ohella Osloon, Reykjavikiin, Tukholmaan ja Helsinkiin. Helsingistä mukana ovat Galerie Anhava, Galerie Forsblom, Helsinki Contemporary ja Galleria Heino. Suomalaistaiteilijoiden teoksia esittää myös muun muassa Berliinistä käsin toimiva Persons Projects.

Kussakin kaupungissa taideyleisö voi käydä oman kaupungin gallerioissa tutustumassa niiden ”messuosastoihin” ja osallistua tapahtumiin. Hajautetussa ja leppoistetussa messumallissa tärkeässä roolissa on myös messujen tarjonnasta koottu kirja. Keräilijöille ja kuraattoreille Chart järjestää omia videopalavereita galleristien kanssa.

”Olemme kartoittamattomalla alueella”, sanoo Chartin johtaja Nanna Hjortenberg puhelimessa.

Kansainväliset taidemessut ovat gallerioiden myyntien kannalta olennaisia tapahtumia. Viime vuosina on kuitenkin keskustelu paljon siitä, onko kansainvälisten taidemessujen matkustusrallissa mitään järkeä.

”Taidemessut ovat fantastisia mutta myös hirviömäisiä, ja nyt meillä on mahdollisuus kokeilla uutta mallia”, Hjortenberg sanoo.

Uusi messumalli on askel tuntemattomaan myös galleristeille.

Nanna Hjortenberg johtaa Chart-taidemessuja.

”Kun Chart ilmoitti tästä, olin vähän epäileväinen”, myöntää Galleria Heinon galleristi Rauli Heino. Nyt Heino on kuitenkin tyytyväinen siihen, miten Chart on etämessunsa organisoinut.

Monen – myös Rauli Heinon – huoli on se, ettei teoksia pääse katsomaan livenä.

Taidemessuilla teoksia myydään usein pdf-teoslistojen avulla jo ennen kuin messut saavat ovensa auki. Chartin Hjortenberg uskoo, että kauppa saattaa hyvinkin käydä myös videopalaverien välityksellä, ainakin keräilijöille tutumpien taiteilijoiden teosten osalta. Hjortenberg sanoo Chartin kuitenkin pyrkivän pikemminkin suhteiden luomiseen.

”Ihmiset ovat tänä keväänä huomanneet, että etätyö voi olla ihan hyvä tapa tehdä töitä, ja tässä on vähän samaa – että miksei kontakteja voisi luoda näinkin”, sanoo Heino.

Rauli Heino pyörittää Galleria Heinoa.

Chartin vahvuus on muihin messuihin nähden ollut sen luonne. Messut syntyivät kööpenhaminalaisgalleristien yhteisponnistuksena. Galleriat pitävät sitä erityisen kollegiaalisena.

”Pohjoismaalaisina messuina Chart on meille tärkeä siksi, että keräilijöiden ja museoammattilaisten lisäksi pääsemme tapaamaan kollegoita naapurimaista”, sanoo Helsinki Contemporaryn johtaja Mikaela Lostedt. ”Siellä on sellainen luokkakokousmeininki.”

Tänä vuonna kollegiaalisuus korostuu helsinkiläisten galleristien kesken. Keräilijöitä ja kuraattoreita kävelytetään yhteisellä kierroksella galleriasta toiseen.

”Poikkeusvuosi on osoittanut kollegoiden tärkeyden”, Lostedt sanoo. ”Kaikki ovat olleet samanlaisten kysymysten äärellä.”

Sulkeako galleria? Milloin avata uudestaan? Voiko tapahtumia järjestää?

On Chart-messuilla toinenkin uudistus: messuilla myydään tänä vuonna yksinomaan naisten tekemää taidetta.

Hjortenberg kertoo, että Chartin perustajat kokivat saavuttaneensa tavoitteensa pohjoismaisten gallerioiden profiilin nostajana. Yleisömäärät ovat olleet vaikuttavia – 28 000 kävijää vuonna 2019 – ja kiinnostusta on myös Tanskan ulkopuolella. Viime vuoden kävijöistä 40 prosenttia oli ulkomaisia.

”Mietimme, että mikä olisi seuraava haaste, ja sukupuolten epätasa-arvo on taidekentän suurimpia ongelmia”, Hjortenberg sanoo.

Miehet ovat yliedustettuina muun muassa museokokoelmissa, ja miesten tekemistä teoksista maksetaan huutokaupoissa korkeampia hintoja.

Epätasa-arvo näkyy myös taidemessuilla. Art Basel -taidemessujen ja USB-pankin keväällä valmistuneen raportin mukaan Art Baselissa vain yksi neljästä esillä olleesta taiteilijasta oli nainen. Chartin luvut ovat olleet samaa luokkaa.

Vuosi sitten Hauser & Wirth -jättigallerian johtajiin kuuluva Marc Payot kiteytti ongelman Artnet-sivuston haastattelussa: ”Lähdetään siitä, että miehet ja naiset ovat yhtä hyviä taiteilijoita. No, jos he ovat yhtä hyviä, miksi heidän teoksensa eivät myy yhtä hyvin? Kaikki lähtee gallerioista. Galleriat eivät näytä tarpeeksi naistaiteilijoita. Kyse on myös rakenteista: keräilijöitä täytyy kouluttaa, ja heille pitää tarjota laatua.”

Chart päätti, että radikaali kannanotto on ainoa mahdollisuus. Jokainen osallistuva galleria sitoutui esittelemään messuilla naisten tekemää taidetta.

Toiveena on, että linjaus saa galleristit ja taidemaailman yleisemminkin tarkastelemaan omia valintojaan.

”Olin tietysti vähän yllättynyt”, sanoo Rauli Heino, joka esittelee messuilla Kristiina Uusitalon teoksia. ”Idea on siinä mielessä hyvä, että en ollut edes ajatellut, että sukupuolijakauma on taidemessuilla näin vääristynyt. Tämä avasi silmiä.”

Helsinki Contemporarylle linjaus oli helppo. Galleriassa oli jo kaavailtu, että messuille vietäisiin Rauha Mäkilän ja Camilla Vuorenmaan teoksia.

”On kiinnostavaa nähdä, miten tällaiset teot vaikuttavat pitkällä aikavälillä”, sanoo Mikaela Lostedt.

Tanskassa Chartin hanke joutui kesällä kritiikin kohteeksi. Konservatiivipuolueen kaupunginvaltuutettu väläytti Chartin tukien perumista siksi, ettei kaupunki tiennyt hakuvaiheessa naislinjauksesta.

”Tarkoituksemme ei ollut syrjiä ketään”, Nanna Hjortenberg sanoo.

”Käymieni keskustelujen perusteella miestaiteilijatkin näkevät kyllä, miten naiset ovat jääneet kentällä sivuun, ja ymmärtävät tämän hankkeen arvon. On reilua kokeilla tätä ja katsoa, mitä tapahtuu.”