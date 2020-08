Dokumentti Tell Me Who I Am kertoo kaksosveljesten Marcuksen ja Alexin elämästä.

Katsoin kesälomalla vaikuttavimman dokumentti­elokuvan ­pitkään aikaan. Se oli Netflixissä jo viime vuonna ensi kerran esitetty Tell Me Who I Am, joka kertoo kahden kaksosveljeksen aidosti ainutlaatuisen tarinan.

Nyt yli viisikymppisten identtisten kaksosten tarina alkaa moottoripyöräonnettomuudesta, jossa heistä toinen, Alex Lewis, menetti muistinsa 18-vuotiaana. Koomasta herätessään hän ei tunnistanut äitiään eikä edes muistanut ni­meään.

Yhden vuoteensa vierellä seisovan henkilön hän silti muisti kirkkaasti. Se oli hänen veljensä Marcus.

Alkoi hidas prosessi, jossa Marcuksen täytyi opettaa veljelleen alusta alkaen elämän perusasiat: mikä on pöytä, mikä haarukka ja miten syödään. Hän päätti myös kertoa veljelleen tämän menneisyydestä, ja näyttää tälle kuvia hymyilevästä perheestä kullankeltaisilla hiekkarannoilla.

Todellisuudessa hän valehteli veljelleen uuden elämän.

Sinänsä Marcusin Alexille näyttämät valokuvat näyttävät aika tavallisilta. Samanlaisia onnellisia lomakuvia löytyy jokaisen perheen albumista, vaikka ne tietysti ovatkin vain valikoitu otos todellisuudesta. Joulukuvissa harvoin näkee kuvia, joissa lapsen kasvot punoittavat pettymyksestä pehmeän paketin jälkeen.

Ottamatta jäävät myös ne kuvat, joissa morsiamen poskea värjäisi meikinsekaisten kyynelten vuo. Jäljelle jäävät kuvat, joissa ilmeet ovat kohdallaan.

Valokuvan positiivisen voiman tietävät kaikki ne ihmiset, jotka kantavat lähimmäisensä valokuvaa kännykässä tai lompakossaan. Alexille kuvat olivat kuitenkin vielä enemmän; liki ainoa kiistaton todiste hänen menneisyydestään.

Valitettavasti kaikkein rakastavammin hymyilevä ihminen paljastui suurimmaksi hirviöksi.

Dokumenttielokuvan toisessa jaksossa puhuu lähinnä toinen veli, Marcus. Sel­viää, että hän on muokannut veljensä muistoja todellista kauniimmaksi. Syy on ollut veljen suojeleminen. Marcus ei ole halunnut Alexin kohtaavan sitä totuuden taakkaa, joka on aikoinaan musertanut hänet itsensä henkisesti.

Samalla Marcus on varjellut itseään. Hän on itse kyennyt painamaan ahdistavat muistot syvälle sisälleen ja jatkamaan elämää normaalisti. Vaikeneminen on ollut näennäisen toimiva puolustusmekanismi, ja luodessaan Alexille onnellisen lapsuuden hän on itsekin saanut sellaisen.

Tai niin Marcus itselleen uskottelee.

Myös fiktioelokuvissa muisti ja muistojen manipulointi on ollut kestoaihe jo vuosikymmeniä. Memento (2000) kertoo miehestä, jonka pitkäkestoinen muisti ei toimi eikä hän pysty muodostamaan uusia muistoja kuin minuuteiksi kerrallaan.

Tahraton mieli (2004) elokuvassa mies järkyttyy kuullessaan, että hänen tyttöystävänsä on poistanut hänet mielestään, ja vimmastuneena päätyy samaan ratkaisuun epätoivotuin seurauksin.

Kuuluisa on myös Matrix-elokuvan (1999) kohtaus, jossa Neo joutuu päättämään nielaiseeko unohduksen tarjoavan sinisen pillerin, vai ottaako punaisen ja hyväksyy samalla muistamisen tuottaman tuskan.

Unohdus vai tietoisuus? Kumpi niistä tuottaa todellisen onnen?

Ensimmäinen käännekohta veljesten tarinassa tapahtuu 1990-luvulla, kun kolmekymppinen Alex tajuaa äidin kuoleman jälkeen, että hänelle syötetty kuva lapsuudesta on ollut harhaa. Hän yrittää saada Marcuksen puhumaan, mutta tämä pitäytyy tarinassaan, ja Alex tyytyy kuulemaansa.

Herää kysymys, miksi Marcus onnistuu petoksessaan niin täydellisesti.

Katselun edetessä Tell Me Who I Am herättää muitakin kysymyksiä.

Kuten: onko minää olemassa ilman muistoja? Ja: mitä jää jäljelle ihmisestä, jonka menneisyys on pyyhkiytynyt pois?

Sekä: miten paljon me omia muistojamme oikein manipuloimmekaan?

Aivotutkijoiden mukaan Alexin prosessi on käynnissä pienessä mittakaavassa jokaisella kaiken aikaa. Jokainen uusi tilanne tuottaa uutta tietoa, joka liitetään vanhaan muistikuvaan, ja näin se muuttuu jatkuvasti. Ihminen siis uudistaa muistojaan jatkuvasti.

Joidenkin tutkijoiden mukaan omia muistojaan, myös traumaattisia, voi muuttaa tietoisesti. Kun kouluaikaisille kiusaajille pukee mielessään päälle vaalean­punaiset balettiasut, kokemus saattaa myöhemmin tuntua vähemmän ahdistavalta.

Luonnollisesti tiede on ollut kiinnostunut muistin muokkaamisen mahdollisuuksista. HS kertoi vuonna 2008 tutkimushankkeesta, joka pyrkii pahat muistot poistavan pillerin kehittämiseen.

Koe-eläimillä asiassa oli jutun mukaan onnistuttukin. Tutkijat olivat käyttäneet hyväksi tietoa, että muistijälki muuttuu aktiivisen muistelun aikana epästabiiliksi, ja jämähtää vasta uuden tiedon liityttyä vanhaan. Havaittiin, että jos tuo jämähtäminen estetään oikeaan aikaan annetuilla betasalpaajilla, alkuperäinen pelkoa aiheuttava muisto saattaa kadota kokonaan. Toiveissa oli traumaattisten muistojen poispyyhkiminen vaikkapa katastrofien uhreilta tai sotilailta.

Vielä ihmepilleriä ei ole tiettävästi markkinoilla näkynyt. Ihmiskunnan unelma traumavapaasta elämästä on vielä toteutumatta.

Miten Marcus sitten onnistui petoksessaan?

Brittitutkijat Giuliana Mazzoni ja Irving Kirsch sekä yhdysvaltalainen Elizabeth Loftus korostavat, että valemuiston pesiytyminen mieleen vaatii uskottavaa auktoriteettia, ihmistä johon muistelija luottaa. Valemuistot voivatkin olla esimerkiksi epäpätevän, mutta uskottavan terapeutin potilaalle syöttämiä muistikuvia esimerkiksi seksuaalisesta hyväksikäytöstä, vaikka sellaista ei olisi tapahtunutkaan.

Alexin ja Marcusin tapauksessa asia oli täsmälleen päinvastoin, mutta asetelma samankaltainen. Marcus oli ainoa ihminen, jonka Alex koomasta herättyään muisti, ja siksi kaksosveli oli myös ainoa ihminen joka pystyi hänet täydellisesti pettämään.

Varsinkin kun hänellä oli käytössään valokuvat ja veljensä muistoista tahraton mieli.

Dokumentin lopussa kaikki luonnollisesti selviää ja haavat lapsuuden kauheiden tapahtumien ympärillä aukeavat. Marcus ymmärtää, että mitä kipeämpi muisto, sen tärkeämpää se on käydä läpi, ja hän avautuu tapahtuneesta. Ilmeisesti ensimmäistä kertaa hän kertoo asiat niin rehellisesti kuin osaa, muistaa ja voi.

Totuus on tekevä heidät vapaaksi.