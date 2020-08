”Mä päätin että musta tulee Suomen suurin rokkitähti”, Neumann täräyttää Kaikki huutaa Dingo! -radiomusikaalin avausjaksossa. Sitä hänestä tulikin vuosina 1984–1986, kun porilainen Dingo-yhtye ampaisi suomalaisen popmaailman huipulle ja synnytti käsittämättömät mittasuhteet saavuttaneen fani-ilmiön, jonka vertailukohtia täytyy hakea maailmanluokan nuorisoidoleista.

Radioteatteri on tehnyt aiempina kesinä mittavat musiikkikuunnelmat esimerkiksi Juice Leskisestä, Gösta Sundqvistista, Carola Standertskjöldistä ja Kirsi Sirénistä eli Kikasta. Tänä vuonna siirryttiin eläviin muusikoihin – Dingon keulahahmo Pertti Neumann on epäilemättä itsekin kuunnellut tarinansa.

Tosin tavallaan kuunnelma kertoo aivan yhtä kuolleesta ilmiöstä kuin vaikkapa Leevi and the Leavings. Vaikka Dingo on tehnyt useita comebackeja ja Neumann mittavan soolouran, alkuperäinen tarina päättyi Nivalan Tuiskulassa 4. lokakuuta 1986.

Ja juuri tähän tarinaan Kaikki huutaa Dingo! keskittyy. Päähenkilö on Neumann, mutta hänen aiempaan, tai varsinkaan myöhempään elämäänsä ei revetä.

Kuunnelma luottaa rytmiin ja rakenteeseen, jotka ovat tuttuja Juicen Taivaallisesta Aulabaarista (2016) ja Itkisitkö onnesta? -musikaalista (2018). Draamaa nopeasti rullaavaan tarinaan saadaan muusikoiden välisistä jännitteistä ja heidän yksityiselämästään. Samalla nivotaan hittibiisien lyriikoita osaksi kertomusta.

Ja mikäs on luottaessa, kun lopputuloksena syntyy sekä vetävää, että informatiivista ja koskettavaakin viihdettä. Musikaalin loppupuolella käsikirjoittaja Kaisa Kuikkaniemi ja ohjaaja Jarno Kuosa tavoittavat hyvin sen, millaiseksi sekoiluksi Dingon touhu meni, kun menestys kihahti hattuun.

Olli Riipinen vetäisee Neumannin roolin suvereenisti. Tökkivä Porin murrekin sujuu Keski-Suomen päinvastaisen murrealueen pojalta – tua noin – aika hyvin. Markus Järvenpää tulkitsee toimivasti manageri Lasse Norresta.

Hienoja sivurooleja en ryhdy luettelemaan. Alussa tärkeä sivurooli on myös eräällä talolla, omaehtoisella porilaisella kulttuurikeskus Anniksella.

Musikaalin jaksoja on käynnistetty Areenassa yhteensä yli miljoona kertaa, eli se jahtaa Itkisitkö onnesta? -kuunnelman ennätyslukuja. Avausjakso on kuunneltu jo 187 tuhatta kertaa.

Kaikki huutaa Dingo! on kuunneltavissa elokuun loppuun asti.

Kaikki huutaa Dingo, Yle Areena.