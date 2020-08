Jonkinlaista historiaa tässä on mitä todennäköisemmin onnistuttu tekemään. Sen verran erikoiselta Loiriplukari-artistinimellä tunnetun Kalle Taivaisen tänään julkaistava levy kuulostaa.

Taivainen on paitsi pitkän linjan muusikko, nykyisin myös baarityöntekijä. Hän työskentelee Helsingin keskustaan viime vuonna avatussa Minibarissa.

Alun perin baarin pyörittämisellä ja musiikkiprojekteilla ei pitänyt olla mitään tekemistä toistensa kanssa, mutta erinäisten sattumien kautta on päädytty tilanteeseen, jossa Taivainen on muusikkoystäviensä kanssa tehnyt 13 kappaleen mittaisen levyn, joka on lähes kokonaan sävelletty, nauhoitettu ja miksattu baarin tiloissa.

Levy on Taivaisen mukaan eräänlainen Minibar-soundtrack. Hänen tiedossaan ei ole, että Suomessa olisi koskaan toiste tehty kokonaista levyä käytännössä alusta loppuun baarissa.

”Yritin googlailla asiaa, mutta en löytänyt mitään vastaavaa”, Taivainen sanoo.

Miten tässä näin on päässyt käymään?

Tarina juontaa juurensa oikeastaan muutaman vuoden taakse, jolloin Taivainen asui vielä perheensä kanssa Mosambikissa ja pyöritti siellä kasvisravintolaa. Se herätti muusikon mielessä ajatuksen siitä, että ravintolatöihin olisi kiva palata myös Suomessa. Kuin sattumalta siihen tarjoutui oivallinen mahdollisuus, kun Eerikinkadulle oltiin avaamassa uutta Minibar-nimistä ravintolaa.

Alkuaikoina Minibarissa oli hiljaista erityisesti arki-iltaisin, ja niinpä Taivainen päätyi testailemaan, voisiko äänittää Loiriplukari-projektinsa uutta musiikkia baarissa. Taivaisen humoristinen Loiriplukari-projekti nousi somehitiksi kolme vuotta sitten, jolloin hämmentävän paljon Vesa-Matti Loirilta kuulostavat Hannele ja Ei voi laittaa verotukseen -kappaleet lähtivät kiertämään internetissä.

Uusien Loiriplukari-kappaleiden äänitys baarissa sujui yllättävän hyvin, ja paikassa järjestetyt klubimaiset keikkaillat olivat myös saaneet hyvän vastaanoton.

Sitten koronavirus sulki kaikki Suomen ravintolat, ja Minibar jäi tyhjäksi.

”Aloin miettiä, pitäisikö tehdä kokonainen levy täällä. Sen jälkeen rupesin soittamaan tuttuja muusikkoja läpi.”

Timo Lassy on yksi levyllä esiintyvistä muusikoista.

Yksi toisensa perään Taivaisen tuntemat muusikot innostuivat ideasta säveltää, nauhoittaa ja miksata kokonainen levy baarin tiloissa. Taivainen antoi kaikille mukaan lähteneille muusikoille vapaat kädet kappaleidensa tekemiseen, mutta perusideana oli kuitenkin, että biisit olisivat sellaisia, että niitä voisi soittaa baarissa. Suurin osa on niin sanotusti Minibar-henkisiä kappaleita.

”Ainoa poikkeus on Jori Sjöroosin konepohjainen black metal -kappale, mutta sekin on hyvä ristiriita levyn kokonaisuudessa”, Taivainen sanoo.

Sjöroos on Taivaisen entinen yhtyetoveri Magenta Skycoden ajoilta ja vain yksi nimekkäistä muusikoista, jotka ovat levyllä mukana. Kavereistaan Taivainen sai mukaan muun muassa CMX-yhtyeen kitaristin Tipi Rasion, laulaja Samae Koskisen, saksofonisti Timo Lassyn ja useita hittikappaleita säveltäneen Samuli Laihon.

Taivainen sai suostuteltua mukaan myös Xysma-aikaiset bändikaverinsa. Vuodenvaihteessa paluustaan ilmoittanut ja ensi vuodelle koronaviruksen takia keikkansa siirtänyt kulttibändi lupautui äänittämään levylle uuden kappaleen.

Kokoonpano levyllä alkoi näyttää hyvältä, mutta oli vain yksi ongelma.

”Vaimoni kysyi, että entäs naiset? Rupesin ajattelemaan, että niin tosiaan. Sitten mieleen tuli, että olin puhunut taiteilija Ronja Kuoppamäen kanssa siitä, että hän tekee myös musiikkia. Sain hänet mukaan levylle. Ihan viime tingassa mukaan saatiin lähtemään myös Chisu. Nyt levyllä on Chisun tekemä ambient-kappale”, Taivainen kertoo.

Ronja Kuoppamäki esiintyy levyllä artistinimellä Orasta.

Levyn tekeminen oli Taivaisen mukaan samanlaista rentoa puuhaa kuin kavereiden kanssa kaljalla istuminen. Muusikko Johannes Brotherusta lukuun ottamatta muut levyn tekoon osallistuneet muusikot eivät ole vielä kuulleet kokonaisuutta.

Levyn ainut erikoisuus ei ole se, että se on tehty lähes kokonaan baarissa. Sitä ei myöskään pysty kuuntelemaan ollenkaan digitaalisesti, vaan ainut tapa saada levyn kappaleet kuunneltavaksi on hankkia fyysinen vinyylilevy. Sitä on otettu 500 kappaleen painos.

”Onhan tässä vähän sellaista ’ensimmäinen oma demo’ -meininkiä”, Taivainen myöntää.