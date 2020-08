Daniel Kaluyya näyttelee Chris Washingtonin roolin Get Out -elokuvassa.

Get Out ★★★★

USA 2017

Kutonen klo 22.50

Amerikkalaisen elokuvan uusi musta aalto on tuottanut hienoja draamoja, kuten Barry Jenkinsin Oscareita napsineen Moonlightin (2016). Ja Ryan Coogler ohjasi ensimmäisenä mustana supersankarielokuvan Black Panther (2018).

Mutta ehkä syvimmin yleisön tuntoja kiteytti Jordan Peelen kauhusatiiri Get Out. Hän sekä käsikirjoitti että ohjasi sen. Peelen tausta on komediassa. Get Out on hänen esikoiselokuvansa.

Jo alku kurottaa rotu- ja luokkarajojen yli. Musta Chris (Daniel Kaluuya) lähtee viikonlopuksi valkoisen tyttöystävänsä Rosen (Allison Williams) rikkaiden vanhempien kartanoon. Elokuvan nimi on yleisön perinteisesti turha huuto kauhuleffan uhrille: Häivy sieltä!

Chris on etukäteen huolissaan vastaanotosta, mutta Rose vakuuttaa, että perhe on edistyksellinen. Isäkin diggailee Obamaa. Perillä odottaa yllät­täen sukujuhla.

Aluksi kaikki näyttää normaalilta, eli vain vähän kiusalliselta. Peele kehittelee asetelmaansa rauhallisesti. Kummallisuuksia alkaa kasautua pikkuhiljaa, ensin pieniä mutta ajan kanssa yhä isompia.

Lopulta Get Out tarjoilee äärimmäisen pilakuvan siitä, kuinka valkoiset käyttävät mustia hyväkseen. Yksi sivuhenkilö toteaa, että musta on muotia. Jos mustasta ihonväristä tulee suosittu, sekin yritetään viedä.

Ehkä koko jutun synkein piirre on, että pahikset eivät ole etelän juntteja tai uusnatseja vaan varakasta ja sivistynyttä väkeä. Peele sanoo, että pohjimmiltaan rasismi ylittää luokkarajat, vaikka saattaa piiloutua pinnan alle yläluokissa.