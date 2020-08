Kuohunta The Proms -festivaalin ja isänmaallisten kappaleiden ympärillä Britanniassa on vain yltynyt.

Kulttuurisodan keskelle joutuneen BBC:n sinfoniaorkesterin suomalainen kapellimestari Dalia Stasevska on kertonut tiedotteessa, että hänen perhettään on uhkailtu.

Asiasta kirjoittaa muun muassa The Guardian.

Kohu alkoi viime viikonloppuna, kun The Sunday Times antoi ymmärtää, että Stasevska haluaisi poistaa perinteiset Rule Britannia! - ja Land of Hope and Glory -kappaleet ohjelmistosta niiden kolonialismiin linkitettävän sisällön vuoksi. Stasevskaa on kuvattu Black Lives Matter -liikkeen kannattajaksi.

Brittipoliitikot ovat osallistuneet keskusteluun kiivaasti, muun muassa Brexit-puolueen Nigel Farage vaati Stasevskan erottamista.

Suomalaiskapellimestari itse ei ole aiemmin kommentoinut kohua julkisuudessa, mutta julkaisi asiasta tiedotteen tiistaina. Stasevska sanoo, että hänestä on piirretty julkisuudessa täysin vääristelty kuva:

”Tämä väärä spekulointi on johtanut herjauksiin sekä minuun ja perheeseeni kohdistuviin uhkauksiin.”

Kapellimestari sanoo, että hänellä ei ollut mitään roolia päätöskonsertin perinteisiä lauluja koskevissa päätöksissä. Stasevska kertoo ymmärtävänsä, että ne ovat tärkeä osa tapahtumaa.

BBC:n musiikkijohdon mukaan ohjelmaa on jouduttu muokkaamaan käytännöllisten ja koronavirusohjeistuksiin liittyvien syiden vuoksi. Esimerkiksi Rule Britannia! -kappaleen esittäminen vaatii 80 orkesterin jäsentä ja satahenkisen kuoron.

BBC ilmoitti aiemmin tällä viikolla, että kappaleet esitetään instrumentaaleina. Pandemian jälkeen kappaleet esitetään perinteisessä muodossaan kuten aiemminkin.

HS:n tavoittama Stasevska ei halunnut kommentoida asiaa enää enempää.