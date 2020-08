Coco ★★★

(USA 2017) 12-vuotias meksikolaispoika (äänenä Anthony Gonzalez) pääsee käymään kuolleiden maassa. Pixar-studion animaatio vastaa lasten kysymykseen, mitä kuoleman jälkeen seuraa. (K7)

Nelonen klo 17.00

Ice Age 3 – Dinosaurusten aika ★★★

(USA 2009) Laiskiainen Sid (äänenä Antti L.J. Pääkkönen) ystävineen eksyy dinosaurusten maailmaan sympaattisessa animaatiossa. (K7)

Fox klo 20.00

Beck: Sairaalamurhat ★★★

(Ruotsi 2015) Beck (Peter Haber) saa tutkittavakseen sairaalassa tapahtuneen kuoleman. Yksi elokuvan murhaepäilystä muistuttaa Psykon Norman Batesia. (K12)

Nelonen klo 21.00

Live by Night ★★★

(USA 2016) Mies (ohjaaja Ben Affleck) sotkeutuu kieltolain aikana gangsterin (Remo Girone) viinaralliin. Affleck filmatisoi jo toistamiseen Dennis Lehanen rikosromaanin, tällä kertaa vielä suomentamattoman. Robert Richardson kuvaa hienosti. Näyttelijäntyötä ei voi kehua. Henkilöhahmot hahmotellaan parilla viivalla, erityisesti naiset. Affleck ei ole mikään henkilöohjaaja. Niinpä Sienna Millerkin käy tyhjäkäynnillä femme fatalena. (K16)

Sub klo 21.00

Mine ★★★

(USA/Espanja/Japani 2016) Amerikkalaiset sotilaat (Armie Hammer ja Tom Cullen) yrittävät selviytyä miinakentän yli Pohjois-Afrikan hiekka-aavikoilla. Fabio Guaglionen ja Fabio Resinaron ohjaama sotaelokuva poikkeaa genren leffoista virkistävästi siinä, että keskiössä eivät ole taistelut. (K12)

TV5 klo 21.00

Elämältä kaiken sain ★★★

(Suomi 2014) Tytär (Armi Toivanen) muuttaa perheineen lapsuudenkotiinsa yksinäisen isänsä (Vesa-Matti Loiri) avuksi. Mika Kaurismäen draama onnistuu yllättämään pliisun alun jälkeen. (K12)

Ava klo 21.00

Piukat paikat ★★★★★

(USA 1959) Muusikot (Jack Lemmon ja Tony Curtis) pakenevat 1920-luvulla gangstereita turvautumalla dragiin ja liittymällä naisorkesteriin. Billy Wilderin klassikko on nyt ajankohtaisempi kuin ilmestyessään. Se on paitsi räävitön komedia myös tutkielma sukupuoli- ja seksuaali-identiteeteistä. Elokuva käsittelee myös #metoo-teemoja: naisina esiintyvät miehet saavat tuta, että seksuaalinen ahdistelu on naisille arkipäivää. Marilyn Monroe todistaa koomikon lahjansa. (K12)

Teema & Fem klo 21.37

The Captive ★★

(Kanada 2014) Pariskunnan (Mireille Enos ja Ryan Reynolds) 17-vuotias tytär (Alexia Fast) on kidnapattu kahdeksan vuotta sitten. Atom Egoyanin jännärin teema pedofilia on ohjaajalle pelkkä shokkiefekti. (K16)

Hero klo 21.50

Kaksi tarinaa rakkaudesta ★★

(Britannia 2017) Michael Samuelsin tv-draama kertoo kaksi sateenkaarirakkaustarinaa. Ensimmäisessä sotilaat (Oliver Jackson-Cohen ja James McArdle) rakastuvat rintamalla toisessa maailmansodassa. Käsikirjoittaja Patrick Gale tunnetaan romaaneistaan, jotka käsittelevät samoja teemoja syvällisesti. Elokuva sen sijaan on harmillisen pinnallinen. (K12)

TV1 klo 22.50

The Girl with the Dragon Tattoo ★★★★

(USA/Ruotsi/Norja 2011) Hakkeri (Rooney Mara) ja journalisti (Daniel Craig) selvittävät 1960-luvulla kadonneen teinitytön tapausta. David Fincherin rikoselokuva on Niels Arden Oplevin ruotsalaisversion veroinen. (K16)

Nelonen klo 22.55

Vuoden se kestää ★★★

(Britannia/Ranska 2013) Ystävät eivät usko avioparin (Rose Byrne ja Rafe Spall) pysyvän naimisissa vuotta pidempään. Olivia Colmanin höyrähtänyt parisuhdeterapeutti on Dan Mazerin romanttisen komedian hauskin hahmo. (K12)

Sub klo 23.20