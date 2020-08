Kulttuuri | 30-vuotias

Lapsena Mert Otsamo halusi sarjakuvapiirtäjäksi tai veistäjäksi, mutta vuonna 2009 muoti vei hänet mennessään: Samalla liian pieni Oulu vaihtui kotoisaan Helsinkiin

Muotisuunnittelija Mert Otsamo on tehnyt töitä kiihtyvällä tahdilla kymmenen vuotta. Hän sanoo, että jokaisen on tärkeä olla ylpeä omasta työstään ja siitä ihmisestä, joksi on tullut.