Lasten salaisuudet -lyhytelokuvasarjan aloittaa suomalainen The Boy of Summer.

Lasten salaisuudet on 12 lyhytelokuvan kokonaisuus. Euroopan ja Aasian yleisradioyhtiöiden toteuttamat lastendraamat tulevat muun muassa Saksasta, Kiinasta, Serbiasta, Etelä-Ko­reasta ja Irlannista.

Suomea edustaa The Boy of Summer. Se on sairaalaan sijoittuva kertomus saman huoneen jakavista potilaista: tytöstä ja hyvin sairaasta pojasta. Juuso Räsäsen ja Janne Langénin elokuva kertoo hyvin niukalla dialogilla ja animaatioiden avulla kuoleman kohtaamisesta. Se eroaa muista elokuvista poeettisuudellaan.

Osa muistakin lyhytelokuvista käsittelee raskaita aiheita, kuten pakolaisuutta, kiusaamista ja sotaa. Kokonaisuuteen mahtuu kuitenkin myös fantasiaa ja komediallisia pätkiä.

Yksi sympaattisimmista on eteläkorealainen Taistelutoverit. Se kertoo sisarkateuden kanssa kamppailevista kaksosista, joista molemmat myös toimivat elokuvan kertojina.

Lasten salaisuudet, Yle Areena. (K7)