Viime syksynä monet rap-fanit pettyivät karvaasti, kun vuodesta 2007 lähtien Bassoradion kanavalla esitetyn rap-musiikin erikoisohjelman Kultabassokerhon viimeinen lähetys kuultiin kanavalla syyskuun lopussa.

Suomen vanhimman räppiohjelman loppuminen oli osa Bassoradion kanavauudistusta. Bassoradio kertoi viime syksynä lopettavansa ”suurimman osan” noin 50 musiikin erikoisohjelmasta. Kultabassokerhon tekijöille tarjottiin mahdollisuutta jatkaa ohjelman tekemistä, mutta sitä olisi haluttu muuttaa. Tekijät eivät suostuneet tähän.

Niinpä Kultabassokerho loppui syyskuussa 2019, mutta nyt – noin vuotta myöhemmin – ohjelma tekee paluunsa.

Lauantaina 5. syyskuuta kuullaan ensimmäinen jakso paluunsa tehneestä Kultabassokerhosta. Mutta ei pelkästään kuulla: ohjelma tekee nimittäin nyt paluunsa niin sanottuna videopodcastina.

Ohjelma julkaistaan musiikki- ja viihdemedia The Formatin Youtube-kanavalla, jossa siis ei pelkästään kuulla tekijöiden puhetta, vaan nähdään lähetys myös videomuodossa. Lisäksi Kultabassokerho on kuultavissa Spotifyssa ja Apple Musicissa.

Ohjelman tekijöinä jatkavat lähes alusta lähtien mukana ollut Jari-Pekka Hietsilta (MC JiiPee) ja myöhemmin tekijätiimiin liittyneet Tuomas Rinne (HC Tuomas) ja Julius Blomfelt (DJ BluBlo).

”Tässä tekemisessä on taas sellaista ihan nuorukaisen innostusta ja jännitystä mukana”, Hietsilta kuvaa tunnelmiaan ohjelman paluusta tiedotteessa.

Videomuotoisuus ei ole ainut paluunsa tekevän Kultabassokerhon uudistus. Yhden pitkän ohjelman sijaan joka jaksosta julkaistaan kolme lyhyempää osiota. Kulloisenkin vieraan kanssa kuvataan kaksi osiota, haastattelu ja videonurkkaus (n. 45-60min). Lisäksi Instagramin puolella julkaistaan keskiviikkoisin viisiminuuttinen juontajien biisinosto-osio.

Kultabassokerhon tuottajana toimiva The Format on vuoden 2020 alussa perustettu uusi media, joka korostaa sisällöissään popkulttuurin ja rap-musiikin mustia juuria.

The Format on tekijöidensä omistama osakeyhtiö. Kultabassokerhon Hietsilta, Rinne ja Blomfelt ovat The Formatin osa-omistajia.