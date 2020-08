Giacomo Puccini: Turandot. Ensi-ilta to 27.8. Aleksanterin teatterissa. Libretto Giuseppe Adami ja Renato Simoni, oh­jaus Ville Saukkonen, kapelli­mestari Jonas Rannila. Tuotan­to Opera Box, Ville Salonen. Rooleissa Satu-Kristina Vesa, Giuseppe Varano, Niklas Spångberg, Annami Hylkilä, Aarne Pelkonen, Ville Salonen, Petteri Loukio, Pekka Kuiva­lainen, Kristian Lindroos, Sangit Lama, Sinfonietta Ariadne, Helsingin Filharmonisen kuoron laulajia, Turandot-lapsikuoro.

Kyllä, Giacomo Puccinin (1858–1924) Turandot-oopperan ensi-illassa Aleksanterin teatterissa virustilanteen aiheuttamat poikkeusjärjestelyt toimivat mallikkaasti. Opera Boxin tuottaman esityksen lipuista pääsi myyntiin vain puolet, joten katsomossa oli väljää.

Ilahduttavan moni käytti kasvomaskia, ja ahtaissa tiloissa liikkuminen oli sekä muita huo­mioivaa että rauhallista. Ilmassa oli myös hienoista voiton­riemua: esitystoiminta pääsi puolen vuoden pakollisen tauon jälkeen jälleen käyntiin.

Vanhasta persialaisesta sadusta muokatun ja myyttiseen Pekingiin sijoittuvan Turandot-tarinan ja George Lucasin (s. 1944) monumentaalisten Tähtien sota -elokuvien välillä ei luulisi olevan juurikaan yhtymäkohtia, mutta luulo on väärä. Samat ­arkkityyppiset tarinamallit ovat olemassa molemmissa, mikä ohjaaja Ville Saukkosen tarvitsi vain näyttämöllä osoittaa.

Mahtava, väkivalloin muita kansoja alistava Kiina on muuttunut Tähtien sodan toisia galakseja riistäväksi imperiumiksi, ja prinssi Calafin voi ajatella ­rinnastuvan vaikkapa nuoreen Luke Skywalkeriin, joka käy taistoon ylivoimaista vihollista vastaan. Tai sitten tulkinnan voi nähdä futuristisena mysteerinäytelmänä. Modernisointi on joka tapauksessa onnistunut.

Pang (Ville Salonen) ja Pong (Petteri Loukio) kiduttavat Liùta (Annami Hylkilä. Ylhäällä heiluu Pyöveli (Jaakko Hutchins).

Emil Sallisen visualisoimaa näyttämökuvaa hallitsevat punainen, musta ja valkoinen. Joona Huotarin upean puvustuksen lisäksi Tähtien sotaan näyttämökuvan liittävät videoheijastukset kuusta ja muista taivaankappaleista: ne rakentavat oopperalle tähtienvälisen tapahtuma­paikan.

Kaikki mikä näyttämöllä nähdään, Sini Silfvenius-Bartin suunnittelemaa maskeerausta myöten, on loisteliaasti toteutettua. Janne Teivaisen valaistus toimii satumaisesti.

Sekä Turandotin solistisuorituksia että kuoroa vaivasi vielä ensi-illassa hienoinen epätasaisuus. Toki epävarmat olo­suhteet, joissa ensi-iltaan on valmistauduttu, lienevät vaikuttaneen harjoitusprosessiin ja keskittymiseen. Esitysten kertyessä laulaminenkin todennäköisesti muuttuu varmemmaksi.

Sopraano Satu Kristina Vesa (keskellä) tulkitsee Turandotin roolin. Vierellä tanssijat Katriina Kantola ja Heini Hermunen.

Haasteellisin tehtävä oli prinsessa Turandotin roolissa laulaneella sopraano Satu-Kristina Vesalla. Äänen koon perustella Vesalla on tulevaisuudessa kaikki mahdollisuudet ottaa rooli haltuun, mutta ensi-illan perustella aika siihen ei ole vielä aivan kypsä. Alun haparoinnin jälkeen sopraano Annami Hylkilä ylsi erinomaiseen suoritukseen roolihahmonsa Liùn kuolinkohtauksessa, ja kelpoa laulamista tarjosivat myös Pekka Kuivalainen Keisari Altoumin, Kristian Lindroos Mandariinin sekä Niklas Spångberg Timurin rooleissa.

Vaikka oopperan muut hahmot edustivat johdonmukaisesti scifi-henkeä, Kiinan keisarikunnan virkamiehistä Pingistä (Aarne Pelkonen), Pangistä (Ville Salonen) ja Pongistä (Petteri Loukio) Saukkonen oli rakentanut ilveilevän commedia dell’arte -ryhmän, jonka touhuamista oli välillä rasittavaa seurata. Äänet toimivat kuitenkin hyvin yhdessä.

Bulevardilla kuultiin myös maailmanluokan laulamista ja se äärimmäisen harvoin toteutuva oopperan ihme. Calafina debytoiva italialaistenori Giuseppe Varano hallitsi roolinsa herooisine ylä-äänineen, ja niin kulunut kuin Nessun dorma -aaria onkin, sen aikana koettiin se, mikä tekee live-oopperasta ylivoimaisen taidemuodon. Koettiin lumoutumista, haltioitumista, nautintoa, akustista ekstaasia, jouissancea.

Turandot on suurten näyttämöiden suurieleinen ooppera. Aleksanterin teatteri on sille aivan liian pieni huolimatta siitä, että kapellimestari Jonas Rannilan johtama ja mallikkaasti koossa pitämä Sinfonietta Ariadne soitti tavallista pienemmällä kokoonpanolla. Elävä esitys on silti elävä esitys, pienistä kauneusvirheistä huolimatta.