Milja Korpela, 30, on ammatiltaan prinsessa. Valtiollisia edustustehtäviä hänellä ei ole, vaan prinsessan päätehtävä on ilahduttaa lapsia. Korpela on nimittäin prinsessaesiintyjä, joka vierailee Disneyn prinsessahahmoissa lasten syntymäpäivillä.

Ristiriitaisia tunteita herättävä Prinsessat-sarja avaa Korpelan ammatinvalintaa ja uusien prinsessaesiintyjien rekrytointiprosessia. Satuprinsessoilla on nimittäin kova kysyntä, ainakin oli koronaa edeltävänä aikana.

Korpelan prinsessuus ei rajoitu työhön, vaan hän elää vaalenpunaiseksi värjättyä arkea Disney-elokuvien kulisseja muistuttavassa asunnossaan. Satujen maailmoihin vetäytyminen auttoi koulukiusattua naista lapsena. Hänestä prinsessat ovat vahvoja naisia, jotka kannustavat omien unelmien seuraamiseen ja erilaisuuden hyväksymiseen.

Toki Disneyn uudemmat prinsessat, kuten Frozenin Elsa ja Anna edustavat uudenlaisia, itsenäisempiä kruunupäitä. On myös hienoa, että prinsessaesiintyjä kannustaa lapsia olemaan aina ystävällisiä, rohkeita ja toteuttamaan omat unelmansa. Kuitenkin ohjelman syvempi analyysi siitä, millaisia roolimalleja juuri tytöille kannattaa esitellä, jää uupumaan. Jotta sarjaa voisi aikuisten oikeasti kutsua dokumentaariseksi, olisi aihetta pitänyt tutkia hieman parin kotimaisen prinsessa­esiintyjän lapsuuden traumoja laajemmin, avaten myös bisneksen kansainvälistä skeneä.

Prinsessat, TV2 klo 19.00 ja Yle Areena.