Kirjallisuus

Syyskuun alussa netissä aletaan julkaista suomeksi jatkotarinana Harry Potter -kirjoistaan tunnetun kirjailijan J. K. Rowlingin uutta Ikkabog-nimistä satua.

Ensimmäiset kaksi kappaletta julkaistaan kustantamo Tammen nettisivuilla 1. syyskuuta. Tämän jälkeen jatkokertomuksesta ilmestyy joka arkipäivä uusia lukuja 16. lokakuuta saakka. Koko tarina on luettavissa netissä lokakuun loppuun saakka.

1. joulukuuta tarina julkaistaan kirjana. Tammi on ilmoittanut käynnistävänsä nettijulkaisun yhteydessä suomalaisille lapsille kuvituskilpailun, jonka voittajateokset pääsevät Ikkabog-kirjan kuvitukseksi. Kirjaan valitaan 34 teosta, ja niiden tekijät saavat stipendin.

Rowlingin uusi kirja ei sijoitu Harry Potter -maailmaan, vaan on täysin erillinen teoksensa. Rowling on kertonut kirjoittaneensa Ikkabogin yli kymmenen vuotta sitten iltasaduksi nuorimmille lapsilleen ja päättäneensä nyt jakaa sen muille viihdyttääkseen koronaviruksen takia kotiin suljettuja perheitä. Kirjasta saadut tuotot lahjoitetaan covid-19-taudista kärsineiden hyväksi.

Ikkabog on Rowlingin ensimmäinen lastenkirja, joka ei sijoitu Potter-maailmaan. Harry Pottereiden lisäksi Rowling on kirjoittanut vuonna 2012 julkaistun Paikka vapaana -teoksen ja neljä Robert Galbraith -nimellä kirjoitettua Cormoran Strike -dekkaria.

Rowling on kuvaillut Ikkabogia ”poliittiseksi saduksi hieman nuoremmille lapsille”. Satu julkaistiin englannin kielellä (nimellä The Ickabog)netissä tämän vuoden toukokuun ja heinäkuun välillä. Suomenkielisen version on suomentanut Jaana Kapari-Jatta, joka on suomentanut myös Potter-teokset.

Britanniassa satu sai julkaisunsa jälkeen varovaisen myönteisen vastaanoton. Esimerkiksi The Daily Telegraph antoi sille kolme tähteä, mutta totesi, että siitä puuttuu ”Harry Potterin taikuus”.

Rowlingin ympärillä on viime aikoina voimistunut kohu, jossa sukupuolivähemmistöjen oikeuksia puolustaneet järjestöt ovat syyttäneet kirjailijaa transfobiseksi. Viimeksi kesäkuussa Rowling twiittasi sukupuolista ja kritisoi ilmausta ”ihmisistä, joilla on kuukautiset”.

”Olen varma, että tällaisia ihmisiä kuvastava sana on jo olemassa. Auttakaas joku”, hän kirjoitti, viitaten nainen-sanaan.