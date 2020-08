Pasi Pekkolan uuden romaanin tarina on runsas, ja se pysyy kasassa.

Romaanit

Pasi Pekkola: Kaikki isäni naiset. Otava. 303 s.

Pasi Pekkolan romaanissa isä tekee ehdotuksen: toimittajapoika Akseli voisi kirjoittaa viinikirjan sijaan hänen elämäkertansa.

Tapani kun on menestynyt mies, eikä vain sitä: hän on hyvän puolella, planeetan pelastaja. Kansainvälisesti tunnustettu ilmastotutkija, jonka on määrä julkistaa tärkeä raportti.

Entinen vaimo kertoo, että hänen unelmansa olivat mahtipontisia. Ja ehkä juuri siksi hänestä oli vaikea käsittää, että vaimolle saattoi riittää perhe ja lasten kasvatus.

Menestyksellä on siis kääntöpuolensa. Korostunut kunnianhimo vie ylimielisyyteen.

Pekkola on kuvannut kolmessa edellisessä romaanissaan sitä, miten unelmat pettävät. Sitä kuvaa myös uusi Kaikki isäni naiset, mutta uudesta kulmasta. Ravistelevan ilmastoraportin julkistus Genevessä romahtaa skandaaliin.

Akseli saa sitten kärvistellä, miten suhtautuu ihailemaansa isään, kun tämän maine kärsii kunnon kolhun.

Sisar Alma joutuu täydellisen myrskyn pauloihin myös kirjaimellisesti. Hän kehittää Kiinassa taifuunien liikkeitä seuraavaa sovellusta. Tarkoitus on säästää ihmishenkiä, ja ehkä jonakin päivänä estää taifuunit kokonaan.

Vaan miten käy, kun hirmumyrsky muuttaa arvaamattomasti suuntaa. Samoihin aikoihin Alma joutuu ryntäämään lääkäriin, kun raskauspahoinvointi yllättää. Hän ei toivo lasta. Täti, joka toivoi, ei sitä saanut.

Alma ei ole pitänyt yhteyttä perheeseensä. Aleksi sen sijaan on, etenkin äitiinsä. Poika ei ole perinyt isänsä kunnianhimoa, vaan saa kenkää Lahdessa ilmestyvästä sanomalehdestä. Kissanristijäiset saavat jäädä ja selvittämätön isäsuhde romahtaa niskaan.

Tällä kertaa Pekkola menee ­syvälle sukupovien välisiin suhteisiin. Unelmien lisäksi hän valottaa tosiin kohdistuvia odotuksia ja erilaisten luonteiden kahnauksia. Aleksin vaimo tekee virtaviivaista uraa mainos­alalla ja tuntee häpeää, kun mies ilmestyy juhliin nukkavierussa puvussa.

Aleksi väistyy hammasta kiristäen takavasemmalle, kun uljas työkaveri pyytää hänen vaimonsa tanssiin.

Alman kiinalaisen ystävättären äidin suurin huoli tuntuu olevan, ettei länsimaalainen nainen aio naimisiin ja äidiksi. Myös kulttuurit kahnaavat keskenään. Kunnes myrsky sitten ­iskee ja aktivoi lapsuuden ko­kemuksen kodin menettämisestä.

Lapsuutta muistelevat muutkin romaanin henkilöt. Tapani pelastautuu sisarensa luokse pohtimaan, millaista oli lapsuus vaikenevan, salaa juovan isän vallan alla. Isän, joka ei ollutkaan ilkeä, vaan sotatraumojen painama.

Pekkolaa lukiessa tulee pakottamatta mieleen kaksi muuta sukupolvien ketjua kuvaavaa mieskirjailijaa, Juha Itkonen ja Kjell Westö.

Uusimallaan Pekkola pärjää kummallekin, oikeastaan kenelle vain laajempaa perspektiivejä luotaavalla kertojalle. Ainakin silloin, kun hänen psykologinen silmänsä, entisen huippukoripalloilijan pelitaktiikkojen taju, tuntuu vain kehittyvän.

Asetelmaan kuuluu kilpailu. Tapani ei anna poikansa koskaan voittaa šakissa. Akseli taas antaa oman poikansa aina voittaa rankkari­kilpailussa. Oppiiko poika näin, että maailma on kova paikka, hän pohtii.

Ironiaa kuvaan tuo, että Akseli ei tahdo myöntää, että maailmassa pitäisi pelata kovaa, sääntöjen rajamailla.

Kaikki isäni naiset turvautuu näkökulmatekniikkaan. Kukin pääsee ääneen vuorollaan, niin äiti ja poika, jotka toimivat romaanin sävyisänä kontrastina eteenpäin rynniville isälle ja tyttärelle.

Tyyli tosin tuntuu paikoin liian säyseältä. Pekkola kirjoittaa hyvää, psykologista perusproosaa. Melkein kaikki henkilöt ovatkin kovin analyyttisia. Jotkut tilanteet hyötyisivät tihentämisestä ja rekisterin vaihdosta.

Muilta osin Kaikki isäni naiset on melkein täydellinen läpiluotaus tämän hetken keskiluokkaiseen maisemaan uranousuineen ja laskuineen. Niin tyypillistä, niin yllättävää.

Aiheita riittää. Kuten se, että naiset eivät vain hyväksy joh­tavalta mieheltä mitä vain kukkoilua. Romaanin nimi viittaa myös tähän, aiheeseen, joka varmasti julistetaan ajankohtaiseksi vain, koska se tuli kunnolla puheenaiheeksi vasta pari vuotta sitten.

Paljon on mahdutettu yhteen romaaniin. Liitokset natisevat pari kertaa, mutta ihmeen kaupalla tarina pysyy kasassa.

On olemassa erilaisia miehiä ja naisia. Ja käytöksen syyt ovat moninaiset, osin tuntemattomat. Lokerointi ei kannata. Tämä on yksi Pekkolan romaanin sanomista.

Samalla kun se päivittää vanhanaikaisen romaanin idean siitä, että henkilöiden pitäisi kehittyä elämän pyörteissä. Käy ilmi, että ainakin he oppivat jotain, muuten lukija saa päätellä, uskooko romaani ihmisluonteen muutoskykyyn.

Samaan teemaan kuuluu, että myrskyn silmässä on tyyntä, aikaa selvittää menneisyyden solmuja.