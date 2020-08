Arto Lapin kymmenes runoteos, Pohjoiset tuulenpesät (2020, Enostone), julkaistaan syyskuun alussa. Se on runotrilogian toinen osa. Sitä odotellessa ehtii vielä tutustuman trilogian ensimmäiseen osaan Veden ääret (2018, Enostone). Lappi tunnetaan haiku- ja tankamittaisesta luontorunoudestaan. Trilogian ensimmäisessä osassa otsikot on poimittu muiden runoilijoiden esikoisteoksista ja niistä inspiroituneena Lappi on kirjoittanut tiiviitä tuokiokuvia.

Runot ovat lyhyitä, vain muutamien minimaalisten säkeistöjen mittaisia. Yksittäisiä runoja voi maistella myös irrallaan toisistaan. Teos sopii myös sellaisille lukijoille, jotka vierastavat tyypillisesti runoutta mutta nauttivat luonnon ja maailman ihmettelystä.

Sanojen pirstaleita

Stina Saaren esikoisrunoteos Änimling (2018, Teos) on väkevää ja koskettavaa luettavaa. Se käsittelee seksuaalista väkivaltaa omintakeisella tavalla. Teoksen rakenne on tarkoituksella rikkonainen, ja jopa sanat pirstaloituvat vaikean aiheen äärellä. Sanat ja lauseet katkeilevat keskeltä miten sattuu. Toisinaan jokin äänne moninkertaistuu tai tavut ikään kuin änkyttävät.

Teoksen graafinen asu tarjoilee myös kokeilullisuudessaan virikkeitä runoudesta kiinnostuneille lukijoille. Saaren teos oli Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkintoehdokkaana julkaisuvuonnaan, ja hän voitti sillä Tanssiva Karhu -runopalkinnon vuonna 2019.

Äänikirjana toimiva trilleri

Jouko Heikuran neljäs romaani Lahja äidilleni (2020, Gummerus) on psykologinen trilleri, jossa ihmisten elämänkohtalot kiedotaan yhteen monimutkaisen vyyhdin kautta. Kirjan päähenkilö, Timothy Stone, alkaa selvittää syöpäsairaan äitinsä, Maryn, historiaa. Tapahtumia kuvataan vuoroin äidin ja vuoroin pojan näkökulmista, mikä jaksottaa mukavasti äänikirjan kuuntelua.

Asianajajana toimiva Timothyn toimet ovat vähintäänkin kyseenalaisia, kun hän vakoilee naapureitaan. Kirjassa pohditaan, mikä on oikein ja mikä väärin. Omankäden oikeuttakin käytetään mutta harkiten. Ihmiskohtalot ovat karuja, mutta teos tuo synkimpiinkin juonenkäänteisiin valoa.

Viikolla 34 eniten uusia varauksia saaneet kirjat Helmet-kirjastoissa

Kaunokirjallisuus

1) Delia Owens: Suon villi laulu

2) Terhi Kokkonen: Rajamaa

3) Tommi Kinnunen: Ei kertonut katuvansa

4) Kari Hotakainen: Tarina

5) Kjell Westö: Tritonus

6) Kate Elizabeth Russell: Vanessa

7) Elena Ferrante: Aikuisten valheellinen elämä

Tietokirjat

1) Maria Pettersson: Historian jännät naiset

2) Eeva Kolu: Korkeintaan vähän väsynyt

3) Renia Spiegel: Renian päiväkirja

4) Maarit Lassander: Rahaviisaus

5) Hanna Partanen: Rytmidieetti