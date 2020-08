Romaani

Jussi Marttila: Veden varaan. Tammi. 325 s. Saatavana myös äänikirjana.

True crime on pääasiassa kirjallisuuden ja tv-sarjojen alalaji, jossa käydään yleensä sensaatiohakuisesti ja tunteita herutellen läpi rikostapauksia, useimmin raakoja murhia. Meillä lajityyppi on tuttu monista tv-sarjoista, joita ovat esittäneet mainoskanavat ja viime aikoina myös Yle.

Kirjallisuudessa lajityyppi on tuottanut myös hyviä tuloksia, kuten genren uranuurtajan, Truman Capoten teoksen Kylmäverisesti (1966), jossa kirjailija käy läpi maanviljelijäperheen murhaa.

Jussi Marttilan esikoisromaanin kannessa lukee ”True Crime -dekkari”. Sitä Veden varaan ei suoranaisesti ole. Se on turkulaisen urbaanilegendan inspiroima fiktio, ei suinkaan todennettujen rikosten dokumentointia.

Aurajoesta on 2000-luvun mittaan löytynyt useita, pääasiassa nuoria miehiä hukkuneina. Tapaukset on todettu onnettomuuksiksi, mutta Turussa on elänyt sitkeästi urbaanilegenda salaperäisestä sarjamurhaajasta, joka heittää miehiä Aurajokeen. Tätä Marttila hyödyntää romaanissaan.

Marttila on toiminut itse yksityisetsivänä, joten siksi hänen kuvaamansa yksityisetsivän työ näyttäytyy kirjassa hyvin todentuntuisena.

Yksityisetsivä Janatuinen perustaa toimistonsa 2000-luvun alussa ja hänen ensimmäinen tapauksensa liittyy kadonneeseen nuoreen mieheen, joka löytyy lopulta hukkuneena Aurajoesta.

Vuodet vierivät. Janatuinen vanhenee nuoresta miehestä keski-ikäiseksi, ja katoamistapauksia tulee aina vain lisää. Useimmat kadonneet löytyvät Aurajoesta.

Kun tapauksia on 12, Janatuinen ja hänen poliisiystävänsä Helena alkavat tosissaan uskoa, että kyse ei ole vain onnettomuuksista. Epäilyjä vahvistavat muutamat sinänsä hatarat silminnäkijähavainnot.

Veden varaan on klassinen yksityisetsivädekkari ja Janatuinen klassinen yksityisetsivähahmo: ulkopuolinen yksinäinen susi, hieman sopeutumaton ja melankoliaan taipuvainen.

Silti Marttila ei lataa päähenkilöönsä tai tämän työhön mitään romantiikkaa. Yksityisetsivän työ näyttäytyy lähinnä yksitoikkoisena ja usein hedelmättömänä puurtamisena, eikä dekkarin käsipuolessa roiku kaunottaria. Tupakkaa ja viinaa kyllä kuluu.

Todentuntuisuus ja vahva Turun kuvaus ovat teoksen valtteja, samoin kuin se, ettei Marttila kosiskele lukijoita väkinäisellä huumorilla tai toiminnalla. Minä-muotoisen romaanin ilmaisu on nasevan lakonista ja Janatuisen asenne itseensä ja työhönsä asiallisen realistinen.

Katoamistapausten jatkuvuus ja niiden tutkinnan kuvaukset tuovat romaaniin hieman ehkä tarpeetontakin toisteisuutta, mutta toisaalta ne muodostavat vähitellen myös sen punaisen langan, joka viimein vie Janatuisen ja Helenan totuuden äärelle.

Veden varaan on huolellinen, viitseliäästi sommiteltu esikoisdekkari. Janatuinen ei silti taida jatkaa sarjasankarin uralla. Siihen kirjan loppu nimittäin vahvasti viittaa.

Helsingin Sanomien palkinto vuoden parhaalle esikoisteokselle jaetaan marraskuussa.