Kirjallisuus

Syyskuun alussa julkaistaan kaksi kirjaa mäkihyppääjä ja viihdetaiteilija Matti Nykäsestä peräkkäisinä päivinä.

Ennakkotietojen valossa teokset vaikuttavat hyvin samankaltaisilta. Kummankaan teoksen tekijät eivät olleet etukäteen tietoisia siitä, että samaan aikaan on tulossa toinenkin kirja, jossa syvennytään Nykäsen mielenmaisemiin.

Arto Teronen sekä Jouko Vuolle syventyvät Matin maailmassa Nykäsen henkilökuvaan. Kyseessä ei ole elämäkerta. Ylellä pitkään työskennelleet urheilutoimittajat halusivat selvittää, miksi Nykänen käyttäytyi niin kuin hän käyttäytyi sekä miten hänestä tuli maailman paras mäkihyppääjä.

Kirjan nimi viittaa konkreettisiin sekä psyykkisiin ympäristöihin, joissa Nykänen eli. Omat lukunsa kirjassa saavat muun muassa lapsuuden olot sekä urheilu- ja viihdemaailma. Yksi osa teosta on myös juurettomuus ja kodin etsintä.

”Matti oli aika koditon. Hän eli monessa paikassa, ja hänellä oli monia avioliittoja”, Vuolle toteaa.

Kirjoittajat ovat pyrkineet selvittämään syitä ja seurauksia Nykäsen elämäntavalle ja elämän tapahtumille niin urheilun, viihteen kuin yksityiselämänkin osalta.

Samankaltaisista lähtökohdista Nykäsen elämää ovat lähteneet tutkiskelemaan Ilta-Sanomien toimittaja Marko Lempinen ja muusikko Jussi Niemi teoksessaan Elämä on laiffii. Kyseessä on tarinallinen elämäkerta, jonka tarkoituksena on syventää Nykäsen persoonaa.

”Keskiössä on ensisijaisesti ihminen mielen maisemineen”, Lempinen kertoo.

Matti Nykänen voitti urallaan viisi olympiamitalia ja 14 mitalia MM-kisoista.

Myös Lempinen ja Niemi lähtivät liikkeelle syy-seuraussuhteiden selvittämisestä. Tavoitteena on ollut selvittää, miksi kansallissankari eli niin kuin hän eli, Lempinen sanoo. Kirjan avulla voi hänen mukaansa oppia ymmärtämään hieman paremmin Nykäsen elämää ja tämän tekemiä ratkaisuja.

Molemmissa teoksissa Nykäsen naissuhteet nousevat esille, ja niihin pyritään tuomaan uudenlaista näkökulmaa.

Teronen ja Vuolle ovat pyrkineet löytämään selityksiä Nykäsen luonteen ja käyttäytymisen ristiriitaisuudelle Matin maailmassa. Nykänen oli naisia kohtaan samaan aikaan ystävällinen ja hyväkäytöksinen sekä sairaalloisen mustasukkainen, Vuolle sanoo.

Nykäsen ja Mervi Tapolan suhde oli väkivaltainen. Vanhempia naisia kohtaan Nykänen oli kuitenkin kohtelias ja käyttäytyi äärimmäisen hyvin. Hän kysyi esimerkiksi kuulumisia ja otti hatun aina päästään heidät tavatessaan, Vuolle sanoo.

Elämä on laiffii -teoksessa käsitellään myös sitä, millainen Nykänen oli parisuhteissa selvin päin. Humalasekoilut ja pahimmat ylilyönnit ovat ihmisten tiedossa.

”Ihmiset eivät tiedä, millainen Matti Nykänen oli parisuhteessa selvin päin”, Lempinen toteaa.

Lempinen lupailee, että kirjassa tästä kerrotaan konkreettisesti siitä, millaista Nykäsen arki oli.

Matti ja Pia Nykänen vuonna 2017 Lappeenrannassa.

Teronen ja Vuolle ovat haastatelleet Nykäsen eri elämänvaiheissa mukana olleita henkilöitä. Kirjaa vasten on haastateltu muun muassa lapsuuden kavereita, valmentajia, taustahenkilöitä ja nuoruuden urheiluystäviä. Lisäksi on hyödynnetty muuta taustamateriaalia.

Elämä on laiffii -teosta varten on myös haastateltu Nykäsen eri elämänvaiheissa olevia ihmisiä läheisistä ystävistä kilpakumppaneihin sekä valmentajista psykologeihin.

Lempisellä ja Niemellä on molemmilla myös henkilökohtainen side Nykäseen. Jussi Niemi on soittanut Nykäsen taustayhtyeen kitaristina, ja Lempinen ystävystyi Nykäsen kanssa 2013 vuoden paikkeilla urheilutoimittajan työn kautta.

”Yleisesti ottaen Matti oli selvin päin soitellessamme tai tavatessamme. Uskon, että ystävyytemme perustui tietynlaiseen veljeyden tunteeseen”, Lempinen kertoo.

Henkilökohtaisen siteiden vuoksi kirjaan on haastatteluiden lisäksi ujutettu mukaan Lempisen ja Niemen muistoja yhteisistä hetkistä Nykäsen kanssa.

Terosella ja Vuollella ei ole henkilökohtaista sidettä Nykäseen, vaikka vuosien varrella toimittajat ovatkin useaan otteeseen haastatelleet mäkikotkaa. Teronen on kotoisin Jyväskylästä, joten Nykäsen kasvuympäristö on hänelle tuttu. Tämä helpotti pääsemään sisälle Nykäsen lapsuuden maailmaan.

”Tunnen aika hyvin sen ympäristön ja niitä lähtökohtia, joista Matti ponnisti”, Teronen toteaa.

Molempien kirjojen kirjoittajat alkoivat tehdä tahoillaan omia teoksiaan samoihin aikoihin. Lempinen kertoo, että ensimmäisiä aihioita kirjasta oli viime kesänä ja varsinainen päätös kirjan tekemisestä syntyi vuoden 2019 syksyn ja alkutalven aikana. Teronen ja Vuolle alkoivat työstää teostaan viime syksynä.

Tammikuun paikkeilla molempien kirjojen kirjoittajille selvisi, että Nykäsestä on tulossa myös toinen kirja ulos samoihin aikoihin.

”Tämä oli hassu yhteensattuma”, Vuolle toteaa.

Nykänen vuonna 1981.

Kummankaan kirjan kirjoittajat eivät ole tietoisia siitä, mitä toinen teos pitää sisällään tai keitä kaikkia kirjaa varten on haastateltu.

Molempien kirjojen kirjoittajat ovat jututtaneet monia Nykäsen elämään vaikuttaneita ihmisiä. Elämä on laiffii -teosta varten on haastateltu yli sataa ihmistä.

Miten on mahdollista, ettei esimerkiksi joku haastateltavista ole tullut maininneeksi, että häntä on juuri haastateltu toiseen Nykäsestä kertovaan kirjaan?

Lempinen arvelee, että syynä on työskentelytavat ja -aikataulut. Hän kertoo, että kirjan teko alkoi syksyllä taustoittavilla haastatteluilla. Nykäsen lähimpien tuttujen haastattelut jäivät kuluvan vuoden puolelle.

Molempien teosten kirjoittajat uskovat, ettei kaksi samaan aikaan julkaistavaa kirjaa kilpaile keskenään, vaan ennemmin ne täydentävät toisiaan.

”Kyllähän Suomeen kaksi Matti-kirjaa mahtuu”, Lempinen toteaa.

Matti Nykäsen hauta Jyväskylässä. Nykänen kuoli vuoden 2019 alussa.

Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat kuuluvat molemmat Sanoma-konserniin.