Sarjakuvat

Jussi ”Juba” Tuomola: Hurja-Hilda. Zum Teufel. 48 s.

Jussi ”Juba” Tuomola on tehnyt nykymuotoista Viiviä ja Wagneria reippaasti yli 20 vuotta. Suosittuun sarjakuvaan on totuttu ja moni tuskin muistaa, että alkuaikoina sian ja naisen suhde saattoi tuntua vähän härskiltä.

Pariskunnan varjoon on jäänyt Tuomolan muu tuotanto, josta tunnetuin on lastensarjakuva Minerva. Sitä on ilmestynyt viisi albumia.

Uusimmassa teoksessaan Hurja-Hilda Tuomola liikkuu kahden suuren esikuvansa jäljillä. Rosoinen piirrostyyli muistuttaa amerikkalaisen underground-klassikon Friikkilän veljesten tekijästä Gilbert Sheltonista, värit ja ympäristö taas ranskalaisen Blueberry-länkkärin Jean Giraud’sta.

Eräälle sheriffille Tuomola on antanut näyttelijä Lee Van Cleefin piirteet. Se lienee kumarrus Lucky Lukelle, jonka sivurooleissa René Goscinny ja Morris tapasivat käyttää tähtiä, poliitikkoja ja muita julkkiksia.

Minervan tapaan myös Hurja-Hildan formaatti tulee Ranskasta. Suunnilleen A4-kokoinen, 48-sivuinen albumi on ollut siellä valtavirran perinteinen standardi vuosikymmeniä.

Albumin ensimmäisessä ruudussa Tuomola kertoo ajankohdan, eletään vuotta 1848. Hilda rakastaa Arthur Nykästä mutta äiti naittaa häntä varakkaalle Ben Johnsonille. Ristiriita johtaa raadolliseen tragediaan, joka hurjistaa Hildan kostoretkelle.

Usein on vaikea päättää, onko Viivi ja Wagner sovinistinen vai tekeekö pilkkaa sovinistisista asenteista. Kaipa se tasapainoilee siinä rajalla.

Hildasta Tuomola on tehnyt voimakkaan naisen villiin länteen, maailmoista miehisimpään. Hän on antanut Hildalle jopa viikset vähän kuin maalari Frida Kahlolla.

Raiskauksesta ja prostituutiosta huolimatta Hilda ei tosiaan alistu kohtaloonsa, vaan tarttuu aseisiin. Loppu huipentuu villin lännen lajityypin ehkä kaikkien aikojen irvokkaimpaan synnytykseen ja kostoon.

Matkan varrella päädytään Kalifornian kultaryntäykseen, mikä selittää alussa annetun vuosiluvun. Samalla Tuomola maustaa soppaansa ripauksella ekologiaa, kun pahiksen kaivostoiminta saastuttaa ympäristöä kuin Talvivaara.

On hienoa, ettei Tuomola ole jämähtänyt Viiviin ja Wagneriin, vaan kehittelee uutta. Hurja-Hildan sävyt olisivat kaivanneet vielä vähän viilaamista. Paro­diaksi se tuntuu hieman synkältä, mutta varsinkin hahmojen sinänsä mehukkaan ilmeikäs karrikointi ankkuroi sen huumorisarjakuvaksi.