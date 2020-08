Helmikuussa 2018 ilmestyi ensimmäinen perusteellinen tutkimus lehdenkustantaja Aatos Erkosta (1932–2012). Kyseessä on Aleksi Mainion kirja Erkon kylmä sota. Helsingin Sanomat Moskovan varjossa (Siltala), joka käsittelee sekä Aatos Erkkoa että hänen isäänsä Eljas Erkkoa (1895–1965).

”Lähdeaineisto on kattava”, Unto Hämäläinen luonnehtii teoksen arviossa (HS 24.2. 2018). Päivälehden arkisto on haastatellut yli 400 sanomalaista, jotka kertovat työstään yhtiön eri tehtävissä. Aleksi Mainiolla on ollut käytössään myös Helsingin Sanomien ja lehtiyhtiön arkistot, mutta hänellä ei ole ollut pääsyä Aatos Erkon kaikkein henkilö­kohtaisimpiin papereihin.

Mainio selvittää, miten Erkot vaikuttivat Suomen politiikkaan kylmän sodan aikana.

”Eljas Erkko pyhitti elämänsä viimeiset kaksi vuosi­kymmentä siihen taisteluun, joka käytiin Neuvosto­liiton vaikutus­vallan patoamiseksi Suomessa”, Hämäläinen kirjoittaa. ”Erkolla oli laajat yhteydet läntisiin media­vaikuttajiin ja entisenä ulko­ministerinä myös poliittisiin piireihin varsinkin Ruotsissa, Britanniassa ja Yhdysvalloissa.”

Hänen päävastustajansa oli presidentti Urho Kekkonen.

Tyyli muuttui, kun Aatos Erkko peri 1960-luvun puolessa välissä isänsä aseman. Hänellä ei ollut yhtä jyrkkiä kantoja kuin isällään. Politiikkaan hän halusi vaikuttaa vaivihkaa.

Aleksi Mainio kirjoittaa: ”Aatos Erkko tahtoi jättää jälkensä Suomen historiaan, muttei tahtonut toistaa hänen isänsä toimintatapoja suhteessa Neuvostoliittoon. Mies vannoi lännen nimeen, mutta oli myös suomettumisen huipulla.”

Helsingin Sanomien toimituksen sisällä Aatos Erkko kuritti lähimpiä alaisiaan säälimättömästi. Kun Helsingin Sanomissa ei noudatettu hänen tahtoaan, toimituksessa tehtiin ”teloituksia”

Mainion kirja on Helsingin Sanomien historiankirjoitushankkeen toinen osa. Ensimmäinen, yrityshistoriaan keskittyvä osa ilmestyi syksyllä 2017.

Kolmas osa, Niklas Jensen-Eriksenin, Aleksi Mainion ja Reetta Hännisen Suomen suurin: Helsingin Sanomat 1889–2019 ilmestyi viime vuonna.

Helsingin Sanomain säätiö tukee lehden historian kirjoittamista.