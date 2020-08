Helmikuussa sarjakuvapiirtäjä Pertti Jarla kokeili pilapiirroksien tekemistä. Hän tarvitsi nopean aiheen.

Samana päivänä pitkäaikainen poliitikko oli tekemässä paluuta vanhaan puolueeseensa. Jarla yhdisti kotimaan politiikan ja elokuvan Terminator 2 – tuomion päivä.

Piirroksessa Paavo Väyrynen ajaa moottoripyörällä haulikko kädessä seinän läpi keskustan toimistoon ja sanoo: ”Tulen menneisyydestä… seuraa minua, jos haluat elää.”

Pertti Jarlan ensimmäinen koepiirros Helsingin Sanomien pilapiirtäjänä käsitteli Paavo Väyrystä.

Kokenut ja poikkeuksellisen menestynyt sarjakuvantekijä epäröi aluksi, onko sanomalehden pilapiirros hänelle sopiva laji. Sitten hän päätti olla seuraamatta ihailemiaan piirtäjiä Suomessa ja Yhdysvalloissa.

”Ihan turhaan ajattelin, että pilapiirroksen tarvitsisi olla samannäköistä mitä tekee joku Kari Suomalainen.”

Jarlan ensimmäinen pilapiirros ilmestyy lauantaina 5. syyskuuta ja siitä eteenpäin aina lauantaisin.

Osittain Kari Suomalaisen 41-vuotisen uran takia Jarlalla ei ole kovin monta edeltäjää.

Ensimmäisenä Helsingin Sanomien säännöllisenä pilapiirtäjänä aloitti 1930-luvulla Oskari ”Oki” Räisänen, jonka ”piirtoja” selvennettiin pitkillä kuvateksteillä.

Hänet vuonna 1950 korvannut Kari Suomalainen halusi tehdä piirroksia, joita ei pitänyt selitellä.

Graafisesti hallitut karikatyyrit poliitikoista hermostuttivat esimerkiksi kestoaiheen, presidentti Urho Kekkosen. Aikoinaan totuus oli, että ”Kekkonen on presidentti ja Kari piirtää pilakuvia”, Jarla kuvailee suurta edeltäjää.

Kari piirsi keskustan puheenjohtajan Väyrysen vuonna 1987.

Jarla, 48, luki Karia jo lapsena, kun Helsingin Sanomat tuli kotiin Nastolaan. Myöhemmin Jarla perehtyi Suomalaisen kokoelmiin, erityisesti 1950- ja 1960-luvun piirroksiin. Niiden kautta on ollut sujuvaa syventyä poliittiseen historiaan. Varhaisissa Kareissa Jarlaa miellyttää myös kunnianhimoinen piirrosjälki.

Suomalaisen ura viidellä vuosikymmenellä päättyi vuonna 1991 riitaan, kun Helsingin Sanomissa ei suostuttu julkaisemaan hänen muukalaisvastaisena pidettyä, somaliaiheista piirrostaan. Karin maneerit ja toistuvat hahmot, kuten kokoomuksen kypäräpappi, alkoivat muutenkin näyttää vanhentuneilta.

Seuraajana aloitti Terho Ovaska, jolle oli tyypillistä kuvata tavallisen ihmisen havaintoja. Terho sanoi, että hänen monen päivänsä pelasti pääministeri Paavo Lipponen, jonka karhumaisesta ärähtelystä irtosi pilakuvia helposti.

Terho piirsi Väyrysen vuoden 1994 jarrutuskeskusteluiden aikaan.

Terhoa seurasi vuonna 2005 Henrik Karlsson, kotimaiseen politiikkaan keskittynyt rauhallinen kommentaattori.

Karlsson kertoi eläkehaastattelussaan helmikuussa, että halusi käyttää enemmin höyhentä kuin jättilekaa. Pilapiirroksien huumorin säännöstely on hänestä muuttunut vaikeaksi. Se mikä on printissä roisia, voi olla netissä pliisua.

”Ennen kuin olin ehtinyt tehdä piirroksen ja se oli ehtinyt lehteen, moni muukin oli keksinyt saman asian ja ehtinyt kommentoida ja vitsailla siitä eri kanavissa”, Karlsson sanoi.

Jatkaja Pertti Jarla on samaa mieltä.

Hän on miettinyt keväästä lähtien aina uuden puheenaiheen syntyessä, miten siitä piirtäisi. Kestoaiheita hän ei ole osannut kasata, koska puheenaiheet muuttuvat nopeasti. Olisi ihan turha enää yrittää naurattaa viranomaisten ylimääräisillä nollilla tiedotteissa.

”Keskustelut saattavat käydä kiivaana päivän, ja sitten ihmiset kyllästyvät. Esimerkiksi Kamala Harris -vitseihin kyllästyttiin tunneissa.”

Kaikkein ”ilmeisimpiä töräyksiä” hän haluaa myös välttää.

”Mietin yksi päivä – en muista, olinko niin väsynyt – että olisi mahtavaa, jos ei piirtäisi yhtään Donald Trump -aiheista pilakuvaa.”

Jarla teki kuvituksia improvisaationa Jari Sarasvuon Trainers’ Housen luennoilla ennen kuin Fingerpori aloitti Helsingin Sanomissa vuonna 2007. Tällaista nopeaa tekniikkaa hän saattaa hyödyntää uudessa pestissä.

Karlssonin versio Paavo Väyrysestä vuodelta 2011.

Väyrynen on luonteva ensimmäisen pilakuvan aihe.

Karin kuviin ilmestyi 1970-luvulla nousukaspoliitikko, joka on jatkanut elämäänsä pilakuvissa vuosikymmeniä. Myös Jarlan edeltäjä Karlsson on kertonut aloittaneensa oman uransa Väyrysellä.

Toisessa kokeeksi tekemässään piirroksessa Jarla vertaili kasvihuonepäästöjä ”globaalissa mittakaavassa”. Piirroksen vasemmalla puolella tehdas päästi pienen hymyilevän pilven tehtaasta. Se edusti koko Suomen päästöjä. Kuvan oikealla puolella ilmastokokoukseen lentävän ministerin lentokoneesta nousi iso, musta saastepilvi.

Kuva näytti suomalaisten epätasapainon ilmastopuheissa.

Jarlasta olisi hyvä osata tasapainotella poliittisesti ja jakaa huomiota moneen suuntaan. Hän yrittää löytää naurettavuuksia toiminnasta, jota hän kannattaa.

Hän on julkisesti ilmaissut tukensa esimerkiksi Pekka Haaviston presidentinvaalikampanjalle vuonna 2012.

Jarla kertoo olleensa tähän mennessä politiikan puuskittainen seuraaja. Nyt hän aikoo lisätä puuskia. Toisaalta pilailtavat puheenaiheet voivat olla muutakin kuin päivänpolitiikkaa.

Jarlan piirtämä Fingerpori on usein hermostuttanut lukijoita kryptisillä stripeillä. Nyt Jarla saattaa herättää närää poliittisilla näkökulmilla.

”En ole tullut ajatelleeksi tuota. Pyrin olemaan miettimättä hirveästi, mitä lukijat ajattelevat. Fingerporin kohdalla on toiminut, että olen tehnyt juttuja, jotka huvittavat minua itseäni.”

Helsingin Sanomien pilapiirros on eri tavalla yhteiskunnallisesti merkittävä viestipaikka kuin Fingerpori sarjakuvasivuilla.

Jarlan piirtämä Fingerpori on ilmestynyt Helsingin Sanomissa vuodesta 2007.

”Alkaa käsi jäykistyä, jos ajattelee, että nyt on hieno ja tärkeä työ, eikä mitä tahansa pelleilyä. Eihän yleisökään halua, että alan jäykistellä.”

”Jos koko ajan piirrän puku päällä ja mietin, että tämä on yhteiskunnallisesti merkittävää, niin siitä tulee aika ikävää luettavaa kenelle tahansa.”

Maanviljelysperheen kasvatti on tähdännyt jo alaikäisestä ammattimaiseen piirtämiseen ja on opiskellut kuvataidetta sekä kuvallista viestintää. Nykyisin hän on yksi Täysi käsi -sarjakuvakustantamon vetäjistä.

Omaelämäkerrallinen sarjakuva Jäätävä spede ilmestyi nyt sunnuntaina viimeistä kertaa, ainakin toistaiseksi. Vuonna 2015 alkanut värillinen sarjakuva antoi Jarlalle paikan käsitellä ajankohtaisia asioita. Pilapiirrospalsta antaa osittain samoja mahdollisuuksia.

Tärkeää onnistuneelle pilapiirrokselle on hauskuus ja visuaalisuus. Jarlasta kuvalla pitää olla muuta arvoa kuin nokkelan puhekuplan kuvittaminen.

Sarjakuvapiirtäjä Pertti Jarla työhuoneellaan Porvoossa.

Välillä tulee aikoja, kun pilapiirtäjä ei yritä naurattaa. Näin perinteisesti toimitaan, jos vaikka valtiolle tärkeä henkilö on kuollut.

”Sitten pitää nopeasti tehdä jotain, hyvällä maulla, mikä voikin olla vaikeaa”, Jarla sanoo ja hymähtää.

”Kaikenlaista vaikeutta on edessä.”