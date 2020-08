Kirjallisuus

Kirjailija J. K. Rowling on palauttanut hänelle joulukuussa myönnetyn palkinnon, jonka Robert F. Kennedyn ihmisoikeusjärjestö myönsi hänelle viime vuonna.

Syynä on Rowlingiin kohdistunut kritiikki ja hänen transfobiset kommenttinsa.

Robert F. Kennedyn tytär Kerry Kennedy on kritisoinut kirjailijaa verkossa julkaistussa kannanotossaan siitä, että hän on päättänyt käyttää ”uskomatonta lahjaansa” siten, että se alentaa transihmisten identiteettiä.

Kesäkuun alussa Rowling kommentoi Twitter-tilillään Devex-sivuston artikkelia, jonka otsikossa käytettiin naisten sijaan ilmaisua ”ihmiset, joilla on kuukautiset”.

”Olen varma, että tällaisia ihmisiä kuvastava sana on jo olemassa. Auttakaas joku”, hän kirjoitti tuolloin.

Noin viikkoa myöhemmin Rowling julkaisi lisää transihmisiä halventavia twiittejä, joissa hän toteaa, että sukupuolen olemassaolon kiistäminen poistaa kyvyn puhua asioista merkityksellisellä tavalla. Hänen mukaansa ei ole vihaamista puhua totuudenmukaisesti.

Kennedyn kannanoton jälkeen Rowling ilmoitti, että hänellä ei ole muuta vaihtoehto kuin palauttaa palkinto.

”Olen todella surullinen, että RFKHR [Robert F. Kennedyn hyväntekeväisyysjärjestö] on tuntenut olonsa pakotetuksi omaksumaan tämän näkökannan”, Rowling kirjoittaa verkkosivuillaan.

Rowlingin mukaan Kerry Kennedy on tehnyt väärän tulkinnan siitä, että kirjailija olisi transfobinen.

”Ehdottomasti osoitan vääräksi väitteen, että vihaisin transihmisiä tai toivoisin heille pahoja asioita tai että naisten oikeuksien puolustaminen olisi väärin ja syrjisi tai kannustaisi väkivaltaan transyhteisöä kohtaan.”

Ihmisoikeusjärjestö jakaa palkinnon henkilölle, joka on näyttänyt olevansa sitoutunut muutokseen. Se myönnettiin Rowlingille hänen työstään lasten hyväntekeväisyysjärjestö Lumosin hyväksi. Rowling on perustanut järjestön.

Rowling on aiemmin sanonut verkkosivuillaan, että palkinto on yksi suurin kunnianosoitus, joka hänelle on koskaan myönnetty. Samainen palkinto on myönnetty aiemmin muun muassa Barack Obamalle, arkkipiispa ja rauhannobelisti Desmond Tutulle sekä Joe Bidenille.

Asiasta ovat uutisoineet muun muassa BBC, The Guardian ja The Times.