Voi kun olisi ihanaa mennä pitkästä aikaa elokuviin, miettii moni, kun syksyn puhutuimmat elokuvat ovat juuri tulleet ensi-iltaan.

Ja keväältä siirtyneet teatteriliputkin voisi käyttää, tai varata paikat syksyn kiinnostaviin uusiin näytelmiin!

Mutta uskaltaako teattereihin nyt mennä? Niissähän istutaan pari tuntia vieraiden ihmisten keskellä sisätiloissa. Miten voi olla varma, ettei joku istahda liian lähelle ja ehkä tietämättään levitä koronavirusta tai muuta pöpöä.

Täydellisestä turvallisuudesta ei tietenkään kukaan voi mennä takuuseen, mutta selvää on, että kaikki alan toimijat tekevät parhaansa, jotta yleisöllä olisi teattereissa turvallinen olo eikä epidemia niissä leviäisi.

Kulttuurilaitokset halutaan myös pystyä pitämään auki ja ala toiminnassa.

HS:n kulttuuritoimitus selvitti syksyn koronakäytäntöjä ja keräsi kokemuksiaan katsomoista. Kävi ilmi, että katsomoissa on ollut huomattavan väljää.

Esimerkiksi Ryhmäteatterin Elling-esityksessä yleisö istuu numeroiduilla paikoilla paritusten, ja väliin jääneet tuolit on teipattu ympäri huomioteipillä, jottei niihin olisi edes mahdollista istua.

Usein aulatiloissa on tarjolla käsidesiä, ja yleisöä muistutetaan koronaepidemialta suojautumisesta erilaisin tietoiskuin. Useimmissa teattereissa ovet saleihin avataan hyvissä ajoin, jotta ryysistä ei pääse syntymään.

Kansallisteatterissa katsojilta kysytään jo ulko-ovella, onko heillä oma kasvosuojain mukana. Jos ei ole, teatteri tarjoaa maskin.

”Toki ymmärrämme, että kaikki eivät voi sitä käyttää. Viime viikonlopun esityksessä arviolta 75–80 prosentilla katsojista oli maski”, Kansallisteatterin johtaja Mika Myllyaho kertoo.

Orionin koordinaattori Kaisa Kukkola myy lippuja. Asiakkaille on etukäteen suositeltu, että liput ostettaisiin netistä. Turvaväleistä muistutetaan Orionissa muun muassa lattiatarroin.

Väljyys teattereissa johtuu ensisijaisesti siitä, että esityksiin myydään paljon vähemmän lippuja kuin normaalisti.

Elokuvajätti Finnkinon teattereissa jätetään myymättä keskimäärin puolet salien kapasiteetista, kertoo myyntijohtaja Hannele Wolf-Mannila. Samoin toimitaan Cinamonin kauppakeskus Triplassa ja Redissä sijaitsevissa teattereissa.

Cinema Orionin toiminnanjohtaja Leena Närekangas kertoo, että Eerikinkadulla sijaitsevan teatterin istuimista käytössä on tällä hetkellä vain kolmasosa.

Kallion korttelikino Rivierassa elokuvasalin paikkojen määrä puolestaan on vähennetty 61:sta 38:aan.

Kansallisteatterin suuren näyttämön esitystä mahtuisi seuraamaan 700 katsojaa, nyt saliin otetaan enimmillään 244 ihmistä.

Oman teatterikäynnin turvallisuuteen on helppo vaikuttaa jo lippuja varatessa.

Useimpien teattereiden nettikaupassa asiakas voi nähdä salikartasta paikkatilanteen ja ostaa itselleen lipun riviltä, joka näyttää hänelle sopivan väljältä. Finnkinon teattereissa järjestelmä jättää automaattisesti seurueiden väliin kaksi tyhjää paikkaa, eikä myöskään suoraan kenenkään taakse tai eteen voi ostaa lippuja.

”Vähintään metrin turvaväli toteutuu joka suuntaan”, Wolf-Mannila Finnkinolta kertoo.

Cinamonin teattereihin sen sijaan voi varata lipun vaikka toisen katsojan vierestä, mutta toistaiseksi mitään ongelmia turvavälien toteutumisessa ei ole ilmennyt.

”Jätämme puolet paikoista myymättä ja luotamme ihmisiin, että he tarvittaessa siirtyvät paikasta toiseen, sillä salissa on hyvin tilaa, sanoo Cinamonin maajohtaja ja teatteripäällikkö Mikko Miettinen.

”Mutta tietenkin pitää miettiä tätä uudestaan, jos kaikki alkavat pakkautua keskelle katsomoa”, Miettinen jatkaa.

Elokuvateatteri Rivierassa koronaepidemia pisti koko sisustuksen uusiksi.

”Koska teatterissamme istutaan irtohuonekaluilla, pystyimme järjestämään tilan kokonaan uudelleen. Veimme kaikki kalusteet ulos ja toimme takaisin vain ne, joilla yleisö mieluiten istuu. Pois viedyiltä istuimilta vapautuneeseen tilaan toimme mattoja, pöytiä ja huonekasveja”, Atte Laurila, yksi teatterin perustajista, kertoo.

Yleisö menee sisään Orionin elokuvasaliin.

Vastuu turvavälien toteutumisesta jää ehkä enemmän katsojille niissä teattereissa, joissa paikat ovat numeroimattomat.

Numeroimattomuus on kätevää, koska silloin voi valita itselleen mieluisan istuimen paikan päällä. Huono puoli on, että viereen, eteen tai taakse voi istahtaa toinen katsoja, joka ei suosituksista välitä.

Lähes kaikissa teattereissa henkilökunta kuitenkin kiertää tarkkailemassa turvavälien toteutumista ja huomauttaa, mikäli jossain näyttää ahtaalta.

Yksi elokuvissakävijä kuvailee leffakäyntiään ”Benny Hill” -kokemukseksi, koska teatterin järjestäjä siirsi katsojia useita kertoja istuimelta toiseen, ennen kuin oli tyytyväinen ja käynnisti elokuvan.

Kansallisteatterin syyskausi käynnistyi viime viikonloppuna uuteen todellisuuteen totutellen. Ovet saleihin avataan nyt jo noin kolme varttia ennen esityksen alkua, jotta vahtimestari ehtii täyttää salin rauhallisesti ja turvallisesti. Paikkoja ei ole numeroitu, vaan vahtimestari ohjaa seurueet istumaan.

Hän myös opastaa yleisön rivi kerrallaan ulos salista väliajalla ja esityksen päätyttyä, jotta ruuhkaa ei pääse syntymään ahtailla käytävillä, baarissa tai narikassa.

”Toivomme, että väliaikatarjoilut tilataan etukäteen, ja jonoissa pidetään huoli turvaväleistä. Meillä on nyt tosi tarkkaa ja melkein sotilaallista toimintaa”, Myllyaho kertoo.

Vaikka kaupungin teattereissa paikkoja on tällä hetkellä käytössä noin puolet tavalliseen verrattuna, yleisöä mahtuisi niihin enemmänkin.

Elokuva-alalla on toivottu, että Tenet olisi se hittielokuva, joka pelastaisi alan koronaepidemian kurimuksesta. Finnkinolta ei kerrota sen eikä muidenkaan elokuvien katsojalukua, mutta Wolf-Mannila kertoo, että viikko on ollut vilkas ja saleja on myyty täyteen.

Cinamonin Miettinen harmittelee, että heidän teattereissaan on ollut tyhjää, vaikka turvatoimet on hänen mukaansa hoidettu niin hyvin kuin mahdollista.

”Ei meitä vielä ole täysillä testattu. Toivonkin, että ihmiset tuntisivat olonsa turvalliseksi ja tulisivat elokuviin.”

Tällä viikolla elokuvissa käynyt mieskatsoja kertoo, että turvatoimet ovat ainakin Tennispalatsissa mietitty viimeisen päälle.

”Miesten vessassa joka toinen pisuaari oli huputettu valkoisella muovilla.”