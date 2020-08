Laulaja Erika Vikman tietää, mitä haluaa.

Se käy selväksi ensimmäisen minuutin aikana sen jälkeen, kun olemme tavanneet.

Vikman ehdottaa kuvauspaikaksi kasinoa. Se olisi hänen mielestään ajatuksen tasolla ”syntisin paikka”, mikä kauppakeskuksesta löytyy.

Olemme sopineet tapaamisen Triplan kauppakeskukseen, koska Vikman on viettänyt aamun Pasilassa radiohaastattelussa, ja iltapäivällä on edessä lisää samaa ohjelmaa. Syntisyyttä haetaan, koska Vikmanin on julkaissut uuden kappaleen, jonka nimi on Syntisten pöytä.

Tummassa pelitilassa Vikman käy istumaan pöydälle ja taivuttaa itsensä kuvaajan pyytämiin poseerauksiin. Punaiset nahkahousut narskuvat, kun 27-vuotias tamperelaislaulaja vaihtaa asentoa. Taustalla soi Bailando. Näyttää siltä, että Vikman on elementissään.

Hieman myöhemmin Vikman istuu kauppakeskuksen ravintolassa ja syö salaattia. Olemme puhumassa Vikmanin urasta, musiikista ja ihmisiltä saadusta palautteesta, kun yhtäkkiä haastattelu keskeytyy. Puhelimeen puhuva nainen huomaa Vikmanin ja tulee moikkaamaan tätä. Vikman innostuu huomatessaan naisen.

Sehän on laulaja Anna Hanski!

Hetkeä myöhemmin Hanski lopettaa puhelunsa ja kertoo jutelleensa ystävänsä kanssa Vikmanista juuri viisi minuuttia aiemmin.

”Ja sitten sanoin, että ei ole totta, Erika istuu tässä edessä”, Hanski hämmästelee.

Vikman on halunnut tulla kuvatuksi Triplan kasinolla.

Niin, Erika Vikman on nyt vähän joka paikassa. Se ei ole ihme, koska Vikman on tämän vuoden odottamattomin hittiartisti Suomessa. Se on pitkälti sen ansiota, että Vikman on tiennyt, mitä haluaa.

Kun Uuden musiikin kilpailun osanottajat julkistettiin alkuvuodesta, Vikmanin nimi yllätti joukossa. Vuoden 2016 tangokuningattaren sooloura ei ollut tarjonnut radiohittejä, vaan varovaista poppia, ja edellisestä omasta singlestä oli kulunut aikaa jo pari vuotta. Sen jälkeen oli ollut hyvin hiljaista. Musiikkipiireissä lähes kukaan tuskin osasi vuodenvaihteessa odottaa, että juuri Erika Vikman ponnahtaisi uudestaan esille.

Ja jos joku osasikin odottaa Vikmanin uutta tulemista, sen tuskin ajateltiin tapahtuvan UMK:n kautta. Euroviisukarsintana toiminut kilpailu ei ollut olemassaolonsa aikana toiminut menestystarinoiden hautomona, vaan useimpien kappaleiden elinkaari oli jäänyt karsintakauden mittaiseksi.

Sitten julkaistiin Vikmanin kappale Cicciolina.

Se oli rehtiä suomidiskoa, jollaista on viime vuosikymmeninä tehty Suomessa todella vähän. Cicciolina pesi kuuntelumäärässä kaikki UMK-kilpailukappaleet, ja monet pitivät sitä kilpailun varmana voittajana.

Lopulta Vikman jäi kilpailussa niukasti toiseksi, mutta se ei häntä suuremmin haitannut. Hän oli joka tapauksessa tähdännyt ensisijaisesti Suomen markkinoille, ja pääsy Euroviisuihin olisi siinä rytäkässä ollut pelkkää plussaa. Eikä Euroviisuja lopulta järjestetty tänä vuonna ollenkaan.

Cicciolina sen sijaan on soinut koko koronakevään ja kesän ajan Suomessa. Tähän mennessä sitä on kuunneltu Spotifyssa 4,2 miljoona kertaa. Se on enemmän kuin esimerkiksi yhtäkään Antti Tuiskun uuden levyn kappaletta.

Niinpä Vikmanista, suomidiskosta ja Vikmanin uran uuden suunnan selvistä Kikka-vaikutteista on kirjoitettu tämän vuoden aikana lukemattomia juttuja. Jopa siinä määrin, että on vähitellen vaikea muistaa aikaa, kun Vikmanista ei puhuttu ”2020-luvun Kikkana”. Vikmania itseä Kikka-kysymykset alkavat jo kyllästyttää.

”Ei sitä Kikka-asiaa nyt tarvitse erityisesti korostaa. Kikka on ollut referenssi suuntauksesta, mitä halusimme tehdä. En ole koskaan halunnut olla Kikka. Haluan olla Erika.”

Erika Vikman jäi toiseksi Uuden musiikin kilpailussa keväällä.

Jokunen vuosi sitten jotkut olivat varmoja, että pelkkä Erika ei kiinnosta. Keväällä julkaistussa Kuukausiliitteen haastattelussa Vikman kertoi, miten suuren radiokanavan haastattelussa hänet oli painostettu puhumaan parisuhteestaan.

”Jos et sä puhu siitä, niin luuletko, että kohta ketään kiinnostaa, kuka on joku Erika Vikman?” juontaja oli sanonut Vikmanille.

Vikmanin parisuhde kiinnosti lehtiä, radioita ja tv-ohjelmia tietenkin sen takia, että Vikmanin miesystävä on pitkän linjan muusikko Danny. Monta vuotta tuntui siltä, että useimmat Vikmanista tehdyt haastattelut eivät oikeastaan käsitelleet häntä, vaan häntä ja hänen parisuhteensa suurta ikäeroa.

Niinpä Vikman puhui pakotettuna haastatteluissa parisuhteestaan. Samalla hän teki musiikkia, joka ei oikein tuntunut omalta, vaan ”kädenlämpöiseltä”. Viimeinen single Jos mä osaisin sanoa ei julkaistiin loppuvuodesta 2017. Näytti siltä, että lahjakkaan laulajan musiikkiura oli jämähtänyt paikalleen.

”En ollut yhtään mukana aiemman musiikin tekoprosessissa, mutta otin tyytyväisenä vastaan sen, mitä sain, koska olin päässyt ensimmäistä kertaa isolle levy-yhtiölle. Sanoin kyllä, minkälaista musiikkia haluaisin tehdä, ja tuntuu siltä, että sanallisesti minua kuunneltiin, mutta oikeanlaista tekijätiimiä ei ollut. Kun juttu ei lähtenyt lentoon, en kunnianhimoisena ihmisenä halunnut tyytyä siihen.”

Sen sijaan Vikman alkoi etsiä uusia ihmisiä, joiden kanssa voisi tehdä sellaista musiikkia, mitä haluaa. Vikman oli jo lapsena laulanut karaokessa Huone 105 -kappaletta ja fanittanut Finnhitsejä. Samaa ”junttidiskoa” hän halusi päästä tekemään itse.

Ongelma oli se, että suurin osa Suomen levy-yhtiöistä ei halunnut koskeakaan sen tyyppiseen musiikkiin. Vikmanin kokemus oli, että ennemmin haluttiin tehdä ”coolia” musiikkia, jossa olisi ajankohtaisia viittauksia nykyhetkeen.

”En syty biiseistä, joissa lauletaan jostain Tiktokista. Se on pennuille suunnattua musiikkia.”

Vikman sanoo, ettei ole pitkään aikaan innostunut suurimmasta osasta Suomessa tehtävästä musiikista. Hänestä tuntuu, että artisteilla on hyvin vähän uutta sanottavaa. Ylitrendikkäiden sanoitusten vastapainoksi on loputonta melankoliaa, Vikman sanoo.

”Sellaista, että sydämeni särkyi ja lakanat jäivät itkemään taakse.”

Kun Vikman tapasi Arttu Wiskarin tuotantoyhtiön Mökkitie Recordsin Janne Rintalan, asioita alkoi tapahtua. Mökkitien tekijät olivat niin ikään etsineet naisartistia, joka pystyisi tekemään rehellistä suomidiskoa samalla tavalla kuin Kikka. Kun molemmat osapuolet olivat sitä mieltä, että tällainen musiikki Suomesta puuttui, sitä lähdettiin tekemään.

Tähän mennessä näyttää siltä, että lopputulos on ollut menestys. Syntisten pöytä nousi julkaisunsa jälkeen Spotifyssa Suomen kolmanneksi kuunnelluimmaksi kappaleeksi.

Vikman on saanut sietää netissä kovaa kommentointia uudesta tyylistään.

Muusikoilla on tietenkin aina taiteellinen visio siitä, minkälaista musiikkia haluaa seuraavaksi tehdä. Silti Vikmanin ja Mökkitien ideointi kuulostaa poikkeuksellisen tarkkaan mietityltä. Molemmat osapuolet ovat pitäneet 1980-luvun suomidiskosta ja todenneet, että vastaavaa ei enää tehdä. Sen jälkeen sitä on päätetty tehdä, koska on uskottu, että sille on kysyntää markkinoilla.

Kun suunnitelmallisuudesta kysyy Vikmanilta, laulajan katse terävöityy ja ääni muuttuu vakavammaksi.

”Ai sä ajattelet, että me olemme laskelmoineet? Emme me ole laskelmoineet, vaan lähteneet tekemään sellaista musiikkia, mitä olemme halunneet kuunnella.”

Vikmania myös ärsyttää ajatus siitä, että hän olisi päätynyt tekemään suomidiskoa juuri nyt siksi, että vuonna 2005 kuollut Kikka nousi viime vuonna uudestaan esiin muun muassa runsaasti huomiota keränneen radiodokumentin ansiosta.

”En yritä olla mitenkään muodikas. Olen halunnut tehdä tällaista musiikkia jo pitkän aikaa”, Vikman sanoo.

Netissä hän saa puolestaan kuulla kommentteja siitä, miten hänet on liki pitäen pakotettu tekemään ronskia ja häpeilemätöntä diskoa, jossa leikitellään avoimesti seksuaalisuudella.

”Sain Instagramissa kommentin, että ’Toivottavasti et joudu katumaan, että suostuit tämmöiseen’”.

”Vastasin siihen, että minä en ole suostunut mihinkään, vaan muut suostuivat siihen, mitä minä halusin”, Vikman sanoo.

Nuoren naisen tekemä häpeilemätön musiikki herättää tietyssä kommentoijajoukossa edelleen hämmentävän voimakkaan vastareaktion. Kun Iltalehti julkaisi uutisen Vikmanin uuden Syntisten pöytä -kappaleen musiikkivideosta, joka ”jatkaa Cicciolina-hitin roisia linjaa”, kommentit olivat odotetunlaisia:

”Pohjanoteeraus. Luulin häntä oikeaksi laulajaksi.”

”Eiköhän tämä ’pyrstönpyörittelyn’ aika mennyt jo 90-luvulla. Kokeilisi jotain omaperäistä, eikä suoraan kopioisi toisen tyyliä.”

”Erika oli aluksi niin suloinen, mutta nyt kaikkea muuta. Karmeaa katsottavaa.”

Anonyymit nettihaukut ovat vain pieni osa koko totuutta. Vikman kertoo saavansa erityisesti Instagramissa nuorilta naisilta paljon viestejä, joissa kiitetään häntä rohkeudesta ja pirteydestä. Vikmanin kappaleet ovat antaneet useille hänen faneilleen paljon voimaa.

Vikmanin kappaleet on nähty myös feministiseksi naisen vapauden ylistykseksi. Vikman itse uskoo, että vihapalautetta saavat yhtä lailla miehet kuin naisetkin, mutta myöntää sitten, että kieltämättä nuori nainen voi joutua kovemman ryöpytyksen kohteeksi tehdessään esimerkiksi sellaista musiikkia, mitä Vikman itse on julkaissut.

Vikman on silti valmis siihen, että osaa ihmisistä hänen uusi tyylinsä ärsyttää. Ennemminkin hän pitää sitä hyvänä merkkinä siitä, että tekee jotain kiinnostavaa.

”Olen tarpeeksi nöyristellyt ja pienentänyt itseäni. Se aika on ohi.”

Ja vaikka vastassa olisikin taas inhottavia nettikommentteja, nyt ne koskevat puhtaasti häntä itseään eivätkä hänen ihmissuhteitaan.

”Tuntuu hyvältä, että ihmissuhdejuttujen takaa on löytynyt laulaja Erika Vikman, jolla on oma näkemys taiteestaan”, Vikman sanoo ja hymähtää.