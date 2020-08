Romaani

Jussi Seppänen: Jussi Seppänen. WSOY. 190 s.

On väitetty, että kirjailijan on vaikeinta kirjoittaa esikoisensa jälkeinen toinen kirja. Aina on niitä, jotka jäävät yhteen.

Jussi Seppänen ratkaisee toisen kirjan ongelman vaivattomasti: hän kirjoittaa itsestään ja siitä, millaista oli kirjoittaa ja julkaista esikoinen, novellikokoelma Kymmenottelu. Tai siis: hän kirjoittaa siitä, miten henkilö nimeltä Jussi Seppänen sen koki.

Kustantajan esittelyssä Seppänen sanoo, että kyllähän monet rokkibänditkin julkaisevat nimisensä albumin. Miksei sitten kirjailija?

Ero vain on, että kirjailija kirjoittaa pelkästään itsensä nimisestä henkilöstä.

Autofiktio on terminä vakiintunut suomen kieleen vasta viime vuosina. Seppäsenkin kirja kuuluu tähän lajiin. Muuten se varmasti poikkeaa muista sen edustajista. Minäkertojan hervottomuuden, huumorin ja poukkoilevan asenteen vuoksi.

Alku lupailee huomioita elämästä, pieniä välähdyksiä, samantapaisia kuin joita Kari Hotakainen kutsuu junttiesseiksi. Jatko sujuu ikävä kyllä enemmän jutustelevaan sävyyn, sen mukaan mitä mieleen juolahtaa.

Vaikka siten, että henkilö Jussi Seppänen tahtoo kirjoittaa runon ja auttaa humalaisen saamaan polkupyörän dynamon päälle. ”En halua törmätä mihinkään herkkään”, pyöräilijä ilmoittaa.

Siinä on niin kuulas repliikki, että Seppänen tajuaa, ettei hänestä ole runoilijaksi.

Romaanin pohjalta ei olekaan. Jussi Seppänen kun tuntuu enemmän parodialta kahdesta menneiden vuosikymmenten lajista: ”miten kirjani ovat syntyneet” -luennoista ja Ihmisen ääni- sarjasta.

Silloin, kun haastatellaan esikoiskirjapalkinnon ehdokkaita. Jussi Seppänen – niin kertoja kuin kirjailija – vaihtaa tyyliä ja onkin mukamas yhtäkkiä käärmeissään, koska kysymykset ovat typeriä. Hän on valmistautunut esiintymiseen pitkään ja odottaa kysymystä esimerkiksi temaattisesta kokonaisuudesta.

Mahdoton sanoa, onko Seppänen siinä jo tosissaan. Totiselta tuntuu ainakin se, että kertoja ilmoittaa inhoavansa hippien taloa metsän keskellä. Tai oikeastaan metsää. Tai siis sitä, miten metsästä puhutaan tärkeänä paikkana.

Tässä kirjassa luonnosta pääsee kuitenkin metrolla pois. Eli surrealismiakin on, vai untako lienee. Kerran puheenvuoro annetaan myös diskopallolle.

Seppänen selvästi tahtoo purkaa mieltään mahdollisimman pienistä aiheista. Paljastaa itsensä huvittavana, silti pikkumaisena tarinaniskijänä.

Entä Jussi Seppäsen temaattinen kokonaisuus? Ainakin seuraavia piirteitä voi tavoittaa: se pettää odotukset, jos kaipaa suurta teemaa ja tekee samalla vähän pilaa romaanikirjallisuuden ja koko kirja-alan vakavuudesta.

Se onnistuu vaihtelevin sävyin. Hilpeä tarina pomppii sinne tänne. Sitten taas tuntuu väkinäisen huvin maku. No, lopulta elämä sellaisenaan on kuin juhlaa, kuin ilmainen lounas, kun kertoja saa lopulta hoitoa huolestuttavaan sairauteen.

Tauti on vakava, kirja taas kepeää luettavaa, jolloin kriitikko joutuu pohtimaan kriteereitään: miksi pitäisi olla toisin? Miksi sitä jää kaipaamaan jotain syvempää?