Suolistosyöpään 43-vuoden iässä kuolleen Chadwick Bosemanin poismeno on järkyttänyt hänen fanejaan ja herättänyt laajasti huomiota.

Bosemania on ylistetty nuoren sukupolven mustien inspiroimisesta esimerkillään.

Boseman ehti näytellä lyhyeksi jääneen uransa aikana useita ikonisia mustia henkilöitä, kuten baseballpelaaja Jackie Robinsonia elokuvassa 42, James Brownia elokuvassa Get on Up ja ihmisoikeusjuristi Thurgood Marshallia elokuvassa Marshall.

Bosemanista itsestään tuli esikuva mustille nuorille ympäri maailman viimeistään Marvel-supersankariroolin myötä vuonna 2018. Bosemanin T’Challaa Black Panther -elokuvassa vuodelta 2018 pidetään eräänlaisena virstanpylväänä amerikkalaisen elokuvan historiassa.

Elokuva oli ensimmäinen afroamerikkalaisen ohjaajan suuren budjetin tuotanto, jonka rooleissa nähtiin pääasiassa mustaihoisia näyttelijöitä. Elokuva ilmestyi vuonna 2018, jolloin tietoisuus representaatioiden monimuotoisuudesta ja esikuvien tärkeydestä valkokankaalla oli lyönyt laajasti läpi.

Stan Leen ja Jack Kirbyn sarjakuviin perustuva T’Challan hahmo on kotoisin fiktiivisestä afrikkalaisesta Wakandan valtiosta, korkean teknologian maasta. Se on Marvel Studiosin ensimmäinen mustaihoinen supersankari. Elokuvaa on pidetty vedenjakajana Hollywoodissa: koskaan aiemmin mikään rodullistettujen amerikkalaisten tähdittämä fiktio ei ollut saanut niin avokätistä budjettia ja ylenpalttista huomiota.

Elokuva ilmestyi elokuvateollisuuden valkoisuutta kritisoineen #OscarsSoWhite -liikkeen aallonharjalla, ja siitä tuli yksi kaikkien aikojen suurimmista kassamagneeteista.

Antaessaan haastatteluja elokuvan julkaisemisen aikaan Boseman tiesi sairastavansa vakavaa syöpää, mutta ei puhunut siitä koskaan julkisuudessa. Hän ehti sairastaa suolistosyöpää neljän vuoden ajan ja sai kemoterapiaa ja syöpähoitoja kuvausten välissä.

Game of Thrones -ohjaaja Brian Kirk arvioi Guardianin haastattelussa, että Black Pantherin valtava menestys avasi uudenlaisia mahdollisuuksia sitä seuraaville tuotannoille.

”Ennen Black Pantheria oli haastavaa saada rahoitusta elokuvalle, jonka pääroolin tekisi värillinen näyttelijä, ellei sitten puhuttu Will Smithistä tai Denzel Washingtonista. Black Panther muutti alan ihmisten mahdollisuudentajun: se salli ohjaajien ymmärtää, ettei värillä ollut väliä. Havainto oli vapauttava niin meille tarinakertojille kuin yleisöllekin.”

Boseman nähtiin Mustan Pantterin roolissa vielä elokuvissa Avengers: Infinity War ja Avengers: Endgame.

Boseman oli aktiivinen myös Black Lives Matter -liikkessä ja kampanjoi mustien presidenttiehdokkaiden puolesta. Näyttelijän viimeiseksi jääneessä twiitissä elokuulta hän poseeraa demokraattisenaattori Kamala Harrisin kanssa, jonka presidenttiehdokas Joe Biden on valinnut varapresidenttiehdokkaakseen.

Lukuisat ihmiset ovat muistelleet Bosemanin vaikutusta amerikkalaiseen kulttuuriin. Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama kertoo twiitissään arvostavansa näyttelijän urheutta toimia esikuvana mustille nuorille sairauden varjossa.

”Bosemanista näki päälle päin, että hän on siunattu henkilö. Nuori, lahjakas ja musta: hän toimi sankarina kaltaisilleen, ja teki sen läpi kivun.”

Elokuvan tuottanut Marvel Studios twiittasi Bosemanin perinnön säilyvän ikuisesti.

”Sydämemme ovat särkyneet ja ajatuksemme ovat Chadwick Bosemanin perheen kanssa. Sinun perintösi säilyy ikuisesti. Lepää rauhassa.”

Oscar-palkittu näyttelijä Halle Berry kirjoitti twitterissä Bosemanin olleen ”mittaamattoman lahjakas mies, joka luotti elämään henkilökohtaisista taisteluistaan huolimatta”.

Vuonna 2018 Larry Kingin haastattelussa Boseman kertoi toivovansa supervoimaa, jolla hän pystyisi pysäyttämään ajan. Hän kertoi näkevänsä itsensä 10 vuoden kuluttua onnellisena perheensä ympäröimänä.

