Kanadalainen laulaja-lauluntekijä The Weeknd palkittiin parhaasta videosta MTV:n gaalassa.

Kanadalainen laulaja The Weeknd eli Abel Tesfaye nappasi tärkeimmän palkinnon lauantain ja sunnuntain välisenä yönä järjestetyssä MTV Video Music Awards -gaalassa, jossa palkittiin popmusiikin parhaimmistoa. Laulajan Blinding Lights valittiin gaalassa vuoden parhaaksi videoksi.

Videon on ohjannut suomalainen Anton Tammi. Video on ollut todellinen hitti, sillä sitä on katsottu Youtubessa tähän mennessä jo 225 miljoonaa kertaa.

Tammi on ohjannut The Weekndin After Hours -levyn kaikkien singlenä julkaistujen neljän kappaleen musiikkivideot. Maaliskuussa julkaistu levy pysytteli neljä viikkoa Billboard 200 -listan kärjessä.

Blinding Lights valittiin myös vuoden parhaaksi R&B-singleksi.

Tavallisesti MTV Music Video Awards on suuri spektaakkeli, mutta tänä vuonna se järjestettiin pääasiassa virtuaalisena tapahtumana. Joitakin esityksiä esitettiin pienille paikalla olleille yleisöille ympäri New Yorkia.

Gaalassa vuoden parhaimmistosta äänesti yleisö.

The Weeknd otti palkinnon vastaan videolta tutussa meikissä, joka sai hänet näyttämään siltä kuin hän olisi loukkaantunut. Hän kiitti lyhyesti videon tekemiseen osallistuneita ihmisiä, myös Anton Tammea. Mutta sen jälkeen hän omisti puheensa poliisiväkivallan uhreiksi joutuneille mustaihoisille amerikkalaisille.

”On vaikea juhlia, joten sanon vain tämän: oikeutta Jacob Blakelle, oikeutta Breonna Taylorille.”

Gaalassa muita palkintoja saivat muun muassa Lady Gaga, joka valittiin vuoden artistiksi. Lady Gagan ja Ariana Granden Rain On Me -kappale taas valittiin vuoden lauluksi. Paras tulokasartisti oli rap-artisti Doja Cat.

K-popin saralla parhaaksi valittiin BTS-yhtyeen kappale On, joka nappasi palkinnon myös pop-kategorian ykkösenä.

Megan Thee Stallionin Savage oli vuoden parasta hiphoppia.

Gaalassa valittiin myös koronavuoden erikoisuus, paras karanteeniajan esitys. Sen voitti latinalaisamerikkalainen poikabändi CNCO, joka esiintyi MTV:n Unplugged At Home -sarjassa.

MTV omisti gaalansa viime viikolla kuolleelle näyttelijä Chadwick Bosemanille, jonka kuolema vain 43-vuotiaana järkytti faneja ja herätti ihmiset lausumaan kunnianosoituksia aina presidentti Barack Obamaa myöten.

Gaalassa Black Panther -tähteä tituleeratiin ”todelliseksi tähdeksi”, joka ei ollut sitä vain valkokankaalla, vaan ”kaikki mitä hän teki, oli sankarillista”, sanoi ja show’n juontaja Keke Palmer heti tapahtuman alkajaisiksi.

The Weeknd esiintyi MTV:n gaalassa korkeuksissa New Yorkin keskustassa.