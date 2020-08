Lisää löylyä, Hjallis ja Jethro! -sarjassa Rostedt kyselee vierailtaan suorastaan idioottimaisia, Harkimo jaksaa sentään kuunnella vastauksetkin.

Muut oli outoja, Eppu normaali. Muut otti taksin, John lennon. Muut valitsi ykkösen, mutta Kyösti kakkosen.

Siinä esimerkkejä vitseistä, jotka on kuultu uuden Lisää löylyä, Hjallis ja Jethro! -sarjan jaksoissa tähän mennessä Jethro Rostedtin suusta.

Ja kas, nehän ovat samalla ne parhaat ja tuoreimmat palat, mitä tv-kanava Nelosen esittämällä ja Aito Median tuottamalla sarjalla on lopultakaan annettavanaan.

Sarja on kuin television oma Seiska. Ohjelma on populistinen, kohuihin ja kohuttuihin julkisuuden henkilöihin keskittyvä pinnallinen sekametelisoppa, Kääk-juorujen tasoisella pelleilyllä silattuna.

Sillä erotuksella toki, että tämä sarja keskittyy vanhoihin kohuihin. Uutta annettavaa sillä ei paljoa ole. Ainakaan sellaista, mitä Seiska ei olisi jo kertonut.

Sarjan vieraat ovat kuin suoraan Seiskan sivuilta: Toni Nieminen, Teuvo Hakkarainen, Timo Soini, Pia Nykänen, Jari-Matti Latvala, Danny, Kaisa Liski, Timo Jutila.

Jutustelun ja arkisen puuhailun välissä pidetään tikkakisa, tietenkin. Pia Nykäselle keksitään perustaa pelastuskampanja, jotta hän saisi maksettua puolisoltaan Matti Nykäseltä jääneet velat.

Saunassakin käydään, mukamas. Ei kyllä käydä, ainakaan sellaista ei näytetä. Vieraat vain kävelevät saunalle kylpytakit ulkovaatteiden päälle pujoteltuina, lopussa isännät näyttelevät saunanraikkaita.

Sarjan ideana on se, että kohujen keskellä ryvettyneistä ihmisistä löydettäisiin muutakin kuin se kohu. Se ihminen.

Pyrkimys on hyvä, mutta huonosti tässä on tähän mennessä onnistuttu. Eritoten Rostedtin haastattelut ovat suorastaan idioottimaisia. Esimerkiksi Dannylta hän kysyy: ”Mimmonen toi sun ura on nyt sit ollut? Siis kysyy 77-vuotiaalta, 60 vuoden uran tehneeltä ihmiseltä.

Kysymykset heitettyään Rostedt alkaa sählätä jotain muuta, vaikkapa rakentaa linnunpönttöä. Vierasta ei kuunnella, hänen ei anneta oikeastaan edes vastata.

Väliin tuikataan se kysymys, jota kaikkien kuvitellaan janoavan: Onko Erika Vikman laitettu kiertoon, onko Pia Nykänen löytänyt uutta miestä. Torpan alta lähtö tivataan Latvalalta, toki.

On täysin vieraasta kiinni, kuinka syvällisiä hän osaa tämän sekoilun jälkeen suustaan päästää.

Paremmin isäntänä onnistuu Hjallis Harkimo, joka löytää itsestään intensiivisemmän vaihteen poliitikkojen seurassa. Harkimo on läsnä, hän osaa tivata jatkokysymyksiä.

Eri asia sitten on, mitä ammattipoliitikoista saa irti. Esimerkiksi Katri Kulmuni puhuu kuin robotti. Antti Rinne sentään intoutuu lausumaan Aleksis Kiveä.

Harkimon tuplaroolia poliitikkona ja paljon ruutuaikaa persoonalleen ja mielipiteilleen saavana tv-kasvona on problematisoitu laajalti. Sen keskustelun on hyvä jatkua tämänkin sarjan myötä.

Tuskin on täysin sattumaa, että vieraita venekyydillä kuljettavan Leo-pojan paidanrintamuksessa lukee eräässä jaksossa suurin kirjaimin ”Järjen ääni”. Se on ollut Harkimon johtaman Liike Nyt -puolueen usein käytetty slogan. Rostedtkin liittyi Liike Nytin jäseneksi kaksi vuotta sitten.

Harkimo saa joka jaksossa myös omia monologiosuuksia, ja kotikin tulee aika tarkkaan esiteltyä. Julkisuudenhenkilölle ok, vaaleihin valmistautuvalle poliitikolle ei.

Harkimo nimittäin ehätti ilmoittamaan maanantaina lähtevänsä mukaan kunnallisvaaliehdokkaaksi. Samalla hän ilmoitti halajavansa Helsingin pormestariksi.

Kaikkein eniten myötähäpeää sarjassa herättää silti parin keskinäinen dynamiikka. Sarjan suolaksi on kaiketi ajateltu sitä, että Rostedt ja Harkimo ”kinastelevat” ”sympaattisesti” keskenään, milloin saunanlämmityksestä, milloin kokkauksesta.

Ei heru sympatiaa, sillä kumpikaan ei osaa näytellä.

Helsingin Sanomat ja Nelonen ovat osa samaa Sanoma-konsernia.