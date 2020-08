Tenetiä on toivottu elokuva-alan pelastajaksi, ja nyt ensi-iltatulos Suomessa lupaa hyvää: ”Tuli fiilis, että pitääkö läpsäistä itseä poskelle”

Christopher Nolanin scifi-toimintaelokuva Tenet sai Suomessa viidessä päivässä yli 40 000 katsojaa, koronarajoituksista huolimatta.

Christopher Nolanin ohjaama Tenet nousi odotetusti viikonlopun katsotuimmaksi elokuvaksi Suomessa.

Tenet sai ensi-iltansa keskiviikkona. Suomen elokuvasäätiön mukaan se on kerännyt yhteensä 40 635 katsojaa, joista 26 333 viikonlopun aikana.

Elokuva on siis saanut katsojia jo nyt enemmän kuin mikään muu yksittäinen elokuva koko kesän aikana.

Tieteistoimintaelokuva Tenet on ensimmäinen ”korona-aikana” valkokankaille saapunut Hollywood-suurelokuva.

Muun muassa vuosien 2005–2012 Batman-trilogian, Inceptionin (2010), Interstellarin (2014) sekä Dunkirkin (2017) ohjanneen Christopher Nolanin uusi elokuva on muutenkin odotettu tapaus, mutta Tenet on saanut erityisen symboliarvon koronaepidemian vuoksi. Siitä on odotettu eräänlaista pelastajaa koronaviruksesta pahoin kärsineelle elokuvaa-alalle.

”Symboli Hollywoodin aukeamiselle”, kuvailee Suomen elokuva-alan yhdistysten keskusjärjestöjen Filmikamarin toiminnanjohtaja Tero Koistinen.

Koistinen pitää viiden päivän ja yli 40 000 katsojan ensi-iltatulosta hyvänä, myös Nolanin aiempiin elokuviin verrattuna.

”Ne ovat menestyneet Suomessa oikein hyvin, mutteivät kuitenkaan ole olleet hillittömiä hittejä. Tämän tuloksen perusteella Tenet saattaa mennä täällä jopa Nolanin elokuvien katsotuimpien joukkoon. Siitäkin huolimatta, että elokuvateattereiden koko kapasiteetti ei ole rajoitusten vuoksi käytössä”, hän sanoo.

Tenetiä levittää Suomessa SF Studios.

Yhtiön elokuvateatterilevityksen johtaja Timo Räisänen sanoo, että Tenetin ensi-iltatulos Suomessa on itse asiassa parempi kuin ohjaaja Nolanin kahden edellisen elokuvan, Dunkirkin ja Interstellarin.

Dunkirk sai kesällä 2017 vastaavalla keskiviikosta sunnuntaihin kestäneellä ensi-iltaviikollaan 31 629 katsojaa, hän kertoo.

Interstellar tuli teattereihin marraskuussa 2014. Sen ensi-iltakierros alkoi perjantaina, mutta elokuvalla oli sitä ennen muutama ennakkonäytös. Ne mukaan lukien Interstellarin ensi-iltaviikonlopun tulos oli 29 418 katsojaa.

SF Studiosilla ollaan siis syystäkin tyytyväisiä Tenetin tulokseen nyt.

”Tuli hetken aikaa sellainen fiilis, että pitääkö läpsäistä itseä poskelle – että eletäänkö tässä oikeasti vielä korona-aikaa”, Räisänen sanoo.

Elizabeth Debicki näyttelee Tenetin naispääosaa.­

Amerikkalais-brittiläisen Tenetin ensi-ilta oli alun perin suunniteltu heinäkuulle, mutta ensi-iltaa siirrettiin useaan kertaan.

Levittäjä Warner Bros päätti lopulta tuoda elokuvan ensi-iltaan muualla maailmassa ennen Yhdysvaltoja, jossa suuri osa elokuvateattereista on edelleen kiinni koronaviruksen takia.

Tenet sai ensi-iltansa 26. elokuuta muutamassa kymmenessä eri maassa. Sen maailmanlaajuinen tuotto on tällä hetkellä 53 miljoonaa dollaria (44,5 miljoonaa euroa), mitä voi pitää tilanteeseen nähden hyvänä tuloksena.

Tero Koistisen mukaan tulos on lupaava senkin suhteen, että Hollywood-studiot uskaltaisivat jatkossakin laskea elokuvia eri maiden markkinoille sitä mukaa kuin aukeavat, porrastetusti.

”Eikä himmattaisi isoja leffoja varastossa ja odotettaisi, että kaikki markkinat ovat auki sataprosenttisesti. Koska ei näytä siltä, että ne ihan heti tulevat olemaan.”

Vielä on silti pitkä matka siihen, että elokuvasta tulisi tuottoisa. Tenetin budjetti on tiettävästi yli 200 miljoonaa dollaria. Kun päälle lasketaan markkinointikulut, saattaa elokuva tarvita reippaasti yli 500 miljoonan dollarin lipputulot, ennen kuin se tuottaa tippaakaan voittoa.

Yhdysvalloissa elokuva tuodaan rajoitetusti valkokankaille ensi viikonloppuna, ja sen jälkeen levitystä laajennetaan pikkuhiljaa. Viikonloppuna Tenet saa ensi-iltansa myös Venäjällä sekä Kiinassa.

Tenetin päähenkilö on nimetön agentti (John David Washington). Hän joutuu keskelle huippusalaista kylmää sotaa, jossa aikakin kulkee välillä eri tavalla kuin normaalisti. Elokuva on saanut kriitikoilta kehuja, joskaan ei aivan varauksetta.

HS:n Jussi Ahlroth antoi elokuvalle arviossaan täydet viisi tähteä. Viisi tähteä irtosi myös esimerkiksi brittiläisen The Guardianin kriitikko Peter Bradshawilta, joka ylisti Tenetiä kunnianhimoiseksi ja suurenmoiseksi elokuvataiteeksi.

Sen sijaan saman lehden Catherine Shoard antoi vaihtoehtoisessa arviossaan vähäiset kaksi tähteä ja kutsui elokuvaa ”palindromipannukakuksi”.

Viikonlopun toiseksi katsotuin elokuva Suomessa oli Jenni Toivoniemen ohjaama draama Seurapeli. Se sai ensi-iltansa 14. elokuuta. Katsojia kertyi viikonloppuna 4 774. Yhteensä elokuva on saanut katsojia 17 908. Leena Virtanen antoi Seurapelille HS-arviossa viisi tähteä viidestä.

Viime viikonlopun kaksi muuta ensi-iltaa olivat kotimaiset Annika Grofin ohjaama ja käsikirjoittama Syksyn jälkeen saapuu kevät, joka keräsi 760 katsojaa sekä Markku ja Johannes Lehmuskallion ohjaama Anerca, elämän hengitys, joka sai 76 katsojaa.