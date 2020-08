Kävelemme Ola Kolehmaisen kanssa läpi Helsingin meluisan keskustan kohti Ateneumia.

”En tiedä, jääkö sinulla koskaan lojumaan kirjoituksia, ja kolmen vuoden päästä olet, että mikäs tämä on, että tämä oli ihan paska, mutta nythän tämä onkin aika hyvä”, hän kysyy.

Vastaan, että tunne voi olla, että vanha tuotos on edelleen luokaton, paska.

”Silti siitä saattaa syntyä ymmärrys, että ai, tässä oli tällainen ongelma, mutta nyt voin kääntää tämän toistepäin. Siinäkin on oma syklinen elämä”, Kolehmainen sanoo.

”Maailma muuttuu, ja itsekin muuttuu, ainakin toivottavasti, sen mukana.”

Olemme taidekävelyllä keskustelemassa kulttuurin sykleistä, koska valokuvataiteilija Ola Kolehmaisen teoksia on juuri nyt esillä kahdessa paikassa, Ateneumissa ja Galeria Forsblomilla. Se tarkoittaa paljon Kolehmaista, koska hänen tiloja kuvaavat teoksensa ovat isoja.

Jatkuvan, määrätietoisen työn takia arkkitehtuurikuvistaan tunnettu Kolehmainen, 54, on suomalaisen valokuvataiteen vetureita.

Astumme ylös Ateneumin kolmanteen kerrokseen. Matkalla Kolehmainen tervehtii näyttelytyöntekijää.

Inspiraatio-näyttelyn avaussalissa on vanhoja veistoksia ja nykytaidetta rinnakkain, ja ensimmäinen Kolehmainen. Kokonaisuus käsittelee kopioimisen merkitystä taiteelle.

”Tämä on avainteos näyttelyyn.”

Juopunut vanha nainen on roomalaisten kreikkalaisesta patsaasta tekemä 1 500 vuotta vanha jäljennös. Kolehmainen on kuvannut puolimetrisen hahmon kolmesta suunnasta.

Hän ei ole juuri kuvannut ihmisiä. Kolehmainen tunnetaan arkkitehtuurin tulkitsijana. Hänen näkemyksellisiä rakennuskuviaan on nähty merkittävissä museoissa ja gallerioissa ympäri Eurooppaa.

Teoksessa MVSEVM VII (Juopunut vanha nainen) puolimetrinen patsas kasvaa parin metrin korkuiseksi. 1500-vuotias patsas on roomalaisten kopio kreikkalaispatsaasta.­

Ateneumissa hän on päässyt vähän lähemmäs ihmisiä, tosin kuvaamalla muutamia ihmishahmoja.

Kolehmainen ottaa harkitsevia askeleita eteenpäin.

Näin hän tykkää ”maleksia” myös kotikaupunkinsa Berliinin museoissa. Kaupungin museokortilla hän voi käydä näyttelyissä monta kertaa ja nopeastikin.

Kotimaan ykköstaidemuseo Ateneum on tullut kunnolla tutuksi vasta tämän näyttelyn myötä, kun hän on kuraattori Susanna Petterssonin johdattamana käynyt läpi paikan historiaa. Ateneumin entinen museojohtaja on kirjoittanut väitöskirjansa museosta ja työskentelee nykyisin Ruotsissa Nationalmuseumissa, jossa Inspiraatio oli esillä alkuvuodesta.

Aiemmin Kolehmainen on päässyt maleksimaan moneen erityiseen rakennukseen.

Hän käyskenteli Neues Museumissa Berliinissä aamulla ennen sen avaamista, kun hän kuvasi teosta MVSEVM I (Nefertiti). Se ottaa tilaa kauneutta käsittelevässä huoneessa Ateneumissa.

Normaalisti egyptiläistä kuningatarta Nefertitiä esittävän veistoksen ympärillä on tungos, mutta Kolehmainen sai olla loppukesän aamuauringossa yksin yli kolmetuhatta vuotta vanhan patsaan kanssa.

”Veistoksen voima ja energia oli ihan käsittämätön. Sitä seisoo vähän aikaa paikallaan, että voiko tämä pitää paikkaansa.”

Hän kuvailee tunteen olleen samanlainen, kun hän asteli Hagia Sofiaan. Kirkkona ja moskeijana vaihdelleessa turkkilaisrakennuksessa hän pääsi käymään, kun teki tilauksesta teoksia bysanttilaisista pyhistä paikoista.

Viimeisessä salissa on esillä kopioita klassikoista. Niitä taiteilijat, kuten Helene Schjerfbeck, ovat lähteneet tekemään matkoille Ateneumin alkuaikoina.

Kopioiden kautta opiskeltiin taidetta.

Jäljentäminen on ollut osa taiteen perinnettä. Monien taiteilijoiden aiheet ovat olleet samoja, muotokuvia rikkaista tai kuvituksia Raamatusta, joten kilpailua paremmuudesta on ollut helpompi vertailla.

”Minun työni ovat parempia kuin Michelangelon työt, Michelangelo on parempi kuin Leonardo da Vinci”, Kolehmainen eläytyy rooliin.

Ola Kolehmaisen töihin on ilmaantunut ihmishahmoja, kuten diptyykissä MVSEVM XI (Vihreä Ceasar) vuodelta 2020.­

Viimeisellä seinällä on Kolehmaisen teos espanjalaismaalari Velázquezin paavimaalauksesta, jonka hän on kuvannut roomalaisessa Doria Pamphilj -palatsissa.

Kolehmaisen kuvan ristikkomaisuus taas viittaa häneen syvästi vaikuttaneeseen brittimaalari Francis Baconiin, jonka teoksissa on häkkimäisiä muotoja.

Bacon ei ole Ateneumissa läsnä kuin selitysteksteissä, joten viittausten kierre menee aika syväksi.

Onneksi teoksia voi katsella myös ilman taidehistorian perusopintoja.

Kävelemme taas alas sisäänkäynnin suuria portaita. Taidemuseon alakertakin on viittauksia täynnä. Kahvion seinällä on Hagia Sofiasta kopioitu mosaiikkityö, Kolehmainen mainitsee.

Astumme ulos museon uudelta puolelta Ateneuminkujalle.

Kolehmainen ei koe olevansa saksalainen, vaikka pitää asumisesta Berliinin Charlottenburgissa. Hän on asunut 15 vuotta Saksassa. Viime vuosina hän on tosin viettänyt aikaa myös eri kaupungeissa Yhdysvalloissa, jossa hänen vaimonsa on asunut työn takia.

Työ on yksi tärkeä syy Berliinissä asumiseen. Sieltä pääsee paljon helpommin taiteen lähteille, vanhan Euroopan rakennuksille.

Kävelemme Kalevankatua ylös.

Mainitsen, että Kolehmaista voi nimittää yhdeksi menestyneimmistä suomalaisista nykytaiteilijoista.

”En kyllä sitä niin sanoisi. Olen sitä mieltä, että ei sillä ole mitään merkitystä, enkä minä ole mitenkään menestynyt. Olen tehnyt asioita jonkun verran, mutta on ihan hirveästi vielä tekemättä. Toivon, että ollaan matkan alussa.”

Ola Kolehmainen on ottanut koko uransa ajan vaikutteita suprematismin kehittäneestä Kazimir Malevitšistä. Myös teos Suprematism Nr 114 Black Circles, Orange Circle with Pink (2020) viittaa geometriseen taiteeseen.­

Valkoisilla seinillä on paljon kirkkaita värejä ja geometrisiä muotoja. Nyt viitataan jälleen rakennuksiin ja tiloihin, mutta Kolehmainen on ottanut museonvakavaa Ateneumia leikkisämmän vaihteen.

Galerie Forsblomin näyttely on kunnianosoitus ukrainalais-venäläiselle maalarille, Kazimir Malevitšille ja tämän vuoden 1913 Mustalle neliölle. Näyttelyn nimi Back to Square Black viittaa aiheeseen, jota Kolehmainen käsitteli jo Taideteollisen korkeakoulun lopputyönäyttelyssään Kluuvin galleriassa vuonna 1997.

”Näen näissä kaikissa teoksissa tradition, taiteen syklisyyden ja ajan merkityksen.”

Kierteessä on mukana myös Malevitšin aikalainen, katalonialaismaalari Joan Miró, jonka vanhalla studiolla Kolehmainen on kuvannut vuosikymmen sitten, mutta ei ole aiemmin keksinyt käyttöä kuville.

Nyt arkistokuva on vihdoin esillä. Gallerianäyttelyyn ei ole kuvattu yhtään uutta kuvaa, vaan kaikki on omista tai muiden arkistoista. Tämä on Kolehmaiselle uutta.

Kolehmainen kuvasi Joan Mirón vanhassa studiossa maalarin pingottamia kankaita, joihin mestari ei ehtinyt maalata. Teos on Oil on Canvas Nr 4 Joan Miró (2020).­

Oletko kyllästynyt kameraan?

”Ei, päinvastoin, valokuvan prosessi on avautunut minulle.”

Kolehmainen teki ainoastaan analogista kuvaa vuoteen 2010 asti, kuvasi filmille ja työskenteli pimiössä.

Nyttemmin hän on tajunnut, että voi tehdä digitaalisesti kymmenessä minuutissa esimerkiksi negatiivikuvilla sellaisia kokeiluja, jotka analogisesti veivät useita päiviä.

”Digitaalitekniikka on nykyään paljon parempi kuin silmä, se mahdollistaa paljon laajemman skaalan nähdä ja esittää. Jos haluat tehdä disruption (sekasortoa), voit sotkea paljon tehokkaammin kuin aikaisemmin”, Kolehmainen sanoo.

”Ei minua kyllästytä kamera, mutta minua on kyllästyttänyt keskustelu valokuvasta ja digitaalisuudesta, se on typerää. Analogista valokuvaa on manipuloitu siitä lähtien, kun on tullut negatiiveja. Ei ole autenttista analogista valokuvaa.”

Kolehmainen ottaa tekijänä muutaman askeleen poispäin perinteisestä valokuvataiteesta. Hän tekee vanhoille kuvilleen asioita, joita ei olisi osannut niiden kuvaamisen aikaan.

Näin hän ei kyllästy, vaan uudistuu.

Valokuvataide ei ole hänen suurin kiinnostuksen kohteensa, mutta hän arvostaa, mitä kaikkea Helsinki School -ilmiö on hänelle mahdollistanut.

Helsinki School on ollut Taideteollisessa korkeakoulussa eli nykyisessä Aalto-yliopistossa vaikuttaneiden kuvaajien vientihanke, jonka kautta suomalainen taidekuva on päässyt esille laajasti kansainvälisesti.

”Suomessa tarvittiin tällainen Helsinki-koulu, ilman sitä ei olisi paljon mitään tapahtunut. En tiedä, oltaisiinko edes tätä haastattelua tekemässä. Epäilen, että ei.”

Samalla se on nuijinut valokuvaa tiukemmin osaksi taidemaailmaa myös teoskaupassa.

Silti edelleen Kolehmaisesta liian monelle taiteen keräilijälle valokuva on ongelma, koska se on monistettavissa. Editio eli vedosmäärä on lupaus taiteilijalta, että teosta tehdään vain ilmoitettu määrä. Valokuvataiteessa editio on usein alle kymmenen.

”Kuvanveistossa on myös editioita, eikä kukaan välitä niistä, mutta kun valokuvassa on editioita, se on monistettavuutta.”

Kolehmaisen teoksissa toistuvat uskonnolliset paikat. Kuvassa Oil on Canvas Nr 2 Armenian Church, 2020.­

Kolehmaisen usean metrin korkuisissa teoksissa näkyy valokuvataiteen yksi strategioista: iso on ainutlaatuisempaa.

”Minun on vaikea tehdä pienikokoisia töitä, olen harjoitellut sitä. Arkkitehtuuri, tila ja valo ovat aihe, joka saa voimaa ja volyymia koon kautta. Tilan tunnun saaminen pienempään kokoon intiimiyden kautta, se on ollut vaikeaa.”

Koronavirus ei ole vaikuttanut hänen työskentelyynsä, koska hän on työskennellyt aiemmin kuvaamansa materiaalin parissa.

Jos virustilanne sallii, Kolehmainen matkustaa pian Pohjois-Kreikkaan ortodoksikirkkoon tekemään teoksen tai kaksi.

Mitä uskonto merkitsee sinulle?

”Se merkitsee minulle ihmiskunnan historiaa ja tapahtumia, sekä hienoja ja karmeita.”

Kolehmainen täyttää 56 vuotta syyskuussa.

”Minulla on oma teoria, että ihminen voi vain päättää, että elää satavuotiaaksi. Isoäitini eli satavuotiaaksi.”

Ola Kolehmainen, 54, uskoo, että ihminen voi päättää elää vanhaksi.­

”Ja minusta ihminen voi sanoa itseään vähän vanhaksi, kun on täyttänyt 91.”

Luku 91 syntyy, kun kertoo seitsemän ja kolmentoista. Ne molemmat ovat positiivisia numeroita, niin kristinuskossa kuin juutalaisuudessa.

”Molemmat ovat pyhiä lukuja.”