Finnkinon emoyhtiö AMC myi Virossa, Latviassa ja Liettuassa toimivan Forum Cinemas -ketjun 65 miljoonan euron hintaan.

Finnkino sekä nyt myyty Forum Cinemas kuuluvat AMC-elokuvateatteriketjulle. Alun perin yhdysvaltalainen AMC on ollut vuodesta 2012 kiinalaisomistuksessa.­

Finnkinon emoyhtiön AMC:n Baltian maissa toimiva Forum Cinemas -elokuvateatteriketju on myyty. AMC tiedotti asiasta maanantaina.

Forum Cinemas -ketjuun kuuluu yhteensä yhdeksän elokuvateatteria Virossa, Latviassa ja Liettuassa.

Ostajana on virolainen sijoitusyhtiö UP Investment. Se omistaa Baltian maissa toimivan Apollo-elokuvateatteriketjun. Kauppahinta on 77 miljoonaa dollaria eli 65 miljoonaa euroa.

AMC saa noin puolet myyntituloista sopimuksen tekohetkellä ja loppusumman tulevina kuukausina, kun kauppa viedään päätökseen ja kilpailuviranomaiset ovat antaneet lausuntonsa.

Finnkino perusti Forum Cinemas -ketjun Baltian maiden ”haarakseen” vuonna 1999.

Viime vuodet Forum Cinemas on Finnkinon tavoin ollut osa New Yorkin pörssiin listattua AMC-konsernia. AMC:n omistaa kiinalainen viihdejätti Dalian Wanda. Finnkino siirtyi kiinalaisomistukseen vuonna 2017, kun AMC osti Bonnierilta Nordic Cinema Groupin, johon Finnkino silloin kuului.

Nykyisin Finnkino on kiinalaisomistuksessa eurooppalaisen Odeon Cinema -ketjun kautta, jonka omistaja on AMC.

Baltian teatterit myytiin, jotta maailman suurin elokuvateatteriyhtiö AMC saisi parannettua erittäin huonoa taloustilannettaan.

AMC:n elokuun alussa julkistamasta ensimmäisen vuosipuoliskon tuloskatsauksesta ilmeni, että yhtiön liikevaihto romahti koronaviruksen seurauksena 98,7 prosenttia.

Jo keväällä AMC:n kerrottiin olevan rahoituskriisissä, ja kesäkuussa yhtiö kertoi, että sillä on ”huomattavia epäilyksiä” omasta kyvystään jatkaa toimintaansa.

Tulosjulkistuksen yhteydessä yhtiö kertoi kuitenkin tehneensä kesän aikana velkajärjestelyjä ja muita toimenpiteitä, joiden avulla se selviäisi myös tulevista rajoituksista ainakin ensi vuoteen saakka. Nyt julkistettu Forum Cinemas -kauppa on siis yksi näistä toimenpiteistä.

AMC:n toimitusjohtaja Adam Aron toteaa tiedotteessa, että yhtiö haluaa tukea maksuvalmiuttaan ja ”vahvistaa tasettaan kaupan myötä arvostuskertoimella”.

Yrityskauppa on AMC:n tekemä eikä Finnkinolla käytännössä ole siihen osaa eikä arpaa. Finnkinon myyntijohtaja Hannele Wolf-Mannila sanoo HS:lle, että kauppa ei vaikuta Finnkinon toimintaan.

Yhdeksän teatteria käsittävä Forum Cinemas on Wolf-Mannilan mukaan ollut vain pieni osa Odeon Cinema -ketjun Euroopan toimintaa.

”Odeonin näkökulmasta on varmaankin niin, että nyt voidaan keskittää aika ja resurssit Euroopan ydinalueisiin.”

HS:n elokuvatoimittaja Veli-Pekka Lehtonen kirjoitti analyysissaan jo toukokuussa, että AMC saattaa ryhtyä myymään eri osiaan konkurssin välttääkseen.

Voisiko Suomen Finnkinokin jossain vaiheessa olla taas kaupan? Siihen Wolf-Mannila ei ota kantaa.

Finnkinon toiminta on joka tapauksessa jatkumassa ennallaan, hän toteaa – tai niin ennallaan kuin koronavirusrajoitusten myötä on mahdollista.

”Nyt huolehditaan siitä, että teatteritoiminta pyörii. Pidetään huolta turvaväleistä ja siivouksesta ja ihan normaalisti toimitaan.”