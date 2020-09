Vielä yläkoulussa mahtava tulevaisuus tuntui Tommi Liimatasta todennäköiseltä: Rollo on taiteilijaelämäkerta, joka kasvattaa kokonaistaideteosta nimeltä Tommi Liimatta

Tommi Liimatan Rollo on parhaita suomalaisia taiteilija­elämäkertoja.

Elämäkerta

Tommi Liimatta: Rollo. Absoluuttisen Nollapisteen Rovaniemi 1990–1996. Elämäkerta. Like. 749 s. Saatavilla myös äänikirjana.

”Tavoittelen elämänkaareni tallentamista taidetöiksi”, kirjoitti parikymmenvuotias rovaniemeläinen Tommi Liimatta päiväkirjaansa kolmastoista kesäkuuta 1996.

Töitä onkin riittänyt. Liimatta tuli tunnetuksi Absoluuttinen Nollapiste -yhtyeessä, mutta hän on myös Finlandia-ehdokkaana ollut kirjailija, sarjakuvataiteilija, kiitelty podcast-tekijä ja niin edelleen.

Läheskään kaikki hänen tekemänsä ei ole suorasti omaelämäkerrallista, mutta kaksi Jeppis-romaania (2014 ja 2016) kronikoivat taiteilijan lapsuusvuosia 1980-luvun Pietarsaaressa. Rollossa taas muistellaan teini-ikää 1990-luvun Rovaniemellä.

Nämä kirjat yhdistelevät lankoja Liimatan ja kumppanien moninaisista töistä, mutta ennen kaikkea ne kasvattavat omaa kokonaistaideteostaan ihmisestä nimeltä Tommi Liimatta.

Mieleen nousee useampi Pentti Saarikosken pohdinto samasta aiheesta, esimerkiksi kuuluisa: ”Minä teen elämästäni fiktiota, jotta se olisi totta.”

Pohjoiseen muuttaneen Liimatan elämä jatkuu Rollon alussa osin samoissa merkeissä kuin Pietarsaaressakin kavereiden kanssa touhuillen ja taiteillen, mutta lapsen huolettomuus karisee hiljalleen. Päänvaivaa ja totuttelua aiheuttavat koulussa saatu ja omaksuttu oudon ulkopuolisen asema, vanhempien ero ja siitä aiheutuva häpeä sekä asteittain vakavoituva bänditoiminta, mikä sekään ei tapahdu ilman hankausta.

Liimatta kulkee maailmassa omapäisesti, mutta kantaa henkistä painoa, josta ei voi puhua ystävillekään.

”Vielä nykyäänkin kevätpakkasen tuoksu noutaa mieleeni innostuneen jakson, jolloin sisälläni eli valo ja mahtava tulevaisuus tuntui – ei mahdolliselta vaan todennäköiseltä. Valo alkoi himmetä heti lukion alussa”, Liimatta muistelee.

Rollo eroaa Jeppisten jatkumosta siinä, että se ei ole enää romaanimuotoinen teos vaan selkeämmin omaelämäkerta, myös aikalaishaastatteluin taustoitettu – ja samalla Rovaniemi-rockin historiankirjoitusta laajemminkin. Tyylillinen ero aiempaan ei kuitenkaan ole suurensuuri.

Liimatan asiallinen ja melodramaattisuudesta kieltäytyvä kerronta, joka yhdistyy omaperäisesti ilmaistuihin sosiaalisiin ja arkisiin havaintoihin, toimii sekä proosassa että asiatekstissä. Useat kiteytykset ovat kaikessa pienimuotoisuudessaan erinomaisen viihdyttäviä.

”Kevyine kantamuksinemme – olut ei koskaan paina – kävelimme keskustan läpi Kaskitielle Piian ja Pekin luo.”

Runsas teos tarjoaa paljon juonteita, joista kiinnostua: luovan mielen kehitys, lama-Suomen ajankuva, kaveripiirin ­sosiologia, musiikkidiggailun arki 1990-luvulla, pohjoissuomalaisen kulttuurinharrastamisen erityispiirteet.

Koruton mutta valpas havainnointi yhdistyy kaunokirjalliseen tyyliin huikean luontevasti. Liimatta on hionut työkalunsa huippukuntoon. Tätä hän onkin harjoittanut päämäärä­tietoisesti jo lapsesta, niin kauan kuin luomisen eetos ja halu jättää itsestään jälki maailmaan on ollut läsnä.

Näin Rollokin sisältää aitoa ja tarkoin sanoitettua ajankuvaa eikä summittaista muistelua, jossa vuodet heittävät ja menneisyys on utuinen mielikuva, josta mieleen jää lähinnä fiiliksiä. Ahkera päiväkirjan kirjoittaminen on taatusti auttanut menneen hahmottamisessa.

Päiväkirjoissaan teini-ikäinen Tommi on vakuuttunut, että vielä niitä jälkipolvet lukevat. Aivan kuin aiemmin mainittu Pentti Saarikoski.

Liimattahan teki hienoa työtä toimittaessaan Saarikosken Pohjois-Haagan ja Keravan päiväkirjat (2019). Itse asiassa jo Rillipää ja läski -kirjeenvaihtoteos (2010) Jouni Hynysen kanssa toi heppoisuudestaan huolimatta esiin tyylillisiä yhtäläisyyksiä Liimatan ja Saarikosken välillä. Rollossa tämäkin yhteys tulee ­selkeämmäksi, tunnustetuksi.

Heittäytyvä perinpohjaisuus tuntuu olevan tärkeä osa Liimatan persoonaa, mikä erottaa hänet jo lapsena puuhastelijoista. Ajatuksia ei jätetä puolitiehen ja projektit saatetaan loppuun huolellisesti – paitsi jos ne eivät kiinnosta, kuten vaikka koulunkäynti.

Pikakelauksiin ei lähdetä Rollossakaan. Vaikka oletettu pääjuonne eli Absoluuttisen Nollapisteen ura ottaa huimia askeleita, myös pienempien kasetti­projektien ja kotielokuvien valmistuminen kerrataan kiirehtimättä. Välillä se voi kyllästyttää, mutta tyyli on otettava sellaisenaan. Koskaan ei tiedä, mikä detalji nousee tärkeäksi, joten ne käydään läpi yhtä arvokkaina.

Pulkkailun ja musiikkiharrastuksen sekä kasvukipuilun ja yleisen filosofoinnin lomassa Liimatasta ja kumppaneista tulee esiintyviä taiteilijoita, paikallisia julkkiksia ja levyttäviä muusikoita.

Rollon päättyessä Absoluuttinen Nollapiste on noussut nuorella iällä valtakunnalliseen tietoisuuteen ja Liimatta on muuttamassa tyttöystävineen Tampereelle. Taiteilijuus laajoine mahdollisuuksineen ja karuine realiteetteineen on ainoa harkittu uravaihtoehto.

Kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnoissa Tommi Liimatta, 44, on päässyt jo ehdolle. Näin hyvin taustoitettu ja kirjoitettu omaelämäkerta voisi kenties kisailla tietokirjallisuuden Finlandiasta.