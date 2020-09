Jiri Gellerin studiolla on seuraavaan näyttelyyn tulevia krokotiiliveistoksia. ”Krokotiili on brutaali otus, joka on heti syntyessään valmis metsästämään eikä opi mitään. Veistoksissani se pitää hampaissaan herkkää ilmapalloa”, Geller sanoo. Sylissään hänellä on Pähkinä-niminen koira.­