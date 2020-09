Uusilla kappaleilla höystäminen nostaa The Rolling Stonesin Goats Head Soup -albumin statusta, kirjoittaa kriitikko Mikko Aaltonen.

Rock

The Rolling Stones: Goats Head Soup. Virgin/Universal ★★★★

Vuoden 1973 syksyllä julkaistu Goats Head Soup on The Rolling Stonesin sisäisessä kaanonissa jonkinlainen kummajainen. Albumi tunnetaankin verrattain heikosti muiden kuin omistautuneimpien fanien keskuudessa.

Tällä viikolla julkaistava, perustelluilla arkisto­löydöillä höystetty, uudelleen­julkaisu paljastaa, ettei albumin b-statukselle ole perusteita. Sävellyksellisesti levy on vahvempaa tekoa kuin yksikään yhtyeen 1980-luvun albumeista.

Goats Head Soupin jäämistä yhtyeen muun 1970-luvun tuotannon varjoon selittänee osaltaan sen ilmestymisajankohta. Vuonna 1973 päättyi The Rolling Stonesin ”kultaisena kautena” pidetty ajanjakso, joka oli tuottanut klassikkoalbumeita Beggars Banguetista (1968) Exile On Main St:iin (1972).

”The Stones-leiriin” mielikuvissa liitetty jengimentaliteetti oli myös alkanut rakoilla. Monilla Goats Head Soupin kappaleilla eivät soita kaikki yhtyeen jäsenet, vaan esimerkiksi basisti Bill Wymanin tilalla kuullaan monilla kappaleilla joko Mick Jaggerin tai Keith Richardsin soittamat bassolinjat.

Yhtyeen seuraavan albumin, vuoden 1974 It’s Only Rock’n’Rollin, parivaljakko tuottikin jo itse. Goats Head Soup jäi näin yhtyeen ”kultaisen kauden” soundillisen arkkitehdin Jimmy Millerin viimeiseksi kädenjäljeksi Stones-historiaan ennen tuottajan asteittaista sortumista yhtyeen palveluksessa hankittujen riippuvuussairauksien alle.

Goats Head Soupin ilmestyessä Rolling Stones oli saavuttanut pisteen, jossa se saattoi toteuttaa itseään missä päin maailmaa tahansa ja keiden kanssa sattui kulloinkin huvittamaan. Yhtye myös hyödynsi ahnaasti tätä optiota.

Goats Head Soup oli Rolling Stonesille taiteellinen välierävoitto tilanteessa, jossa yhtyeen kupla olisi saattanut jo puhjeta omaan korskeuteensa. Yhtyeen sointi on levyllä vielä romuluisen irtonainen, svengaava ja viehättävällä tavalla boheemi.

Albumin kymmenestä alkuperäiskappaleesta kahdeksan löysi lopullisen muotonsa vain neljässä viikossa, mikä on supertähti-statusta kantavalle yhtyeelle ennennäkemättömän rivakkaa toimintaa.

Kaikkien maailman classic rock -radiokanavien tehorotaatioon juurtunut listaykkössingle Angie on albumilla poikkeama; herkkä, tarkoin kudottu popromanttinen koruommel.

Muut yhdeksän kappaletta on uitettu rujommissa raaka-aineissa: suodattamattomassa Chigaco-bluesissa sekä outlaw-countryssä.

Heti avausraita Dancing With Mr. D:n groove viettelee ”Jagger-satanismilla” leikittelevään teemaansa vastustamattomasti kuin Sympathy For The Devil joitain vuosia aiemmin. Star Star:in taloudellista ja melodista boogie-tikkausta on puolestaan varmasti kuunneltu ensirääkäisyjään päästelleessä AC/DC -leirissä korvat kuumina.

Uudelleenjulkaisua varten albumi on masteroitu uudelleen niin sanotulla puolinopeusmasterointitekniikalla.

Laadukkailla stereoilla soiton saattaa erottaa aiempaa kirkkaammin ja sen nyanssit terävimpinä. Jälkimmäisissä löytyy. Toiseksi viimeisintä albumiaan yhtyeessä tehneen Mick Taylorin loputon maustaminen nousee ansaitusti äänikuvan pintaan.

Stones-diggareille koko tämän massiivisen uudelleenjulkaisun perustelevat kuitenkin kolme täysin uutta kappaletta.

Näistä ensimmäinen, All The Rage, on mehevä barrelhouse-verryttely, syvän etelän suistomailla uitettu romuluinen boogie – enemmän maistiainen kuin varsinainen kappalehelmi.

Sen sijaan on kovin hämmentävää, että niin ikään uutena kappaleena nyt ensimmäistä kertaa julkaistava Criss Cross on pidetty pimennossa 47 vuotta!

Kappale on täysiveristä, koukukasta Stones-rockia, joka rullaa – hyökkää! – kaduille ja klubeille kuin Start Me Up vajaa vuosikymmen myöhemmin. Se, että kappaleeseen on tehty isolla rahalla video nimekkään ohjaajan toimesta, osoittaa, että myös yhtyeen jäsenet ovat vihdoin oivaltaneet asian.

Alkuperäisen Goats Head Soupin kontekstin ulkopuolelta, vuoden 1974 ”salaisista kansioista” on kaivettu masterointipöydälle uudelleenjulkaisun toisena etukäteissinglenä julkaistu Scarlet-kappale.

Scarletia on markkinoitu Led Zeppelinin Jimmy Pagen soittamalla kitararaidalla, mutta se ei nosta keskivertoa renkutusta ”kadonneeksi klassikoksi”. Kiinnostavampi on uudelleenjulkaisun mukana tuleva, indie-yhtye War On Drugsin kappaleesta tekemä remix, jonka jäljiltä 1970-luvun alkupuolen Rolling Stones päätyy kuulostamaan lähes alkuaikojen The Killers -yhtyeeltä, riisuttuna jälkimmäisen ylenmääräisestä glamourista.

Kriitikon valinnoissa Katy Perryn kahden tähden single ja Olavi Uusivirran Lauantain toivotut:

Albumi, pop

Katy Perry: Smile. Capitol. ★★

Jos Arttu Wiskari tekee Suomessa mittatilauksena alimman yhteisen nimittäjän taidetta, Katy Perry on hänen naispuolinen amerikkalainen vastineensa. Tosin Perryn kohderyhmä on kapeampi: valkoisen keskiluokan teini-ikäiset tytöt. Vuosikymmenen takainen Teenage Dream -levy toimii yhä jonkinlaisena amerikkalaisen pop-megalomanian kaiken vääristävänä peilinä, mutta Perry on jäänyt läpimurtonsa vangiksi. Smilelllä aikuistumisyritykset eivät vakuuta, sillä ne jäävät kosmeettisiksi. Dua Lipan ja pandemian aikakaudella Perryn teollinen roskapop kuulostaa irvokkaalla tavalla ympäröivästä maailmasta irtautuneelta.

Albumi, pop

Olavi Uusivirta: Lauantain toivotut. Universal. ★★★

YLE:n instituutiolle pokkaava Lauantain toivotut tipauttaa kuulijansa kerta­rysäyksellä takaisin yhtenäis­kulttuurin turvalliseen syliin. ”Kultaisella 80-luvulla” vaihtoehtoja oli usein korkeintaan kaksi: ykkös- tai kakkoskanava, diinarit tai punkkarit, sininen tai punainen maito. Sieltä kaukaiselta kivikaudelta Olavi Uusivirta on poiminut tulkittavaksi tusinan suomirockin tunnetuimpia klassikoita. Kyse lienee Uusivirran rakkauskirjeestä lauluille, jotka saivat hänet aikoinaan rakastumaan rockiin. Nostalgiaa? Ehdottomasti. Ironiaa? Ei pätkääkään. Romanttista? Aivan älyttömän. Ihan kuin kasarilla, kaksi vaihtoehtoa: ota tai jätä.

Albumi, räp

Cledos: Ceissi. Warner. ★★★

Vakuuttavaa jälkeä muun muassa Kuben fiittaajana työstäneen Cledosin ympärillä piisaa ”haippia”. Kymmenen kappaleen tasavahva, vankan flown voimin eteenpäin rullaava kokonaisuus ei ole tyystin vailla debyyteille ominaisia lastentauteja. Ceississäkin monipuolisuudeksi tarkoitettu kääntyy paikoin epätasaisuudeksi. Peräkkäin kuultavat Penthousess ja strategisesti aivan oikein lopetuskappaleeksi sijoitettu Life voisivat tuskin olla kauempana toisistaan. Edellisen, lapsellisissa räppifantasioissa lilluvan viiden pennin blingin tilalle olisi voinut huoleti tuottaa toisen jälkimmäisen; persoonallisen ja yllättäviin suuntiin kurkottavan pop-helmen.

Single, räp

Pharrell feat. Jay-Z: Entrepreneur. ★★★★

1990-luvun räpin voimahahmo Jay-Z ja 2000-luvun ensim­mäisen vuosi­kymmenen r&b:n innovaatori Pharrell muodostavat luontevalta kuulostavan aisaparin. Entrepreneur ei juhlista jenkkiräpin eetoksen mukaisesti yksilön matkaa kadunkulmasta kulmahuoneeseen, vaan afroamerikkalaisen yrittäjyyden yhteisöllistä historiaa. Kappaletta kannattaakin kuunnella sen yhteydessä julkaistua videota samalla katsellen. Se esittelee mustan yhteisön soihdunkantajia koulujen perustajasta vegaaniravintoloitsijan kautta Broadway-tanssijaan. Pharrellin puhtaan kaunis falsetto kuljettaa keskitempoisen taistelulaulun musiikillisesti lähelle Isaac Hayesin ja Marvin Gayen sielukasta vanhan koulun maisemaa.