BTS:n uusi kappale Dynamite nousi Billboard Hot 100 -listan ykkössijalle.

Huippusuositussa BTS-yhtyeessä on seitsemän jäsentä.­

Eteläkorealaisen popyhtye BTS:n ennestäänkin valtaisa suosio kasvaa kasvamistaan. Maanantaina yhtye teki historiaa, kun sen uusi kappale Dynamite nousi Yhdysvaltain Billboard-singlelistan ykköseksi. Asiasta uutisoi muun muassa AFP-uutistoimisto.

Muun muassa edm-tyylistä popmusiikkia ja hip hopia yhdistelevän BTS:n studioalbumeista kolme on noussut jo Yhdysvalloissa albumilistan kärkeen.

Nyt BTS:stä tuli myös ensimmäinen korealainen yhtye, jonka yksittäinen kappale pääsee Billboardin huippusijalle. Lähimmäksi on aiemmin päässyt artisti PSY, jonka viraalihitti Gangnam Style nousi vuonna 2012 listalla kakkoseksi.

Billboardin Hot 100 -lista määrittelee suosituimmat kappaleet laskemalla yhteen niiden suoratoistomäärät, radiosoiton sekä digitaalisen myynnin.

Etelä-Korean presidentti Moon Jae-inkin onnitteli BTS:ää sen tuoreimmasta saavutuksesta.

”Loistava saavutus, joka edelleen kasvattaa ylpeyttämme K-popista”, presidentti lausui AFP:n mukaan.

Varhain maanantaiaamuna Suomen aikaa BTS kahmi palkintoja MTV:n Music Video Awards -gaalassa. Ryhmä sai kaikkiaan neljällä palkintoa, muun muassa parhaasta pop-musiikkivideosta.

Korealaisesta popmusiikista eli K-popista on viime vuosina tullut jätti-ilmiö. Seitsenhenkinen BTS on tällä hetkellä yksi suosituimmista K-pop-nimistä – ja yksi maailman suosituimmista yhtyeistä ylipäätään. Muita kansainväliseen huippusuosioon yltäneitä K-pop-yhtyeitä ovat esimerkiksi Blackpink ja Exo.

Suurin osa BTS:n musiikista on koreankielistä ja Dynamite on sen ensimmäinen kokonaan englanninkielinen kappale. Yhtyeen sanoitukset peilaavat nuorten ihmisten ajatuksia, monen fanin mielestä hyvin samaistuttavalla tavalla. Yhtye on käsitellyt kappaleissaan esimerkiksi mielenterveysongelmia.

BTS:n laaja fanikunta, josta käytetään nimitystä Army, on bändin tavoin erittäin aktiivinen sosiaalisessa mediassa.

BTS:n ja muun K-popin fanit ovat viime aikoina osallistuneet laajasti myös yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja hyväntekeväisyyteen. Kun BTS esimerkiksi ilmoitti kesäkuussa lahjoittavansa miljoona dollaria rasismia ja poliisiväkivaltaa Yhdysvalloissa vastustavalle Black lives matter -liikkeelle, sen fanikollektiivi keräsi hetkessä vielä suuremman lahjoitussumman.

Miljoonat K-popin fanit myös trollasivat sosiaalisessa mediassa Black lives matter -liikkeen äärioikeistolaisia vastustajia.