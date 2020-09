Jälleen uusi amerikkalaissarja yrittää ratsastaa menestyssarja This is Usin traumoja paljastavalla reseptillä, siinä onnistumatta.

Kerrostalo, jonka uudet asukkaat toivotetaan tervetulleeksi mukaan ”perheeseen” hulppeissa kattoterassijuhlissa, jossa naapuri ottaa lennossa vaikeuksiin joutuneen äidin lapsen luokseen asumaan ja kaikki ovat sydänystäviä.

Tällainen utooppinen yhteisö nähdään uudessa amerikkalaissarjassa The Village – hyvien ihmisten kylä (2019). Melodramaattisessa sarjassa brooklyniläiseen kerrostaloon on ahtautunut joukko sekä epäuskottavan naapurirakkaita että luottavaisia ihmisiä, joiden eteen elämä heittelee haasteita ja tragedioita jatkuvalla syötöllä.

Mike Danielsin (kirjoittanut muun muassa Sons of Anarchy -sarjaa) luoma The Village on viimeisin This is Us -menestyssarjan (2016–) reseptillä ratsastava amerikkalaistuotanto. Sen dramaturgia kulkee traumasta traumaan, mutta ei saavuta This is Usin kaltaista koskettavuutta ja psykologista syvyyttä. Henkilöiden tarinat vyöryvät päälle tahmeina ja ennalta-arvattavina kuin siirappi, eikä katsoja saa hetken hengähdystaukoa laskelmoidulta kyynelten tiristämiseltä. Esimerkkinä tunteellinen kohtaus, jossa Afganistanissa jalkansa menettänyt sotaveteraani Nick (Warren Christie) saa luokseen henkensä pelastaneen sotakaverinsa, koiran: paikalle nilkuttaa kolmijalkainen saksanpaimenkoira.

Kymmenosaisen ensemblesarjassa talon asukkaiden elämät risteävät, osin ennalta-arvaamattomastikin. Lähtöasetelmassa traumaperäisestä stressihäiriöstä kärsivä Nick muuttaa kuntoutusjaksonsa jälkeen The Villageksi ristittyyn kerros­taloon. Rakennuksessa asuu myös Nickin entinen heila, yksinhuoltaja Sarah (Michaela McManus) tyttärineen (Grace Van Dien). Muita draaman keskushenkilöitä ja talon asukkaita ovat The Villagen henkeä yllä­pitävä talonmies Ron (Frankie Faison) ja tämän vaimo Patricia (Lorraine Toussaint), oleskelulupansa ja ex-miehensä kanssa vaikeuksiin joutuva Ava (Moran Atias), tätä auttava lakiopiskelija Gabe (Daren Kagasoff) ja Gaben isoisä (Dominic Chianese).

Käsitellyt aiheet, kuten ikääntyminen, pakolaisuus ja teiniraskaudet ovat tärkeitä, mutta jonkinasteinen uskottavuus ei olisi ollut pahitteeksi.

Sarja lopetettiin ensimmäisen tuotantokautensa jälkeen.

The Village – hyvien ihmisten kylä, TV1 klo 22.00