1800-luvun lopulla Euroopassa raivosi orkideamania. Orkideanmetsästäjät haalivat harvinaisia lajikkeita Indonesian sademetsissä henkensä uhalla vietäväksi yläluokan olohuoneisiin. Työn­kuvaan kuului, että puuhassa saattoi joutua ryöstetyksi tai pahimmillaan jaguaarin lounaaksi.

Orkideamanian keskipisteeseen päätyivät myös virolainen toimittaja Andres Saal ja hänen vaimonsa Emilie Rosalie Saal (1871–1954). Virossa kansallismielisistä teksteistään tunnettu Andres Saal työskenteli Indo­nesiassa hollantilaisessa paino­talossa.

Myöhemmin Andres Saal siirtyi Hollannin siirtomaa-armeijan palvelukseen valokuvaajaksi ja kartografiksi. Emilie teki eksoottisista kasveista satoja akvarelleja, joita myös Hollannin kuninkaallinen kasvitieteellinen puutarha arvosti. Saalit viettivät hollantilaispiireissä aktiivista seuraelämää.

”Kolonisoiduista tuli kolonisoijia”, huomauttaa helsinkiläistaiteilija Bita Razavi.

Emilie Rosalie Saal: Michelia Campaca, n. 1910.­

Erityisesti unohdettu Emilie kiehtoo Razavia, joka tutkii hänen tarinaansa työryhmässä virolaistaiteilija Kristina Normanin ja kuraattori Corina L. Apostolin kanssa.

Tutkimustyön pohjalta syntyy iso teoskokonaisuus Venetsian seuraavaan kuvataidebiennaaliin, joka lykkääntyi pandemian vuoksi vuoteen 2022. Viron nykytaiteen keskus CCA tiedotti heinäkuun alussa, että Razavi, Norman ja Apostol on valittu toteuttamaan Viron paviljonki.

Kristina Norman, Corina L. Apostol ja Bita Razavi tekevät Venetsian biennaaliin eräänlaisen käsitteellisen puutarhan.­

Razavi itse puhuu Emiliestä työryhmän kolmantena taiteilijana: Razavi, Norman ja Apostol yrittävät saada käsiinsä mahdollisimman paljon tämän kasvi­kuvia. Saalien tarinasta tulee myös projektin nimi Orchi­delirium, orkideahulluus.

Tavallisilla ihmisillä ei Saalien aikana Euroopassa, saati Virossa, ollut varaa orkideoihin. Indonesiassa Emiliellä oli kuitenkin mahdollisuus elää niiden keskellä ja piirtää niitä.

”Saalien aikana orkideoita pidettiin harvinaisina ja ainutlaatuisina. Nykyään jokaisella keskiluokkaisella ihmisellä on mahdollisuus hankkia sellainen olohuoneeseensa”, Razavi sanoo.

Razavi on viettänyt paljon aikaa Virossa vuodesta 2013 lähtien ja tuntee kollegansa yhteisistä näyttelyprojekteista. Viroon hänet sitoo myös autiotalo, jota Razavi on remontoinut kesämökikseen.

Razavin koti on kuitenkin Helsingissä, ollut jo vuodesta 2008. Silloin hän muutti Iranista Suomeen ja aloitti kuvataiteen maisteriopinnot kuvataideakatemiassa.

Razavin työskentely on usein sidoksissa paikkaan ja yhteiskuntaan, jossa hän teoksensa tekee. Keitä me olemme, millaisilla säännöillä me toimimme, millaisten asioiden varaan me rakennamme elämämme?

Bita Razavin opiskelupaikaksi valikoitui Helsingin kuvataideakatemia. Valintaprosessissa Eija-Liisa Ahtilan tuki oli tärkeä.­

Varhaisessa teoksessa An Observation on Inhabitants Of a Utopia (2011) Razavi havainnoi suomalaista yhteiskuntaa kuvaamalla helsinkiläiskodeista löytyneitä, kummallisella tavalla toistuvia esineitä, jotka paljastuivat Iittalan tuotteiksi.

Mäntän kuvataideviikoilla nähtiin vuonna 2015 Razavin ainoa synnyinmaassaan Iranissa tekemä teos, Bita’s Dowry, Bitan myötäjäiset, jossa Razavi kuvasi esineitä, joita hänen iranilainen isoäitinsä oli kerännyt hänen tulevaisuutensa turvaksi.

Yhteiskunnan sääntöjä hän käsitteli erityisesti teoksissaan How to Do Things with Words (A Legal Performance), jossa hän meni vuonna 2011 naimisiin ja haki sen perusteella oleskelulupaa, ja Divorce Ceremony (2017), jossa hän erosi.

Uusimmassa teoksessaan The Dog Days Will be Over Soon hän pohti nyky-yhteiskunnan suhdetta teknologiaan, tekoälyyn ja sen mahdolliseen uhkaan kehystämällä kuvakaappauksia videopelien luontomaisemista.

Razavi on kuitenkin suomalaiselle taideyleisölle toistaiseksi melko tuntematon nimi. Se on ollut ainakin osittain tietoinen valinta.

Razavin teokset ovat kaupallisten gallerioiden makuun turhan hankalia myydä. Hän ei ole kuitenkaan halunnut lähteä mukaan suomalaiselle kuvataidekentälle tyypilliseen taloudelliseen ralliin, jossa taiteilija hakee apu­rahaa maksaakseen sen vuokrana järjestögallerialle. Sen sijaan Razavi on esittänyt teoksiaan taiteilijavetoisissa näyttelytiloissa.

”On varmasti ollut paljon hitaampaa saada näkyvyyttä sitä kautta, mutta en ole instituutiotyyppinen taiteilija”, hän sanoo.

Hän on tarkka siitä, miten hänen teoksiaan esitetään ja kuinka eettisesti hänen teoksiaan esittelevät instituutiot toimivat. Onko avajaisillallisissa järkeä, jos kaikille työntekijöille ei makseta kunnolla?

Razavin työskentelyssä onkin usein hitunen instituutiokritiikkiä. Hiljattain hän pohti taidemaailman sisä- ja ulkokehiä näyttelyssä Valkan taidemuseossa Viron ja Latvian rajalla. Razavi kutsui näyttelyyn sekä taide­maailmassa meritoituneita taiteilijoita että sen ulkopuolelle jääneitä.

Venetsian biennaalin myötä Razavi on yhtäkkiä niin sisä­kehällä kuin olla voi.

Tilaisuus innostaa ja jännittää.

”Tämä varmasti muuttaa tilannettani ainakin jonkin verran”, Razavi pohtii. ”Tärkeintä kenelle tahansa taiteilijalle on voida esittää taidetta omilla ehdoillaan ja löytää teoksilleen yleisö. Toivon, että Venetsian biennaalin myötä pääsen esittämään teoksiani isommissa paikoissa ja sillä tavalla, jolla itse haluan. Luulen, että se on parasta tässä kaikessa.”

Razavi ei ole itse koskaan ollut Venetsiassa, mutta hän toivoo ­pian saavansa avaimet Alankomaiden paviljonkiin.

Yksi viehättävä koukku tarinassa on nimittäin se, että Razavin ja Normanin teoskokonaisuus nähdään nimenomaan Alankomaiden paviljongissa, joka on luovutettu täksi vuodeksi Viron käyttöön.

Virolla itsellään ei ole paviljonkia Giardini-näyttelypuistossa. Maa on sen sijaan tuonut taiteilijoitaan esille järjestämällä näyttelynsä vuokratiloissa siellä sun täällä ympäri Venet­siaa, niin kuin tapana on.

Hollannin siirtomaavaltaa sivuava suomalais-virolainen projekti kuitenkin sopii Alankomaiden paviljonkiin paremmin kuin hyvin. Norman on tekemässä paviljonkiin kolmea videoteosta, jotka sijoitetaan eräänlaiseen käsitteelliseen puutarhaan, jota Razavi valmistelee.

Tarkoituksena ei siis ole tehdä kasviaiheisia teoksia, Razavi korostaa, vaan ottaa Saalien tarina lähtökohdaksi ja esimerkiksi, jonka kautta käsitellä kolonialismia, luokkaa, perspektiiviä ja sitä, miten etuoikeus vaikuttaa siihen, miten toimimme osana yhteiskuntaa – sisäpuolella oloa ja ulkopuolelle jäämistä.

Ennen sitä on vielä paljon pengottavaa. Emilien teoksia on ollut vaikeaa löytää.

Emilien kuvituksia pidettiin arvossa kasvitieteilijöiden keskuudessa, mutta ei taiteena, ja tiettävästi esimerkiksi Tarton kaupunginmuseo kieltäytyi aikoinaan vastaanottamasta tämän teoksia kokoelmiinsa.

Emilie Rosalie Saal: Fagacea Imperialis II, n. 1910.­

Yksi johtolanka vie Los Angelesiin, minne Saalit muuttivat 1920-luvun alussa viettämään eläkepäiviään. On tieto, että Emilie olisi pitänyt Los Angelesin kaupunginmuseossa näyttelyn.

Löytyisivätkö Emilien orki­deat vielä jostain?

Alankomaiden paviljongissa nähdään vuonna 2022 virolaisvaikutteita.­

Venetsian harvinainen paviljonkivenkslaus

Venetsian biennaalista puhutaan usein kuvataiteen olympialaisina. Mitä jos olympialaisissa ei kuitenkaan olisi oikein tilaa? Päästadionilla kilpailisivat saksalaiset, britit, hollantilaiset, venäläiset, japanilaiset ja muutama muu, ja loput saisivat heittää keihästä missä sattuvat mahtumaan.

Venetsian biennaalipuistossa on vain 29 maapaviljonkia, eikä sinne mahdu enempää. Tavataan sanoa, että Suomi sai Venetsian biennaaliin oman paviljongin kuin ihmeen kaupalla, taidemesenaatti Maire Gullichsenin kikkailun tuloksena. Moni muu maa jäi ilman ja joutuu vuokraamaan biennaalin ajaksi tilat muualta Venetsiasta.

Siksi on poikkeuksellista, että Alankomaat – jolla on siis ollut onni saada puistoon hyvälle paikalle oma, Gerrit Rietveldin suunnittelema valoisa paviljonki – etsii itselleen vuokratilat muualta ja antaa paviljonkinsa avaimet Virolle.

Kyse on vain vuodesta, sanoo hollantilaisen Mondriaan-säätiön johtaja Eelco van der Lingen. Mondriaan-säätiö on Alankomaiden vastine nykytaideorganisaatio Framelle, joka vastaa Suomen paviljongista.

Ja vaihtelu tulee hollantilaisille tarpeeseen. Kun paviljonki on, paviljongissa pysytään. Se aiheuttaa vuodesta toiseen omat rajoitteensa, oli kyse sitten ahtaudesta, valaistuksesta tai modernistisen aikakauden painolastista.

”Kyse ei ole siitä, ettemmekö rakastaisi Rietveld-paviljonkia, mutta ehkä arvostamme sitä jatkossa vähän enemmän”, van der Lingen muotoilee.

Alankomaat kutsui Rietveld-paviljonkiin Viron siksi, että se on suhteellisen nuori maa, joka on tuottanut biennaaliin vuodesta toiseen hyvän näyttelyn.

”Koimme, että he ansaitsevat sen. Eikä Virolla olisi juuri mahdollisuuksia päästä muuten Giardiniin”, van der Lingen sanoo.

Nyt Alankomaat olisi voinut siis tehdä jonnekin päin Venetsiaa halutessaan vaikka veistospuutarhan. Biennaaliin valitun taiteilijan, Melanie Bonajon, toiveesta päädyttiin vuokraamaan käytöstä poistettu kirkko Cannaregion naapurustosta.

Pysyvästä kiertolaisuudesta ei ole kyse.

”Lupasimme biennaalille, että tässä on kyse vain yhdestä kerrasta”, van der Lingen sanoo.

Venetsian biennaaliorganisaatio ei halua, että paviljonkeja vaihdellaan jatkossa ihan miten sattuu. Vanha maailmanjärjestys pitää pintansa.