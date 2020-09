Keskeneräiseltä kuulostava radioteos olisi kaivannut kekseliäämpää toteutusta, kirjoittaa kriitikko Sampsa Oinaala.

Omat kaksostyttöni täyttivät eilen puoli vuotta. Tapasin hiljattain erään vanhan tuttavan, joka kieltäytyi onnittelemasta minua vanhemmuuden johdosta, koska hän tietää, ”miten hirveää se on”.

Tällainen puhe on melkoinen tabu. Vanhemmuus kuuluu esittää kauniissa valossa. Itselleni se on ollut positiivinen kokemus, mutta kaikille ei.

Miina Viljasen radiodokumentissa Olisinpa valinnut toisin kolme äitiä ja yksi isä puhuvat lasten saamisesta normeja rikkovalla tavalla.

”Se ei ollut rakkautta, vaan velvollisuutta”, yksi kuvailee äitiyttään.

Hän on kokenut suunnatonta yksinäisyyttä ympärivuorokautisessa symbioo­sissa lapsensa kanssa ja haaveillut pakenevansa ulkomaille.

Perhearki on ollut jotain muuta kuin ruusuiset haaveet. Allerginen lapsi on ollut tauotta kiinni äidissään ja valvottanut vanhempiaan vuosien ajan.

Myös sukupuolirooleja sivutaan. Useimmiten se on juuri äiti, joka kantaa lopullisen vastuun. Isä on lasten kanssa silloin, kun huvittaa. ”Miehellä on oikeus samaan elämään kuin aiemminkin...”

Kiinnostavan mausteen sisältöön tuo viimeisenä haastateltava ohjelman ainoa mies. Hänen uskonnolliseen vakaumukseensa kuuluu ajatus, että lapsia vain tulee.

Mutta entä jos sydän tuntee toisin kuin vakaumus?

Toteutukseltaan radioteos on korviinpistävän keskeneräinen. Kekseliäämmällä äänitoteutuksella painokkaaseen sisältöön olisi saatu tunnetta ja syvyyttä. Nyt kokonaisuus ei oikeastaan ole dokumentti, vaan kavalkadi puhuvia päitä ja pari katkelmaa katalogimusiikkia.

Olisinpa valinnut toisin, Radio1 klo 22.05 ja Yle Areena.