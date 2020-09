Game of Thronesin tekijöiden ensimmäinen Netflix-projekti on tv-sarja palkitusta tieteisromaanista Kolmen kappaleen probleema

Sarja on osa David Benioffin ja D.B. Weissin Netflixin kanssa tekemää satojen miljoonien dollareiden sopimusta.

Game of Thronesin tekijöiden David Benioffin ja D.B. Weissin ensimmäinen Netflix-projekti on tv-sarja, joka perustuu Liu Cixinin suosittuun ja palkittuun romaaniin Kolmen kappaleen probleema (The Three-Body Problem).

Benioff ja Weiss tekivät viime vuonna Netflixin kanssa sopimuksen tv-sarjojen ja elokuvien tekemisestä. Sopimuksen hintaa ei ole julkistettu, mutta sen on arvioitu olevan satoja miljoonia dollareita.

Benioffin ja Weissin lisäksi sarjaa kirjoittaa Alexander Woo, joka tunnetaan mm. True Bloodin yhtenä käsikirjoittajana. Woo oli myös päätekijä The Terror -sarjan toisella kaudella.

Kolmen kappaleen probleema on ison mittakaavan tieteistarina, joka kertoo vaihtoehtohistorian ihmiskunnan ja muukalaisten ensikohtaamisesta. Tarina alkaa 1960-luvulta ja ulottuu kauas tulevaisuuteen. Sen englanninnos voitti tieteiskirjallisuuden Hugo-palkinnon vuonna 2015 ensimmäisenä aasialaisena romaanina.

Kirja on ollut erittäin suosittu, ja sitä ovat julkisuudessa kehuneet muun muassa Barack Obama, Mark Zuckerberg ja kirjailija George R. R. Martin.

Romaani on Muistoja planeetta maasta -trilogian ensimmäinen osa. Sarja on ilmestynyt suomeksi Aula & co:n kustantamana.

Täältä voit lukea romaanisarjan ensimmäisen osan arvion ja täältä toisen osan arvion.

Netflixin sopimus koskee vielä tässä vaiheessa vain ensimmäistä romaania. Sarjan taustalla tuottajina ovat mm. Rian Johnson, Brad Pitt ja Rosamund Pike.

Viime vuoden lopussa julkistettiin Benioffin ja Weissin tekevän elokuvaa kauhukirjailija H.P. Lovecraftista kertovasta sarjakuvateoksesta.