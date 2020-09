Afganistanin pitkässä sotatilassa kärsijöiksi ovat joutumassa etenkin naiset, tytöt ja lehdistönvapaus.

Terrorijärjestö al-Qaidan toteutettua syyskuun 2001 iskun USA:n johtama länsiliittouma hyökkäsi Afganistaniin, missä al-Qaida majaili Taleban-hallinnon suojissa. Yhä jatkuvasta konfliktista on tullut Yhdysvaltain pisin sota kautta aikojen.

Ranskalaisdokumentti Afganistanin kallis rauha kertoo vireillä olevasta rauhanprosessista, johon haastateltu asiantuntija ei tosin usko. Rauhasta kun ei ole takeita, puhutaan vain USA:n lähdön ehdoista.

Tilanteen taustoituksessa on puutteita ja dokumentin rakenne on hyppelehtivä, mutta tulevaan ”rauhaan” löytyy monta perusteltua näkökulmaa. Piinallisen tuttua on, että varmoja kärsijöitä talebanien paluusta valtaan ovat naiset ja tytöt. Kohtalainen lehdistönvapaus pyyhkiytynee sekin pois. Länsimaille jäänee vaikutuskeinoksi talousapu, joka muodostaa ylivoimaisen valtaosan Afganistanin valtion tuloista.

Ulkovalloista Venäjä toivoo USA:lle nöyryytystä, jotta ”pakkodemokratisoinnit” loppuisivat. Kiina haluaa päästä hyötymään Afganistanin valtavista mineraalivaroista.

Osaltaan tilanteen vaikeutta alleviivaavat elokuun alun uutiset Isisin verisestä vankilahyökkäyksestä tulitauon aikana.

