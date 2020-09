Kirjallisuus

Skiftesvikin esikoisteos ilmestyi vuonna 1983 ja Ahon vuonna 1980.

Suomen kirjailijaliiton vuotuinen tunnustuspalkinto on myönnetty Joni Skiftesvikille (s. 1948) sekä lasten- ja nuortenkirjallisuuden Tirlittan-palkinto Tuulia Aholle (s. 1952). Kumpikin saa 10 000 euroa.

Vuonna 1983 novellikokoelmalla Puhalluskukkapoika ja taivaankorjaaja debytoinut Skiftesvik tunnetaan erityisesti Oulun seudun sekä merellisen kulttuurin tarkkalauseisena kuvaajana, perusteluissa luonnehditaan.

”Skiftesvik kuvaa lähihistorian taitekohtia, miljöönä on usein pohjoinen luonto. Skiftesvikin teoksille on ominaista tiivis kerronta ja jännitteiset dialogit. Hän on tiukan, realistisen kerronnan mestari, näkökulma on tavallisen ihmisen.”

Pitkä taiteilijanura kertoo hänen kollegoidensa mukaan syvästä näkemyksestä ja luomisen palosta: ”Skiftesvikin syvästi persoonallinen työ kirjallisuuden alalla on osaltaan ollut rakentamassa suomalaista kirjallista traditiota.”

Helsingissä syntyneen Tuulia Ahon esikoisteos, runokokoelma Pieni laulaja: Tarinoita melkein tosia ilmestyi vuonna 1980 Maija Karman kuvittamana.

Kaikkiaan Aho on julkaissut 19 teosta, joista viimeisin, runokirja Tähtienlaskijan runoja on vuodelta 2014. Lisäksi hän on kirjoittanut laulutekstejä ja librettoja näyttämömusiikkiteoksiin.

”Luonto, seikkailu ja myyttiset tarinat ovat mukana niin Ahon proosassa kuin runoissakin”, palkintoperusteluissa todetaan. ”Monimuotoinen tuotanto vie lukijan matkalle pitkin ihmismieltä, maita ja meriä. Ahon lyriikka ja proosa näyttävät sekä päivän kirkkauden että yön varjot.”

Liiton palkinnot jaetaan tunnustuksena kirjailijan tähänastisesta tuotannosta sekä työstä suomalaisen kirjallisuuden hyväksi.

Tunnustuspalkinto on jaettu vuodesta 1949 ja Tirlittan-palkinto vuodesta 1993 lähtien.