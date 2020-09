Koesoitto perustuu liiankin tuttuun asetelmaan, jossa soitonopettajan ja oppilaan välille syntyy sadomasokistinen suhde: Elokuvassa on silti hyvä jännite

Saksalaiselokuvassa viulistinainen kipuilee omien traumojensa kanssa ja siirtää niitä eteen päin.

Draama

Koesoitto. Ohjaus Ina Weisse. Päärooleissa Nina Hoss, Jens Albinus, Ilja Monti, Serafin Mishiev. 90 min.

★★★

Klassinen musiikki esitetään elokuvissa usein korkeakulttuurisena vastineena urheilulle. Molemmissa ihmiset ovat valmiita menemään äärirajoille saavuttaakseen virheettömiä tuloksia, mikä puolestaan houkuttelee esiin sadomasokistisia suhteita opettajan ja oppilaan välillä.

Tähän liiankin tuttuun asetelmaan perustuu myös saksalaisen Ina Weissen ohjaus Koesoitto. Nina Hoss näyttelee kompleksista viulunsoitonopettajaa Annaa, joka bongaa oppilaakseen nuoren pojan, Alexanderin (Ilja Monti). Muut koulun opettajat eivät näe Alexanderin kykyjä, mutta Anna pitää kiinni intuitiostaan.

Anna on tiukka ja vakava nainen, vaikka hänen perhe-elämänsä näyttää ensinäkemältä olevan kunnossa. Pienistä arkisista tilanteista avautuu kuitenkin säröjä, jotka alkavat paisua outoihin suuntiin. Annalla on pakkoneurooseja, joiden kanssa aviomies (Simon Abkarian) on oppinut elämään. Oma poika soittaa viulua hänkin, mutta Annan mielestä hän ei harjoittele tarpeeksi.

Annan kuva säröilee koko ajan lisää, joten on odotettavissa, että kaikki heijastuu lopulta hänen ja uuden oppilaan väliseen suhteeseen. Alexander saa niskaansa Annan koko traumaattisen menneisyyden ja sadistisen isän perinnön.

Weissen ohjauksessa on hyvät jännitteet, ja Annan sielunelämä kuvataan sinänsä uskottavasti. Hän ei ole mikään kieroon kasvanut horror-hahmo kuten Isabelle Huppert taannoin Michael Haneken Pianonopettaja-elokuvassa, joskin Weissekin lähestyy päähenkilöään etäältä ja tarkkaillen, ilman eläytymistä.

Kamarimusiikki on kuitenkin auttamatta liian ilmeinen kehys Annan kriisille, ei mystifioiva mutta arvattava. Se tekee Weissen elokuvasta lopulta aika tavanomaisen eurooppalaisen taide-elokuvan, elokuvan taiteesta ja psyykestä.

Nina Hoss on Saksan kansainvälisesti tunnetuimpia nykynäyttelijöitä, ja Koesoittokin on ennen muuta hänen elokuvansa. Annassa kaikki tunteet mylläävät sisällä ja syvällä. Myös Ilja Monti näyttelee vahvasti Alexanderia, joka ei alistu opettajansa välineeksi.