Virpi Suutarin ohjaus Alvar, Aino ja Elissa Aallosta on monipuolinen tutkielma, joka nostaa esiin myös päähenkilöidensä inhimillisiä heikkouksia.

Aino ja Alvar Aalto New Yorkin maailmannäyttelyssä 1939.­

Dokumentti

Aalto, ohjaus Virpi Suutari. Pääosissa Alvar Aalto, Aino Aalto ja Elissa Aalto. 103 min. K7. ★★★★★

Ensisekunneista lähtien tulee varma tunne: näin tämän pitääkin mennä.

On majesteettisia kamera-ajoja Alvar Aallon suunnittelemissa rakennuksissa ja niiden ulko­puolella. On rakeista musta­valkoista kaitafilmiä, joissa nähdään voimakaksikko Alvar ja ­Aino Aalto kotioloissa, työn ­äärellä ja purjehtimassa.

On ääneen luettuja asiantuntijasitaatteja useilla kielellä. Kuullaan Aaltojen välistä kirjeenvaihtoa näyttelijöiden Martti Suo­salon ja Pirkko Hämäläisen lukemana.

Kamera kiertää ja viipyilee suunnittelijoiden muotokielen yksityiskohdissa.

Kuvavirtaa tukee Sanna Salmenkallion säveltämä musiikki, joka ei jää taustalle mutta ei pauhaa päälle.

Dokumenttiohjaaja Virpi Suutari on uudessa työssään Aalto suuren aiheen äärellä, Suomen kansainvälisesti tunnetuimman arkkitehdin Alvar Aallon elämässä ja teoissa.

Suutari kertoi elokuussa HS:n haastattelussa Aalto-suhteensa alkaneen jo lapsena Rovaniemellä vuonna 1965 valmistuneesta kirjastotalosta, josta tuli hänen iltapäiviensä turvapaikka.

”Pystyn vieläkin tavoittamaan tunteen, kun tartuin ulko-oven messinkiseen kaarevaan ovenkahvaan ja siirryin kohti lämmintä ja kutsuvaa tilaa”, Suutari kuvaili.

Ovikokemus on kollektiivinen.

Sama messinkinen ovenkahva toivottaa edelleen päivittäin ihmisiä tervetulleeksi Aallon suunnittelemiin rakennuksiin eri puolilla Suomea, kuten esimerkiksi Helsingin Akateemiseen kirjakauppaan.

Aalto on koskettanut lähes kaikkia suomalaisia.

Pariisin lähellä sijaitseva Maison Louis Carré valmistui vuonna 1959, ja se on yksi merkittävimmistä Alvar Aallon suunnittelemista yksityiskodeista.­

Suutarin suhde kohteeseensa on poikkeuksellisen utelias, viitseliäs ja lämmin.

Dokumentin näennäisen viipyilevästä rytmistä huolimatta Aalto sisältää runsaasti tietoa. Suutari maalaa Aalloista kuvan, jossa on paljon tuttua, mutta myös paljon uutta ja yllättävää.

Lopputuloksena on moni­puolinen ja informatiivinen tutkielma modernismin mestarista ilman ulkolukua tai jalustalle nostamista.

Dokumenttia varten kuvauksia on tehty seitsemässä maassa ja sitä varten on digitoitu suuria määriä arkistofilmejä.

Viitseliäisyys näkyy tiedon­louhinnan lisäksi myös palkitsevissa visuaalisissa kikoissa.

Esimerkiksi kun dokumentissa kerrataan Aallon kuulua sitaattia ”Ettehän unohda leikkiä”, kankaalla kuvataan parkour-harrastajia kiipeilemässä Jyväskylän yliopiston päärakennuksen penkereillä ja rakenteissa.

Korkean tason merkkihenkilöistä laadituissa profiileissa on riski kertoa kaikki suurimman yhteisen nimittäjän kautta tai jumittua siihen, mikä jo ennalta tiedetään.

Vuonna 1935 valmistunut Viipurin kaupunginkirjasto ränsistyi Neuvostoliiton aikana. Entistetyn kirjaston avajaiset pidettiin vuonna 2013.­

Suutari ei tee näin. Hän on poiminut valtavasta lähdemateriaalista paljon lisäarvoa tuottavia ­sitaatteja. Kaikkia kertojaääniä ei ole esitelty, mikä on visuaalisen eheyden vuoksi perusteltu päätös.

Dokumentti sopii niin maallikoille kuin harrastajille. Perus­asiat käydään läpi, mutta kuva ­Alvarista ja Ainosta täydentyy.

Suutari on saanut dokumenttia varten käyttöönsä Aallon suvulta aiemmin julkaisematonta kuvamateriaalia ja rakkauskirjeitä.

Niiden perusteella Aallot olivat visionäärisiä ja työteliäitä, mutta myös leikkisiä ja boheemeja – ja inhimillisiä kaikissa heikkouksissaan.

Yksi dokumentin suurimpia ansioita on Alvar Aallon (1898–1976) ensimmäisen vaimon Aino Aallon (1894–1949) tuominen kulisseista näyttämön eteen Alvarin rinnalle.

Sisustussuunnittelijana ja muun muassa sisustustavaraliike Artekin toimitusjohtajana toiminut Aino oli miehensä likeisin työtoveri ja sielunkumppani. Artekista saadut tulot antoivat työrauhaa taiteelliselle työlle.

Avioparin luettu kirjeenvaihto paljastaa pariskunnan vahvan eroottisen latauksen, josta läikkyi myös virallisen parisuhteen reunojen yli.

Kuitenkin näistä asioista ja cocktailien määristä he keskustelivat avoimesti kirjeissään. ”No girls”, vakuutti Yhdysvalloissa työmatkalla ollut Alvar vaimolleen 1930-luvun lopussa.

Aino Aalto kuoli syöpään 54-vuotiaana.

Vuonna 1952 Alvar Aalto meni naimisiin Elsa ”Elissa” Mäki­niemen kanssa, joka sai todistaa Alvar Aallon 1950-luvun menestyksekkään punatiilikauden merkkiteosten, kuten Säynätsalon kunnantalon, Otaniemen kampuksen ja Helsingin Kulttuuritalon nousemista.

Alvar ja Elissa Aalto menivät naimisiin vuonna 1952.­

Myöhempinä vuosina Elissa Aallon osaksi tuli myös tukea syrjäänvetäytyvää ja alkoholisoituvaa kansallissankaria, joka joutui nuoren radikaalin arkkitehti­polven kritiikin kohteeksi.

Aalto etenee kronologisesti episodeissa, joissa esitellään tietty rakennuskohde. Kussakin tiivistyy jotain olennaista Aaltojen tyylin kehityksestä.

Ensimmäinen kohde on 1920-luvun klassistinen Muuramen kirkko, ensimmäinen Aallon piirtämästä seitsemästä kirkosta. Siinä näkyy hänen rakkautensa Italiaan, jossa Aallot olivat olleet häämatkalla vuonna 1924.

Italian vaikutus näkyi Aallon töissä koko hänen uransa ajan.

Vuonna 1939 valmistuneen Villa Mairean myötä Alvar Aalto siirtyi funktionalismista kohti modernimpaa ilmaisua.­

Käännekohtina Aallon uralla dokumentti pitää oikeutetusti 1930-lukua, Paimion parantolan ja Viipurin kirjaston funktionalismia.

Vuonna 1933 valmistuneessa Paimiossa yhdistyi uudenlainen parantolarakennustyyppi ja moderni arkkitehtuuri.

Parantola oli merkittävä myös siksi, että sen myötä Aallot alkoivat suunnitella huonekaluja. Esimerkiksi Paimio-nojatuoli on edelleen Artekin tuotannossa.

Aalto osaa myös herkutella kiintoisilla triviatiedoilla.

Dokumentissa on lyhyt välähdys vuoteen 2036 sijoittuvasta Things to Come -tieteiselokuvasta (Menzies, 1936), johon Aaltojen unkarilainen ystävä, valokuvaaja László Moholy-Nagy ujutti Paimio-tuolin osaksi futuristista lavastusta.

Aalto on Jussi Rautaniemen suurenmoisesti leikkaama kaikenkattava tietopaketti ja vahva esteettinen elämys.

Virpi Suutari välttää suvereenisti kaikki kliseekarikot ja tekee maailmanluokan dokumenttia.