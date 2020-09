Maailmalla suosittu Disneyn suoratoistopalvelu aloittaa Suomessa kahden viikon kuluttua – Tällainen on syyskauden tarjonta

Disney+ on kerännyt maailmalla jo 60 miljoonaa asiakasta, palvelun vetonauloina ovat Star Wars, Marvelin sankarit ja Disneyn koko perheen elokuvat.

Jon Favreaun ja Dave Filonin tekemän The Mandalorian -sarjan pääosaa esittää Pedro Pascal.­

Suomen suoratoistomarkkinat kuumenevat kahden viikon kuluttua, kun Disney+ aloittaa täällä 15. syyskuuta. Viihdejätti julkisti torstaina ohjelmavalikoimansa ja kertoi, milloin palvelun vetonaulat ovat katsottavissa.

Palvelun isoin menestys on ollut ensimmäinen näytelty Star Wars-tv-sarja The Mandalorian. Vaikka sarja on maailmalla julkaistu kokonaan jo ajat sitten, se ilmestyy Suomessa viikoittain. 15. syyskuuta ilmestyy kaksi jaksoa, jonka jälkeen sarjasta ilmestyy uusi jakso joka perjantai. Heti sen perään 30. lokakuuta alkaa sarjan toinen kausi.

Disney+:n pohjoismaiden johtaja Hans van Rijn puhui etäyhteyden välityksellä palvelun julkistustilaisuudessa. ”Suomessa pidetään tosi paljon Star Warsista, ehkä Joonas Suotamosta johtuen”, viitaten suomalaiseen, joka on uusimmissa Star Wars -elokuvissa esittänyt karvaista Chewbacca-hahmoa.

Ilmeisesti jakelusopimuksista johtuvista syistä ihan kaikki Star Wars -elokuvat eivät kuitenkaan ole juuri Suomessa heti saatavilla. The Last Jedi -elokuva tulee palveluun vasta lokakuun lopussa. Muut Star Wars -elokuvat ja sarjat, myös The Clone Wars -animaatiosarjan uusi seitsemäs kausi, julkaistaan heti 15. syyskuuta.

Mulan-elokuvassa pääosaa näyttelee Yifei Liu.­

Syyskauden isoin elokuvaensi-ilta palvelussa on näytelty Mulan. Se julkaistaan 4. joulukuuta. Elokuvaa ei koronatilanteen takia julkaista lainkaan elokuvateattereissa.

Suositun Broadway-musikaalin Hamiltonin filmatisointi on katsottavissa heti, kun palvelu alkaa.

Disney mainostaa näkyvästi Simpsoneita palvelunsa yhtenä vetonaulana. Sarjan on tuottanut Disneyn entinen kilpailija 21st Century Fox, jonka Disney osti vuoden 2019 alussa 71 miljardin dollarin hintaan.

Disney+-palvelussa on nähtävissä Disneyn ja Pixarin tuotantoja, Star Wars ja Marvel -elo­kuvia ja sarjoja sekä National Geographicin tuotantoa. Maailmalla palvelulla on jo yli 60 miljoonaa tilaajaa.

Van Rijnin mukaan pohjoismaalaisissa kotitalouksissa on nyt keskimäärin kaksi suoratoistotilausta. ”Uskomme, että tilaa on vielä yhdelle.”