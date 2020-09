Vielä viime viikolla BBC ilmoitti, että perinteikkäät yhteislaulut esitetään koronarajoitusten vuoksi nyt vain instrumentaaliversiona. Nyt kappaleet tuleekin laulamaan 18 laulajan ryhmä.

The Proms -festivaali järjestetään useimmiten The Royal Albert Hallissa.­

Isänmaallisina pidetyt kappaleet Rule Britannia ja Land of Hope and Glory lauletaan sittenkin Proms-festivaalin päätöskonsertissa lauantaina, kertoo BBC. Yleisradioyhtiö pyörsi aiemmat päätöksensä johtuen kovasta kritiikistä, jota se on saanut osakseen.

Vielä viime viikolla BBC ilmoitti, että perinteikkäät yhteislaulut esitetäänkin koronarajoitusten vuoksi nyt vain instrumentaaliversiona. Kappaleiden esittäminen vaatisi satahenkisen kuoron ja 80 orkesterisoittajaa, mutta yhtiö katsoi, että turvavälejä ei olisi näin suuressa joukossa mahdollista noudattaa.

Osa briteistä arveli kuitenkin, että oikea syy sanoitusten poistamiseen olisi ollut vanhojen sanoitusten yhteys kolonialismiin ja orjuuteen.

Kritiikki oli lopulta niin äänekästä, että BBC kertoi etsineensä jonkin muun ratkaisun. Nyt sellainen löytyi: molemmissa kappaleissa laulaa pienempi, 18 laulajan ryhmä. Yleisöä Royal Albert Hallissa ole tänä vuonna lainkaan.

”Molemmat kappaleet tulee esittämään valikoitu ryhmä BBC:n laulajia. Sanat siis lauletaan konserttisalissa, ja kuten olemme sanoneet, jokainen katsoja voi täysin vapaasti yhtyä lauluun kotonaan”, sanotaan BBC:n tuoreessa lausunnossa.

Viimeisen puolentoista viikon aikana brittimediassa on kuohunut näiden kahden laulun ympärillä. Rule Britannia ja Land of Hope and Glory -kappaleet on perinteisesti esitetty klassisen musiikin festivaalin Promsin päätöskonsertissa yleisön heilutellessa samaan aikaan pieniä Britannian lippuja.

Ne ovat monille briteille rakkaita lauluja, mutta toiset pitävät niitä liian patrioottisina ja vaivaannuttavina.

Kohu alkoi, kun The Sunday Times -lehti toissa sunnuntaina uutisoi, että BBC suunnittelisi laulusta luopumista.

Moni britti epäili – lehden jutun yllyttämänä – että päätöksen takana olisi ollut muita motiiveja kuin koronarajoitukset. Jutussa väitettiin, että suomalainen kapellimestari Dalia Stasevska olisi ollut yksi heistä, jotka halusivat modernisoida ohjelmistoa. Lehden mukaan Stasevska olisi Black lives matter -liikkeen kannattaja eikä siksi halua, että lauluja esitettävän. Tämän jälkeen Stasevska joutui muun muassa Brexit-puolueen johtajan Nigel Faragen vihaisten twiittien kohteeksi ja hänen perheettään uhkailtiin.

Jopa pääministeri Boris Johnson on osallistunut keskusteluun.

”En voi uskoa, että BBC sanoo, ettei kappaleita Land of Hope And Glory tai Rule Britanniaa! lauleta perinteiden mukaan Proms-festivaalin päätöskonsertissa”, Johnson sanoi toimittajille viime viikolla.

”Meidän on aika lopettaa historiamme, perinteidemme ja kulttuurimme häpeäminen ja itsemme syyttely”, hän jatkoi.