Päivän tv-elokuvat arvioi Martta Kaukonen.

Autobiografia ★★★★

(Suomi 2016) Nainen (Cris af Enehielm) ei malttaisi millään jäädä eläkkeelle autonasentajan työstään. Mari Mantelan ruotsinkielisen lyhytkomedian vahva naispäähenkilö pelaa miesten maailmassa itse laatimillaan säännöillä.

Teema & Fem klo 14.45

Lost in Translation ★★★★

(USA/Japani 2003) Nuori amerikkalainen vaimo (Scarlett Johansson) ystävystyy amerikkalaisen näyttelijän (Bill Murray) kanssa Tokiossa. Sofia Coppolan draama on originelli. (K7)

Frii klo 18.00

Katseeseen kätketty ★★★

(USA 2015) Kollegan (Julia Roberts) tyttären (Zoe Graham) murha ei jätä sitä tutkinutta FBI:n agenttia (Chiwetel Ejiofor) rauhaan. Billy Ray filmatisoi argentiinalaisen Juan José Campanellan vuonna 2009 ilmestyneen jännärin uudelleen. Alkuperäisteos on parempi. (K12)

Hero klo 19.00

Ice Age 4 – Mannerten mullistus ★★★

(USA 2012) Animaatioiden sarjan neljännessä osassa laiskiainen Sid (äänenä Antti L. J. Pääkkönen) ja kamut seikkailevat jäälohkareella. (K7)

Fox klo 19.15

Da Vinci -koodi ★★★

(USA 2006) Professori Langdon (Tom Hanks) on vaarassa paljastaa mysteerin, jota katolinen kirkko salaa. Ron Howardin tulkinta Dan Brownin jännäristä viihdyttää. (K16)

Nelonen klo 21.00

Vuonna 85 ★

(Suomi 2013) Pariskunta (Miina Maasola ja Reino Nordin) ajautuu neliödraamaan 1980-luvulla. Timo Koivusalo ja Riku Suokas ohjasivat viimeksi mainitun manserockmusikaalin pohjalta ontuvan komedian. (K12)

Sub klo 21.00

Split ★

(USA 2016) Miehellä (James McAvoy) on 23 sivupersoonaa, mm. nainen ja pikkupoika. M. Night Shyamalanin tahattoman koominen kauhuelokuva ottaa käsittelyynsä sivupersoonahäiriön ja vääntää psykiatrisesta diagnoosista käsittämättömän vinksahtaneen tulkinnan. Ei ihme, että leffa suututti mielenterveysjärjestöt. Useissa rooleissa nähtävä McAvoy on elokuvan ainut valonpilkku. Leffa on Unbreakable-sarjan toinen osa. (K16)

TV5 klo 21.00

Legend ★★★

(Britannia 2015) Lontoon alamaailmaa hallitsivat 1950–1960-luvuilla Krayn veljekset (erinomainen Tom Hardy kaksoisroolissa). Brian Helgelandin tositapahtumiin perustuva rikoselokuva luo tyylikästä ajankuvaa. (K16)

Kutonen klo 21.00

Monster – Aileen Wuornos ★★★★

(USA 2003) Patty Jenkinsin ohjaama elämäkerta kuvaa, miten prostituoitu Aileen Wuornosista (1956–2002) (häikäisevän hyvä Charlize Theron) tuli sarjamurhaaja. (K16)

Hero klo 21.10

Eye in the Sky ★★★

(Britannia 2015) Kansainvälinen ryhmä torjuu islamistiterroristeja Keniassa. Gavin Hoodin jännäri on kuin filosofian tunneilta tuttu ajatuskoe. Kenen elämä on arvokkaampi: terroristeja kohtaan kohdistetussa iskussa varmasti kuolevan paikallisen tytön vai 80 ostoskeskuksen asiakkaan, jotka saattavat kuolla terroristien itsemurhaiskussa? Pääosassa tiukkana everstinä nähdään Helen Mirren. Samaa teemaa käsitteli Andrew Niccolin vuonna 2014 ilmestynyt draama Good Kill. (K16)

Nelonen klo 0.00

Blade Runner 2049 ★★★★

(USA 2017) Eletään vuotta 2049. Blade runnerina työskentelevä replikantti (Ryan Gosling) saa tietää totuuden ihmisistä ja replikanteista. Denis Villeneuve ohjasi jatko-osan Ridley Scottin scifielokuvalle. Leffan visuaalinen ilme vetää vertoja alkuperäiselle. (K16)

Ava klo 1.15

127 tuntia ★★★

(USA 2010) Vuonna 2003 kiipeilijä Aron Ralston (s. 1975) (James Franco) jäi jumiin kanjoniin Utahissa, kun iso kivi rysähti hänen käsivartensa päälle. Ralston taisteli möhkälettä vastaan 127 tuntia. Danny Boyle ohjasi tositapahtumista tiivistunnelmaisen draaman. (K12)

Fox klo 2.05