Irina Björklund näyttelee pääosaa uudessa sarjassa, joka paneutuu suomalaisten kansainväliseen vahvuuteen, rauhanneuvotteluihin.

Suomessa on vihdoin oivallettu, että kansainvälisille sarjamarkkinoille ei kannata pukata lisää perinteisiä rikossarjoja. Ei enää sinertävää kuvaa, pimeyttä, kylmyyttä ja kolkkoja poliiseja. Tai siis voihan niitäkin tehdä, mutta ne eivät erotu tarjonnassa.

Sen sijaan voi keksiä jotain ihan muuta. Voi löytää aiheita lähihistoriasta, kuten Invisible heroes -sarjassa, jossa ollaan 1970-luvun Chilessä, tai etsiä lakeuden mielenmaisemaa ja traumoja, kuten Kaikki synnit -sarjassa.

Tähän sopii nyt jatkoksi Rauhantekijä, joka nimensä mukaisesti paneutuu suomalaisten kansainväliseen vahvuuteen, rauhanneuvotteluihin. Sarjan päähenkilö on monessa liemessä keitetty keski-ikäinen Ann-Mari Sundell. Hänelle ei ole yhtä esikuvaa vaan varmasti useita, miehiä ja naisia. Alkaen Martti Ahtisaaresta, Pekka Haavistosta ja Elisabeth Rehnistä.

En ole pätevä ihminen arvioimaan sarjan uskottavuutta, mutta alussa kyllä vedetään maailmanpolitiikan mutkia suoriksi. Sundell nostattaa ensin kohun YK:n turvallisuusneuvoston kokouksessa paljastamalla, että Suomi myy aseita Saudi-Arabialle. Ura on sen jälkeen vaakalaudalla, mutta YK:n pääsihteeri Theo Slobo (Richard Sammel), Sundellin exä, tarjoaa Sundellille salaista tehtävää. Hänen pitäisi lähteä Istanbuliin hieromaan rauhaa Turkin ja kurdien välille.

Näin yksinkertainen asetelma tuntuu hassulta, varsinkin kun moni katsoja on vastikään katsonut ranskalaisen Le Bureau -sarjan, joka pakottaa sulattamaan monimutkaisuutta.

Tästä huolimatta Rauhantekijä etenee vakuuttavasti. Sain nähtäväksi viisi ensimmäistä jaksoa, joista jokaisessa on omat jännitteensä, ja juoni saa koko ajan kaivattua lisäkierrettä.

Käy ilmi, että Sundell on viettänyt lapsuutensa Istanbulissa, joten hänellä on Turkkiin henkilökohtainen side. Myös sivuhenkilöistä avautuu kiinnostavia puolia. Sundellilla on avustajana ruotsalainen Emilia (Louise Peterhoff) ja saksalainen, kurditaustainen Diyar (Kardo Razzazi). Tiimiin tunkee myös suomalainen turvamies Tom (Mikko Nousiainen), johon Sundell oppii vähitellen luottamaan.

Eriikka Etholén-Pajun käsikirjoituksessa on suomalaista varovaisuutta, mutta ohjaaja AJ Annila on silti saanut siitä riittävän tukevaa perustaa omalle visiolleen ja rytmilleen.

Päänäyttelijä Irina Björklundille jää suuri vastuu, ja hän kantaa sen älykkäästi, joskin vähän sävyttömästi. Ann-Mari Sundellista kasvaa oikea ihminen, vaikka hänen työtehtävänsä välillä ihmetyttääkin.

Rauhantekijä, TV1 klo 21.00 ja Yle Areena.