Päivän tv-elokuvat arvioi Martta Kaukonen.

The Founder ★★★

(USA 2016) John Lee Hancockin ohjaama elämäkerta kertoo Ray Krocista (1902–1984) (loistava Michael Keaton), joka laajensi 1950-luvulta alkaen McDonald’sista ensimmäisen maailmanlaajuisen franchisingketjun. Teos ei mairittele kohdettaan. (K7)

Hero klo 11.15

Yksin Berliinissä ★★★

(Britannia 2016) Poikansa toisessa maailmansodassa menettäneet berliiniläisvanhemmat (Emma Thompson ja Brendan Gleeson) alkavat levittää natsien vastaista propagandaa. Vincent Pérezin draama muistuttaa, että tavallisetkin ihmiset tekivät vastarintaa Hitlerille. (K12)

Teema & Fem klo 12.00

Truth ★★★

(USA 2015) 60 Minutes -uutisohjelman tuottaja Mary Mapes (Cate Blanchett) paljasti vuonna 2004, että George W. Bush vältti Vietnamin sodan suhteillaan. James Vanderbiltin tositapahtumiin perustuva draama kuvaa hyvin toimittajiin kohdistuvaa naisvihaa. (K7)

Hero klo 14.55

Uneton Seattlessa ★★★

(USA 1993) Pikkupoika (Ross Malinger) säätää leski-isälleen (Tom Hanks) uutta sydänkäpyä (Meg Ryan). Nora Ephronin romanttinen komedia pursuu nokkelia viittauksia lajityypin klassikoihin.

Frii klo 17.55

Thelma ★★★★

(Norja 2017) Opiskelija Thelma (Eili Harboe) kokee yliluonnollisia. Joachim Trierin kauhuelokuvan ilmeisin esikuva on Brian De Palman vuonna 1976 ilmestynyt lajityypin klassikko Carrie. Trier välttää genren ilmeisimmät kliseet ja mukana on oivaltavia kauhukohtauksia. Leffa nojaa raamatulliseen symboliikkaan. Elokuvan teemana on lesbous. Teos sivuaa psykiatrian ja kristinuskon misogyynistä historiaa. Jakob Ihre kuvaa upeasti. (K16)

Teema & Fem klo 21.00

Kaikki oikein ★★★

(Suomi 2018) Miten lottovoitto muuttaa tavallisen avioparin (Elsa Saisio ja Antti Luusuaniemi) elämän? Lenka Hellstedt filmatisoi Anna-Leena Härkösen romaanista oivan komedian. Alkuperäisteos tulee mukavasti läpi: leffa hyödyntää kirjailijalle ominaista purevaa huumoria.

Sub klo 21.00

Everest ★★★

(USA 2015) Vuonna 1996 Mount Everestillä tapahtui onnettomuus, jossa kuoli kahdeksan vuorikiipeilijää. Baltasar Kormákur ohjasi tositapahtumista kiehtovan draaman. Pääosassa seurueen johtajana nähdään Jason Clarke. (K12)

TV5 klo 21.00

Ideal Home ★★★

(USA 2018) Homo (Steve Coogan) saa hoteisiinsa esiteini-ikäisen pojanpoikansa (Jack Gore), vaikka hänen huushollinsa ei ehkä jonkun mielestä ole lapselle sopiva kasvuympäristö. Andrew Flemingin komedian hauskimpia kohtauksia ovat ne, joissa homot yrittävät tulla toimeen heteromiesten kanssa, mutta on kuin he puhuisivat eri kieltä. Hienoa, ettei homoudesta yritetä tehdä hyväksyttävää vakuuttelemalla katsojalle, että kaikki homot ovat aivan samanlaisia kuin heterot. (K12)

TV2 klo 21.05

Beck – Steinar ★★★

(Ruotsi 2016) Beck (Peter Haber) saa uuden kollegan, tutkija Steinar Hovlandin (Kristofer Hivju). Rikoselokuvan teemana on seksuaalinen hyväksikäyttö.(K16)

Nelonen klo 23.00