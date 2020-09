Lauantaiessee

Metsolat tarjosi nostalgista lohdutusta laman keskellä kärvisteleville suomalaisille: Korona­pandemia on vielä mullistavampi kriisi, mutta enää nostalgia ei riitä

”On todennäköistä, että maaseutumyytti tulee nykyisyyttä kuvaavissa tv-draamoissa merkitsemään paluuta luontoon, vihreitä arvoja ja terveyttä”, mediatutkija Veijo Hietala arvelee.

Viime kuukausina olen viettänyt paljon aikaa Tukholman saaristossa, televisioruudun välityksellä. Olen nauranut makeasti seuratessani kahden eri suvun kesänviettoa vauraalla huvila-alueella komediasarjoissa Tervetuloa Sjölyckaniin ja Sukulaiskesä.

Niissä mökkielämän käytännöt, perinteet ja ihmisten erilaiset odotukset törmäävät, mistä syntyy kepeää komiikkaa. Sarjoissa myös nauretaan lempeästi ruotsalaiselle äärimmilleen viedylle korrektiudelle, joka johtaa kiusallisiin tilanteisiin. Jotenkin piristävää.

Ei liene kovin väärin väittää, että ruotsalaiset televisionkatsojat rakastavat saaristoa. Ruotsalainen saaristolaisidylli on tarjonnut vuosikymmenien saatossa puitteet lukuisille draamasarjoille lähtien Astrid Lindgrenin Saariston lapsista. Sitä ovat seuranneet muun muassa sellaiset sarjat kuin Saaristolaislääkäri, Hemsöborna, Saltön, Ett köpmanshus i skärgården, Murha Sandhamnissa ja Fjällbackan murhat.

Entä montako saaristolaissarjaa meillä Suomessa on? Siihen nähden, kuinka innokasta mökkeilykansaa me olemme ja kuinka paljon kaunista saaristoa täältäkin löytyy, tuntuu hieman kummalliselta, ettei siihen maailmaan juuri sijoiteta meillä tv-sarjoja.

Tunnetuin ja rakkain suomalainen saaristomaisemiin sijoittuva draamasarja on toki 1970-luvulla esitetty Myrskyluodon Maija, josta on tullut klassikko. Se kertoo pääpari Maijan ja Jannen elämästä luonnon armoilla 1800-luvulla. Anni Blomqvistin tarinaan perustuvaa sarjaa kuvattiin aikoinaan Ahvenanmaalla. Tarinasta on lähiaikoina tulossa elokuva Tiina Lymin ohjaamana.

Jos saaristolaiselämä onkin suomalaisessa tv-sarjatuotannossa enimmäkseen valloittamatonta maa­perää, toisin on maaseudun suhteen. Suomessa maaseudulla ja etenkin sen menneisyydellä on vankka jalansija televisiodraamassa ja komediasarjoissa. Vaikka nykysarjat kertovatkin useimmiten urbaanista elämänmenosta, on maaseuturomantiikkaa ja pienten kaupunkien idylliä aivan lähivuosinakin seurattu esimerkiksi draamasarjoissa Karjalan kunnailla (2007–2012) sekä Taivaan tulet (2007–2014).

Monien mielestä suurin ja kaunein on yhä Metsolat. Kainuulaisen pienviljelijä­perheen elämää seurasi miljoonayleisö vuosina 1993–1995. Metsoloiden suosiota ja merkitystä analysoineen media­tutkija Veijo Hietalan mukaan sarja yhdisti kansaa laman keskellä ja tarjosi matkan nostalgiseen maa­seutumiljööseen aikana, jolloin suomalaisten maaltamuutto kaupunkeihin oli kiihtynyt. Metsolat toi lohtua ja mahdollisti regression kaltaisen paluun ­kotiin.

Hietala on todennut, että maaseutu koetaan myyttisenä aina silloin, kun sosiaaliset jännitteet kasvavat, kaupungistuminen kiihtyy ja tulevaisuuden pelko lisääntyy.

Jotain hyvin samankaltaista on käynnissä nytkin. Koronaviruspandemian lopullisia seurauksia ei tiedä kukaan, mutta jo nyt on arvioitu, että se voi aiheuttaa syvemmän laman kuin 1990-luvulla. Kun epidemia sulki ihmiset koteihinsa, moni Suomessa innostui lähtemään mökkikaupoille tai miettimään muuttamista pienemmälle paikkakunnalle. Itsekin olen ruotsalaisia saaristolaissarjoja kaihoten seuratessani haaveillut idyllistä meren rannalla.

Voivatko koronavirusepidemia ja sen seuraukset johtaa siihen, että käperrymme ja takerrumme taas menneisyyteen?

Hietalan mukaan kaupungistuneissa yhteiskunnissa maaseutu edustaa kulttuurin edellistä vaihetta, joten maaseudun myyttisyys kulttuurin kriisitilanteissa tarkoittaa samalla nostalgista kaipuuta menneisyyteen, jossa kaikki oli paremmin.

”Samalla siinä haetaan voimaa ja lohtua kansakunnan juurista ja perusidentiteetistä, kuten juuri Metsoloissa, jossa Erkki Metsola pisti lähes omin käsin pystyyn menestyvän laskettelukeskuksen suomalaisella sisulla ja ’suo, kuokka ja Jussi’ -mentaliteetilla”, Hietala sanoo.

Koronaviruspandemia ja sitä mahdollisesti seuraava lama on Hietalan mukaan juuri tuollainen täysin yllättävä ja akuutti kansakunnan kriisi.

”Se on samalla tavalla yllättävä kuin 1990-luvun lama mutta monin tavoin kulttuurisesti vielä mullistavampi, joten kyllä se varmasti tulee näkymään myös maaseudun myyttisyyden aktivoitumisena.”

Mutta millaista televisiodraamaa tämä aika mahdollisesti tuottaa? Voiko Metsoloiden kaltaista sarjaa tulla enää toista? Elämme jo niin erilaisessa maailmassa kuin 30 vuotta sitten.

Ehkä aika on jo ajanut kansaa laajasti yhdistävien tv-sarjojen ohi. Hietala uskoo nostalgian olevan niin yksittäisille ihmisille kuin koko kansakunnallekin positiivinen voimavara, joka oikein käytettynä voimaannuttaa selviytymään nykyhetken kriiseistä. Metsolat onnistui ikään kuin vahingossa tarjoamaan katsojille nostalgista lohdutusta.

”Tuolloin Suomessa näkyi kolme valtakunnallista tv-kanavaa ja internetin varsinainen läpimurtokin tapahtui vasta myöhemmin 1990-luvulla, joten mediakulttuuri oli vielä melko yhtenäinen. Nykyisessä hajautuneessa mediakulttuurissa vastaavan ’koko kansan sarjan’ luominen olisi todella haasteellista. Sinänsä Suomessa maaseutu on ohjelmien aiheena koko ajan suosittu, niin tosi-tv:ssä (Maajussille morsian, Farmi) kuin draamassakin.”

Hietala uskoo, että juuri nyt olisi varmasti kysyntää myös uusille maaseutu- tai nostalgiasarjoille, mutta pandemia on kestänyt niin vähän aikaa, ettei tv-draama mitenkään ole ehtinyt reagoida siihen.

Jos koronaviruskriisi aiheuttaa pysyviä muutoksia kulttuurissa ja jos taloudellinen ahdinko pitkittyy, se tulee heijastumaan niin tv-kulttuuriin kuin ­elokuviinkin, Hietala sanoo. Hän uskoo, että lähivuosina tullaan näkemään aidosti nostalgisia draamasarjoja, jotka sijoittuvat maaseudulle, menneisyyteen tai molempiin.

”Toisaalta on todennäköistä, että – pikemminkin kuin nostalgiaa ja menneisyyttä – maaseutumyytti tulee nykyisyyttä kuvaavissa tv-draamoissa merkitsemään paluuta luontoon, vihreitä arvoja ja terveyttä kaiken tämän jo nyt pitkän ’sairausnarratiivin’ vastapainona. Eli varmaankin näemme taas kaupunkilaisia maalle (etä)töihin muuttajia ja heidän sopeutumiskriisejään. ”

Sairausnarratiivilla Hietala viittaa nykyiseen viestintämaisemaan ja koko globaaliin kulttuuriin, jota hallitsee päivästä toiseen koronaviruspandemia. Se on jatkokertomus, jonka dramaattisia vaiheita ihmiset ympäri maailman seuraavat. Tilanne on historiallisesti ainutlaatuinen.

”Koskaan aikaisemmin lähes koko ihmiskunnan kollektiivista tajuntaa ei ole hallinnut tällä tavoin ­yksi suuri mediakertomus: maailmansotien aikana ei eletty tällä tavoin globaalissa mediakulttuurissa eivätkä sodat muutenkaan koskettaneet tai mullistaneet konkreettisesti samalla tavoin kaikkien maailman ihmisten arkea”, Hietala sanoo.

On korona-ajasta sentään jotain ehtinyt pika-aikataululla päätyä televisioonkin: ensimmäinen suomalainen HBO-sarja Eristyksissä, jonka lyhyet jaksot kuvaavat osuvasti sosiaalista eristäytymistä pandemian aikana, ja sen vaikutuksia eri elämäntilanteissa oleviin ihmisiin.

En kuitenkaan usko, että jaksaisin katsoa kovin paljon samantyyppisiä tarinoita korona-arjesta, jossa seinät kaatuvat päälle.

Kunpa joku veisi sinne saaristoon.