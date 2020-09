Perinteiset mutta pölyttymättömät kuunnelmat perustuvat Volter Kilven Saaristosarjaan.

”Sen olemme päättäneet, ettei Albatrossin tarina kuole koskaan”, Juha Hurme uhosi Turun Sanomissa 19. heinäkuuta 2009.

Päätös on pitänyt tähän asti varsin hyvin. Hurmeen dramatisointi Volter Kilven Alastalon salissa -romaanista poimitusta kertomuksesta valmistui vuonna 1995 ja se on kiertänyt teattereita näihin päiviin asti.

Kilpi (1874–1939) on ollut merkittävässä roolissa Hurmeen teatterintekijän uralla. Hän on jatkanut Kilven vuosina 1933–1937 valmistuneen Saaristosarjan dramatisoimista viime vuosiin asti. Hurmeella on iso merkitys arvostettujen, mutta vaikeana pidettyjen kirjallisten teoksien popularisoijana.

Hurmeen pitkä urakka Kilven parissa poiki vuosina 2002–2003 neljä Radioteatterin ja Nälkäteatterin yhteistyönä valmistunutta kuunnelmaa, jotka uusitaan syyskuun aikana. Areenassa ne kaikki ovat kuunneltavissa jo nyt.

Putki alkaa juuri Albatrossin tarinasta. Sen jälkeen kuullaan Pitäjän pienempiä -kokoelmasta dramatisoidut Kaaskerin Lundström ja Jäällävaeltaja, sekä Kirkolle -teokseen ja Alastalon salissa -romaanin esipuheeseen perustuva Vissi humaus ja hengen ylistys.

Jäällävaeltaja on tarinoista surullisin. Se kuvaa kuolevan kalastajan perisuomalaista ilottomuutta, katkeruutta ja luottamuksen puutetta.

Muita kuunnelmia yhdistää tragikoomisuus. Ne sisältävät myös joukon eläviä havaintoja ihmisten ikiaikaisista haaveista sekä kateudesta, kyräilystä ja vertailevasta tarkkailusta.

Vaikka Volter Kilven teokset ovat vahvasti sidottuja tiettyyn aikaan ja paikkaan, 1900-luvun alkupuolen Kustaviin, Juha Hurmeen dramatisoinnit onnistuvat olemaan ajattomia. Siksi ainakin tässä ajassa uskallan ennustaa, etteivät ne hevillä vanhene.

Teatteri-ilmaisun modernisoiminen synnyttää upeaa jälkeä osaavissa käsissä, mutta karmeaa kuraa osaamattomissa. Hurme ei yritä olla itsetarkoituksellisen moderni. Hänen käsialansa on perinteistä, mutta pölyttymätöntä.

Kaaskerin Lundströmissä Hurme vetäisee eläytyvän monologin itse. Muissa kuunnelmissa rooleja tulkitsevat Nälkäteatterin näyttelijät.

Juha Westmanin minimalistinen äänisuunnittelu tuo tarinoihin syvyyttä harkitun yksikertaisilla elementeillä.

